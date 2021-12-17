Ваноли: «Если хотите услышать ложь, то „Спартак“ выиграет чемпионат»

Новый главный тренер «Спартака» Паоло Ваноли поделился эмоциями после назначения в московский клуб.
Моё поведение [на посту главного тренера] — либо я говорю неправду, обещаю чемпионства, либо буду честен, буду говорить, что работа ведется. С тренировок футболисты будут выходить так, что футболки будут мокрые. Я требователен к себе. Хотел бы отдать должное прошлому тренерскому штабу, они вышли с первого места в плей-офф Лиги Европы, но есть ответственность на футболистах, так как девятое место — это не место «Спартака».
Каким будет «Спартак»? Если хотите услышать ложь, то мы выиграем чемпионат. Если честно, то будем работать, все будут атаковать, защищаться, выкладываться на 100%.
А кто выиграет чемпионат мы и так знаем...
Приведёте команду в пятёрку лидеров...попадёте в еврокубки 2022/2023 - уже прогресс...учитывая что про мега-трансферы никто пока не говорит и в помощь новоявленному тренеру пока выступают только его неимоверное желание работать и доверие руководства...
На счёт мокрых футболок наверное он зря...наши паспортисты ходя пешком по полю считают что делают нам величайшее одолжение...а тут итальянец их хочет бегать и приседать заставить...)))
Сольют за 3 игры..))
Если серьёзно - удачи парню в новой команде...в новом чемпионате...в новой должности !!!!!!!!
А кто выиграет чемпионат мы и так знаем...
Приведёте команду в пятёрку лидеров...попадёте в еврокубки 2022/2023 - уже прогресс...учитывая что про мега-трансферы никто пока не говорит и в помощь новоявленному тренеру пока выступают только его неимоверное желание работать и доверие руководства...
На счёт мокрых футболок наверное он зря...наши паспортисты ходя пешком по полю считают что делают нам величайшее одолжение...а тут итальянец их хочет бегать и приседать заставить...)))
Сольют за 3 игры..))
Если серьёзно - удачи парню в новой команде...в новом чемпионате...в новой должности !!!!!!!!
Буря, ветер в харю, в лице болел, ветеранов и в команде механик, который , в тихоря, отвернет гайку в движке. Плюс диспетчер на вышке, который в любой момент может "ошибиться" указав не тот курс.
Так что не на кого не надеется пусть Ваноли).
Только на свои знания и парашют, который никто не видит).
А пока БУ-КВА-РЬ в помощь камикадзе. И великий, могучий русский язык). Я хочу, чтобы он перелетел через
океан. Удачи!
Буря, ветер в харю, в лице болел, ветеранов и в команде механик, который , в тихоря, отвернет гайку в движке. Плюс диспетчер на вышке, который в любой момент может "ошибиться" указав не тот курс.
Так что не на кого не надеется пусть Ваноли).
Только на свои знания и парашют, который никто не видит).
А пока БУ-КВА-РЬ в помощь камикадзе. И великий, могучий русский язык). Я хочу, чтобы он перелетел через
океан. Удачи!