Ваноли: «Если хотите услышать ложь, то „Спартак“ выиграет чемпионат»

Новый главный тренер «Спартака» поделился эмоциями после назначения в московский клуб.

Моё поведение [на посту главного тренера] — либо я говорю неправду, обещаю чемпионства, либо буду честен, буду говорить, что работа ведется. С тренировок футболисты будут выходить так, что футболки будут мокрые. Я требователен к себе. Хотел бы отдать должное прошлому тренерскому штабу, они вышли с первого места в плей-офф Лиги Европы, но есть ответственность на футболистах, так как девятое место — это не место «Спартака».

Каким будет «Спартак»? Если хотите услышать ложь, то мы выиграем чемпионат. Если честно, то будем работать, все будут атаковать, защищаться, выкладываться на 100%.