Булыкин: «В „Аяксе“ должны тепло встретить Эриксена»

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вчера, 18:42

Бывший футболист «Аякса» поделился мнением о возможном переходе в голландский клуб бывшего полузащитника «Интера» .

Я поддерживал его, когда все случилось, сейчас не писал, но желаю ему здоровья! В Италии запрещено играть с кардиостимуляторами, в некоторых других чемпионатах этого запрета нет. Я помню, что в «Аяксе» пару человек играло с кардиостимуляторами. Больших проблем не вижу, главное, чтобы он был здоров. Кристиан был в «Аяксе» восходящей звездой, поэтому там его должны очень тепло принять.

В поединке группового этапа Евро-2020 между командами Финляндии и Дании минувшим летом полузащитник датчан Эриксен упал на газон и не смог подняться. Кристиану оказывали экстренную помощь на газоне на протяжении 15 минут, затем его увезли в госпиталь. Позднее выяснилось, что у футболиста был сердечный приступ.

В больнице Эриксену установили имплантируемый кардиовертер-дефибриллятор. С тех пор футболист не играл в официальных матчах. Сегодня «Интер» официально объявил о расторжении контракта с Эриксеном. За «Аякс» Эриксен выступал с 2010 по 2013 год.