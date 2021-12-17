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Галоян: «Если есть вариант в Европе, то нужно ехать туда»

вчера, 13:58

Полузащитник «Велеса» Артур Галоян дал комментарий касательно интереса к нему со стороны бельгийского «Гента» и клубов РПЛ:

Сейчас я игрок «Велеса». Предложения имеются, но комментировать что-то сейчас бессмысленно. Я на постоянном контакте и с президентом команды, и со спортивным директором. Не знаю, как будет.

Россия или Европа? Если есть вариант в Европе, то нужно ехать туда.

В текущем сезоне воспитанник «Торпедо» забил 10 голов и отдал 7 результативных передач в 24 играх за «Велес».

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Все комментарии
pomor45
pomor45
вчера в 17:45
Кончится тем, что уйдёт туда, где больше платят.
A.S.A
A.S.A ответ sv_1969 (раскрыть)
вчера в 17:00
Это точно
sv_1969
sv_1969 ответ A.S.A (раскрыть)
вчера в 15:42
Надеюсь... Да и с их чемпа легче в топ попасть
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 14:55
Правильно рассуждает парень. Удачи ему!
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 14:45
Хорошие показатели у парня даже для команд ФНЛ.
A.S.A
A.S.A ответ sv_1969 (раскрыть)
вчера в 14:43
Я думаю, что с голоду не помрет даже за те деньги, которые предложат в Генке.
Если он умный и целеустремленный, то перейдет в чемпионат Бельгии, а там если проявит себя должным образом, то потом уже может расчитывать как на повышение в классе футбольном(перейти в более сильный клуб) ну и соответственно повышение з/п
sv_1969
sv_1969 ответ A.S.A (раскрыть)
вчера в 14:37, ред.
Боюсь что зарплата испугает его
A.S.A
A.S.A
вчера в 14:25
Правильно мыслит парень.
Если хочет играть в футбол и развиваться как ментально так и в футбольном плане, то лучше рискнуть и уехать
А если хочет срубить денег, то тут только один путь....РПЛ
stanichnik
stanichnik
вчера в 14:12
Где родился, там и пригодился
ДСА
ДСА
вчера в 14:07
Когда он узнал зарплату в Генте, то решил остаться.
shlomo
shlomo
вчера в 14:07
Логика в этом есть
Cat01
Cat01
вчера в 14:03
Надо ехать
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