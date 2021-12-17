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Ваноли: «Если хотите услышать ложь, то „Спартак“ выиграет чемпионат»

вчера, 18:26

Новый главный тренер «Спартака» Паоло Ваноли поделился эмоциями после назначения в московский клуб.

Моё поведение [на посту главного тренера] — либо я говорю неправду, обещаю чемпионства, либо буду честен, буду говорить, что работа ведется. С тренировок футболисты будут выходить так, что футболки будут мокрые. Я требователен к себе. Хотел бы отдать должное прошлому тренерскому штабу, они вышли с первого места в плей-офф Лиги Европы, но есть ответственность на футболистах, так как девятое место — это не место «Спартака».

Каким будет «Спартак»? Если хотите услышать ложь, то мы выиграем чемпионат. Если честно, то будем работать, все будут атаковать, защищаться, выкладываться на 100%.

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Все комментарии
SPARTAK_SPARTAK
SPARTAK_SPARTAK
сегодня в 08:31
Сразу видно отсутствие какого либо опыта в качестве тренера и тактика, что означает "с тренировки будут выходить мокрые"? А с игры можно выглаженными и чистенькими? По мне на тренировке тактика и сыгранность нарабатывается а не лижбы загонять до отупения!!! Как то не правильное представление у него какой пост он занимает!!! Больше на физрука похож чем на тренера, который, желал бы уважения к себе от команды, отдачи и побед!!!!
pele1981
pele1981
сегодня в 07:35
Любой тренер мечтает стать чемпионом, но не Ваноли! А зачем? Главное не победа, а участие. И чтобы майки сырые были!)))
gentlewolf
gentlewolf
сегодня в 02:33, ред.
Игроки прочли про мокрые футболки и у каждого стали мокрые трусы. В зависимости от того что за идеи у них от восприятия понятия "мокрые футболки".
В любом слу, я уже желаю сВиноли удаче:;))
Evilhuman
Evilhuman
сегодня в 00:19
Вообще конечно удачи ему, может и нормальный человек, вот только он действительно не представляет куда попал, ведь на переговорах ему врятли озвучили , что клубом и тренерами управляет Зарема при помощи гороскопа, ему ещё много сюрпризов светит
Kolenok
Kolenok
вчера в 23:22
    DXTK
    DXTK
    вчера в 23:21
    думаю этот итальянец в спартаке мало будет похож на карреру, скорей всего будет похож на манчини в зените............ не удивлюсь тому, что он в первом же раунде плейофф ЛЕ без шансов вылетит....... скажу так он мне не слишком по душе..... если от карерры и витории веяло каким то теплом и добродушием, то от ваноли веет холодом что ли........для руководства спартака это то что надо........
    minai
    minai
    вчера в 22:47
    Что. Так никогда и не выиграет ?
    И это первые слова нового тренера.
    Альфи
    Альфи
    вчера в 22:29
    ... Ему еще весело,ну ну
    1bear
    1bear
    вчера в 22:27
    главная задача - борьба за 10-е место !
    Правдин Семён
    Правдин Семён
    вчера в 21:45
    Слабый хребет. Сломается. К маю будет похож на наркомана:красный нос и впалые глаза.
    112910415
    112910415
    вчера в 21:35
    неплохо начал
    yrasikos22
    yrasikos22
    вчера в 21:30
    Ну хоть не сказал про Великий клуб и музей,про дух и про то что с детства за Спартак...
    Сергеевич вернулся1
    Сергеевич вернулся1
    вчера в 21:18, ред.
    Видно, что нормальный чел, ни физрук и не тренер, пока, но пилот, которого посадили на неисправный самолёт и сказали: "Счастливого полета", через океан.
    Буря, ветер в харю, в лице болел, ветеранов и в команде механик, который , в тихоря, отвернет гайку в движке. Плюс диспетчер на вышке, который в любой момент может "ошибиться" указав не тот курс.
    Так что не на кого не надеется пусть Ваноли).
    Только на свои знания и парашют, который никто не видит).
    А пока БУ-КВА-РЬ в помощь камикадзе. И великий, могучий русский язык). Я хочу, чтобы он перелетел через
    океан. Удачи!
    санек002
    санек002 ответ Jeck Denielse (раскрыть)
    вчера в 21:16
    джек уважал и уважаю тебя как нормального собеседника и противника!спасибо за адекватность и честность!
    Caniggia
    Caniggia
    вчера в 21:11, ред.
    Сразу хочет показаться открытым и честным дабы понравиться местной пишущей братии и болельщикам. Что же, похвально, хотя достаточно прямолинейно и предсказуемо. Главное, не стал обещать играть в "стеночки с забеганиями". Всё покажут игры Спартака под руководством загадочного Ваноли, которого даже в Италии мало кто знает, а вот в России, оказывается, знают так хорошо, что поставили сразу главным да ещё и в народную, самую обсуждаемую и противоречивую команду, которая последнее время напоминает больше скандальные телешоу. Даже интересно, как оно всё пойдёт и за какие такие достоинства Зарема настояла на назначении этого итальянца. Что же, остаётся пожелать, что очередные приключения новых итальянцев в России, окажутся более удачными в плане результата в РПЛ и игры в целом, чем у их португальских предшественников.
    DawnOfDestiny
    DawnOfDestiny
    вчера в 21:04, ред.
    "Ваши половые трудности"... разберитесь с руководством, потом пеняйте на себя.
    pomor45
    pomor45 ответ Futurista (раскрыть)
    вчера в 20:58
    С футболом всё в порядке. Им словоблудие не мешает - менталитет, но в России языком молоть надо осторожнее - всё на веру принимают.
    berda2003
    berda2003
    вчера в 20:46
    вано ли срочно на полиграф...
    nikoladolgov
    nikoladolgov
    вчера в 20:45
    Ври , чего уж там ...
    Нам Федун столько врал !
    Союзник противников
    Союзник противников
    вчера в 20:43
    Остальное узнаем позже.
    Сп62
    Сп62
    вчера в 20:39
    Вполне дипломатичные заявления. Оценивать будем по результатам работы.
    Futurista
    Futurista ответ pomor45 (раскрыть)
    вчера в 20:25
    "Итальянское словоблудие" довело итальянцев до 4 чемпионств мира и 2 Европы...что не так с итальянцами в футболе?)...
    Алексей Коротеев
    Алексей Коротеев
    вчера в 20:23
    Роль помощника тоже нельзя недооценивать . Каррера был помощником Конте ,как и Паоло . Пилипчук был помощником Карреры . С ним у Массимо всё клеилось ,но стоило тому уйти и в игре пошли провалы . Думаю Ваноли не слабее Пилипчука .
    Алексей Коротеев
    Алексей Коротеев
    вчера в 20:17
    Бог в помощь !
    Прокурор_Тайги
    Прокурор_Тайги
    вчера в 20:08, ред.
    "Сон про не сон := про не сон сон"...
    Если вы можете вычислить не истинность не ложного суждения о чемпионстве не спартака - это не означает, что вы не прогуливали лекции по булёвке в спортзале, пиная мячик :))
    Кайзеркрюгер
    Кайзеркрюгер
    вчера в 20:08
    Никогда спартак не нравился, но тут прям как то жалко, надеюсь вернуться в борьбу за еврокубки.
    sv_1969
    sv_1969 ответ морозз (раскрыть)
    вчера в 20:02
    состав у Вас не хуже многих! а чемпионами не стпть пока лёня с алекперовым верховодят! так что всё норм))
    Красно-белый 1987
    Красно-белый 1987
    вчера в 19:57, ред.
    смотрел сегодня пресс - конференцию на которой представили Паоло Ваноли главным тренером Московского Спартака. из положительного: тренер похоже очень требовательный и у него не забалуешь, похоже много будет заниматься тактикой впрочем как и все итальянские коучи. из отрицательного: как бы он не говорил сми, что знает куда попал от вопросов наших сми на лице Ваноли читалось куда я попал?😂 в 49 лет был только помошником Конте, в Италии кроме молодёжки толком никого не тренеровал...время покажет на сколько наш новый тренер осознал во что он вляпался, особенно когда рядом сидел Мележиков и как обычно уходил от вопросов, а про трансферную политику поведал, что Спартак уже пополнили вратарь Свинов и хавбек Хлусевич, в конце года планируется подписать ещё одного новичка ( не защитника ли из тироля с нашим паспортом) ещё ожидается усиление команды одним новичком на одном из зимних сборов...и это всё??? верится просто с трудом, что те игроки, которые есть в Спартаке сейчас способны сильно прибавить ( может конечно добавить Промес, Игнатов, Соболев...а если они останутся на своём уровне что будет тогда делать Ваноли?) ещё Мележиков во всех грехах обвинил Попова, из-за него все места для иностранцев в команде уже заняты...вобщем чтобы красно - белых пополнили хорошие легионеры нужно для начала избавиться от Хендрикса и Ларссона...из позитивного: всем понравился переводчик Ваноли, болельщики уже стали ванговать, что этот парень возгавит Спартак через пол года😂
    Дмитрий Климович 3
    Дмитрий Климович 3
    вчера в 19:56
    Начал с вранья! 😜
    Федор Паршунин
    Федор Паршунин
    вчера в 19:52
    Прекрасно! Опять вместо стеллажей под кубки надо покупать стиральный порошок.
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