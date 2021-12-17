Галоян: «Если есть вариант в Европе, то нужно ехать туда»

Полузащитник «Велеса» Артур Галоян дал комментарий касательно интереса к нему со стороны бельгийского «Гента» и клубов РПЛ:
Сейчас я игрок «Велеса». Предложения имеются, но комментировать что-то сейчас бессмысленно. Я на постоянном контакте и с президентом команды, и со спортивным директором. Не знаю, как будет.
Россия или Европа? Если есть вариант в Европе, то нужно ехать туда.
В текущем сезоне воспитанник «Торпедо» забил 10 голов и отдал 7 результативных передач в 24 играх за «Велес».
Если он умный и целеустремленный, то перейдет в чемпионат Бельгии, а там если проявит себя должным образом, то потом уже может расчитывать как на повышение в классе футбольном(перейти в более сильный клуб) ну и соответственно повышение з/п
Если он умный и целеустремленный, то перейдет в чемпионат Бельгии, а там если проявит себя должным образом, то потом уже может расчитывать как на повышение в классе футбольном(перейти в более сильный клуб) ну и соответственно повышение з/п
Если хочет играть в футбол и развиваться как ментально так и в футбольном плане, то лучше рискнуть и уехать
А если хочет срубить денег, то тут только один путь....РПЛ
Если хочет играть в футбол и развиваться как ментально так и в футбольном плане, то лучше рискнуть и уехать
А если хочет срубить денег, то тут только один путь....РПЛ