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Самедов – о жеребьевке в Лиге наций: «Дай бог, выйдем с первого места»

вчера, 13:33

Экс-полузащитник сборной России Александр Самедов прокомментировал результаты жеребьевки Лиги наций для российской национальной команды:

Не знаю, можно ли считать эту группу самой слабой из всех трех розыгрышей Лиги Наций. Есть Исландия, которая в последнее время достойно выступает. Израиль — средняя сборная, с которой нам будет непросто.

Самая сильная команда среди соперников — это Исландия. Силовая сборная, с которой будет сложно играть как в гостях, так и на своем поле. Фаворитом все же я считаю сборную России.

Интересная и проходимая группа. Дай бог, выйдем с первого места.

Сборная России попала во вторую группу Лиги В. Соперниками подопечных Карпина будут сборные Исландии, Израиля и Албании.

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Все комментарии
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 18:59
Опять вам бог что-то должен. Сами не в состоянии.
протон
протон
вчера в 18:09
Чтоб понять что наш футбол на дне надо пробить дно этой группы
pomor45
pomor45
вчера в 17:39
Ну, из этой-то группы и без помощи Бога надо выходить с первого места.
f3buypu6yrec
f3buypu6yrec
вчера в 17:18
ЕСли из этой не выйти тогда можно завязывать со сборной
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 15:56
Группа нормальная,должны с первого места выходить.
Cat01
Cat01
вчера в 15:06
Если бог поможет
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 15:06
За это ещё побороться надо
Анатолий Калашников
Анатолий Калашников
вчера в 14:27
Албанцы кинут файер в Сафонова
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 14:05
В кои то веки стопроцентно повезло с жеребьёвкой.
Ironigor
Ironigor
вчера в 13:37, ред.
Просто обязаны выходить. Удачи ☝
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