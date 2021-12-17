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Белоус — о Мампасси: «Его цена не соответствует качествам»

вчера, 20:15

Футбольный менеджер Юрий Белоус прокомментировал переход защитника «Шахтёра» Марка Мампасси в «Локомотив».

Пристально я за ним не следил. По отзывам многих специалистов, его цена не соответствует качествам. Посмотрим. Наверное, клуб, совершая данный трансфер, как-то же оценивает, изучает его. Раньше времени не хотелось бы негативно высказываться в его адрес. Если он едет в Россию, то не думаю, что у него есть какие-то проблемы в отношении нашей страны.

Какую-то концепцию на сегодняшний день «Локомотив» имеет — брать молодых игроков и продавать их через какое-то время. А где спортивная составляющая здесь? Нужны победы, результаты. Как они будут продавать их, если они не будут играть в еврокубках, непонятно. Все-таки еврокубки — наилучшая реклама для потенциальных покупателей. Если клуб там не принимает участие, то кто будет покупать эту молодежь.

«Локомотив» заплатил за переход Мампасси 4 млн еврою

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Все комментарии
berda2003
berda2003
вчера в 21:11
мампасье нынче из сахара и отката...
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 21:08
Без мутных дел агенты не могут.
beefs
beefs
вчера в 20:36
футбол не нужен, главное бизнес...
mihaluch
mihaluch
вчера в 20:30
Пока он сырой нуждается в обработке.
Ironigor
Ironigor
вчера в 20:24
Да может быть и дорого. Подождём, посмотрим . Время рассудит !
Cat01
Cat01
вчера в 20:24
Надо проверить в игре
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