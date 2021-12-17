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Ваноли — о «Спартаке»: «Верю в эту большую команду»

вчера, 13:00

Итальянский специалист Паоло Ваноли поделился мыслями после назначения на пост главного тренера «Спартака».

Благодарю за очень теплый прием. Для меня стать частью такого клуба и работать для его болельщиков – большая честь. Сейчас мы стараемся погрузиться в историю «Спартака», чтобы лучше понять его культуру. Это очень важно.

Я согласился на работу в «Спартаке», потому что верю в эту большую команду. Сейчас я могу пообещать болельщикам одно: буду абсолютно искренен, намерен отдавать всю свою страсть и работать на сто процентов.

Конечно, я разговаривал с Каррерой о «Спартаке», чтобы понять ситуацию. Он сотворил историю в этом клубе, и я в какой-то степени хочу повторить его путь.

Сейчас мы должны понять, как работает клуб и команда, какая у «Спартака» инфраструктура. А затем начнем работать.

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Все комментарии
Навзир
Навзир
вчера в 23:35
Тут главное верит ли зазема в тебя,а не во что веришь ты.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 18:52, ред.
Мне жаль не болельщиков, а футболистов "Спартака". Вечером ложатся спать с одним тренером (в спортивном смысле), просыпаются с другим. И так несколько раз на дню. Наверняка чертыхаются про себя: только привыкнешь бежать в одну сторону, а оказывается, что надо в другую. При прежнем мяч отдавал Миколе, а теперь надо Апанасу. Как не вспомнить знаменитую фразу героя из "Свадьбы в Малиновке", сказанную им с огорчением: " Опять власть меняется ! ".
протон
протон
вчера в 18:00
Скорее всего очередной достойный человек будет выгнан с позором...и с пачкой денег. В любом случае, удачи
протон
протон
вчера в 17:59
Нам остаётся поддержать тренера и ненавидеть семейку
Главное мыть голову и делать комплименты Зареме. Тогда точно не уволят.
ЮГ РОССИИ
ЮГ РОССИИ
вчера в 17:32
Если до лета не уйдет,это будет чудо
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 17:20
Продекларировал прописные истины для любого вновь прибывшего тренера. Обозначенные им проблемы инфраструктуры решаемы за очень короткое время,тем более встречался с Каррерой и основу наверняка знает.
Вопрос один - его компетенция и кадры... как тренерские так и на футбольном поле...
Ничего не остается как пожелать ему удачи!
mrz5y3e46u4t
mrz5y3e46u4t
вчера в 17:16
Ваноли может быть чем то напомнит Валеру, тот тоже без опыта начинал. Но тот хотя бы спартаковец по крови,
pomor45
pomor45
вчера в 17:06
Так все верили. Ты, чай, не первый. 19-й уже, если не больше.
SHMEL258
SHMEL258
вчера в 16:27
Сколько вас таких было кто верил в эту команду...
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 15:45
Умом — Спартак не понять,
Быстровым общим не измерить.
У него особенная стать —
В Спартак можно только верить
Bivaliy67
Bivaliy67 ответ shlomo (раскрыть)
вчера в 15:42
А оно тебе надо?)
Дониёр Зохидов
Дониёр Зохидов
вчера в 15:31
Польгода назад руй тоже самое говопил
Kaxal61
Kaxal61
вчера в 15:14
Руководство Спартака слил Карреру, продав Промеса после пятого тура
Karlnfo
Karlnfo
вчера в 15:05
евровесной спартак слетит - что потом скажут?... лучше Витории никто бы не смог в Спартаке выстроить команду. К весне она бы была сильнее.
lotsman
lotsman
вчера в 15:03
Забыл сказать, что он влюблён в Спартак с Детства.
YVG
YVG
вчера в 14:32
Всяк очередной новый тренер спартака так говорит.
Ruslan Volkov
Ruslan Volkov
вчера в 14:09
Главное ни сидел бы спокойно,а был мотиватором как Каррера
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 14:04
Все помощники Конте ждут очереди, чтобы возглавить "Спартак" и получить неустойку за досрочное расторжение:
stanichnik
stanichnik
вчера в 14:03
Читая выдержки из интервью нового Главного тренера Спартака прихожу к выводу, что человек пока еще не понял куда он попал, не знает ни прошлое, ни настоящее знаменитого футбольного клуба если утверждает, что сейчас должен понять, как работает клуб и команда, какая инфраструктура. Складывается впечатление, что для него главное заключить контракт, а потом, как говорится, война план покажет. Либо он настолько уверен в себе и в своих помощниках, либо он аферист и шарлатан. Хотелось бы конечно, чтобы было первое, но об этом станет ясно только весной, так что болельщикам Спартака терпения и надежд. Болейте за своих, а не против чужих!
DawnOfDestiny
DawnOfDestiny
вчера в 13:58
Куда-зачем-еще непонятно)
1bear
1bear
вчера в 13:54
желаю Ваноли доработать до конца контракта
makkie
makkie
вчера в 13:53
Большая команда с большой историей и армией болельщиков, которой руководят мелкие люди... с большими деньгами.
Парадокс!
Главный судья
Главный судья
вчера в 13:42
Надоели уже со своим Ваноли ... когда там продолжения сериала в меж сезонке про Спартак бананососа , проститутки и одного блогера)))
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 13:38
Хорошие слова...надеемся сказано искренне и не по шаблону....

Почему то вериться этому парню...
Мне кажется у него мотивация в разы больше чем у Руя....
Витория что с этим путешествием в Спартак что без него...останется достаточно известным и востребованным специалистом...
Ваноли же кровь из носу надо дать добротный старт своей главнотренерской карьере...
Удачи !!
Caniggia
Caniggia
вчера в 13:32
Пустые шаблонные фразы!
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 13:28
В музей надо ходить а потом клятву дать, это такая процедура в спартаке, да, чуть не забыл, теперь почаще надо улыбаться зареме иначе Ваноли ждёт судьба Витории тем более фамилия тоже на букву В.
Ironigor
Ironigor
вчера в 13:26
Летом совсем по другому запоёшь !!!)
Антон Белянкин
Антон Белянкин
вчера в 13:24
Пока набор дежурных фраз.
ОРЛОВЕЦ
ОРЛОВЕЦ
вчера в 13:10
Бла-бла-бла
Futurista
Futurista
вчера в 13:10
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