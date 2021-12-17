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Булыкин: «В „Аяксе“ должны тепло встретить Эриксена»

вчера, 18:42

Бывший футболист «Аякса» Дмитрий Булыкин поделился мнением о возможном переходе в голландский клуб бывшего полузащитника «Интера» Кристиана Эриксена.

Я поддерживал его, когда все случилось, сейчас не писал, но желаю ему здоровья! В Италии запрещено играть с кардиостимуляторами, в некоторых других чемпионатах этого запрета нет. Я помню, что в «Аяксе» пару человек играло с кардиостимуляторами. Больших проблем не вижу, главное, чтобы он был здоров. Кристиан был в «Аяксе» восходящей звездой, поэтому там его должны очень тепло принять.

В поединке группового этапа Евро-2020 между командами Финляндии и Дании минувшим летом полузащитник датчан Эриксен упал на газон и не смог подняться. Кристиану оказывали экстренную помощь на газоне на протяжении 15 минут, затем его увезли в госпиталь. Позднее выяснилось, что у футболиста был сердечный приступ.

В больнице Эриксену установили имплантируемый кардиовертер-дефибриллятор. С тех пор футболист не играл в официальных матчах. Сегодня «Интер» официально объявил о расторжении контракта с Эриксеном. За «Аякс» Эриксен выступал с 2010 по 2013 год.

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Все комментарии
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 19:29
Ну не надо уже ему играть, опасно.
sv_1969
sv_1969
вчера в 18:47
Здоровья парню в первую очередь
Антон Белянкин
Антон Белянкин
вчера в 18:46
Главное чтобы со здоровьем проблем не было.
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