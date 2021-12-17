Галоян: «Если есть вариант в Европе, то нужно ехать туда»

Полузащитник «Велеса» дал комментарий касательно интереса к нему со стороны бельгийского «Гента» и клубов РПЛ :

Сейчас я игрок «Велеса». Предложения имеются, но комментировать что-то сейчас бессмысленно. Я на постоянном контакте и с президентом команды, и со спортивным директором. Не знаю, как будет.

Россия или Европа? Если есть вариант в Европе, то нужно ехать туда.