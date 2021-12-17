Самедов – о жеребьевке в Лиге наций: «Дай бог, выйдем с первого места»

Экс-полузащитник сборной России прокомментировал результаты жеребьевки Лиги наций для российской национальной команды:

Не знаю, можно ли считать эту группу самой слабой из всех трех розыгрышей Лиги Наций. Есть Исландия, которая в последнее время достойно выступает. Израиль — средняя сборная, с которой нам будет непросто.

Самая сильная команда среди соперников — это Исландия. Силовая сборная, с которой будет сложно играть как в гостях, так и на своем поле. Фаворитом все же я считаю сборную России.

Интересная и проходимая группа. Дай бог, выйдем с первого места.