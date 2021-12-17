Ваноли — о «Спартаке»: «Верю в эту большую команду»

Итальянский специалист поделился мыслями после назначения на пост главного тренера «Спартака».

Благодарю за очень теплый прием. Для меня стать частью такого клуба и работать для его болельщиков – большая честь. Сейчас мы стараемся погрузиться в историю «Спартака», чтобы лучше понять его культуру. Это очень важно.

Я согласился на работу в «Спартаке», потому что верю в эту большую команду. Сейчас я могу пообещать болельщикам одно: буду абсолютно искренен, намерен отдавать всю свою страсть и работать на сто процентов.

Конечно, я разговаривал с Каррерой о «Спартаке», чтобы понять ситуацию. Он сотворил историю в этом клубе, и я в какой-то степени хочу повторить его путь.

Сейчас мы должны понять, как работает клуб и команда, какая у «Спартака» инфраструктура. А затем начнем работать.