Белоус — о Мампасси: «Его цена не соответствует качествам»

Футбольный менеджер Юрий Белоус прокомментировал переход защитника «Шахтёра» в «Локомотив».

Пристально я за ним не следил. По отзывам многих специалистов, его цена не соответствует качествам. Посмотрим. Наверное, клуб, совершая данный трансфер, как-то же оценивает, изучает его. Раньше времени не хотелось бы негативно высказываться в его адрес. Если он едет в Россию, то не думаю, что у него есть какие-то проблемы в отношении нашей страны.

Какую-то концепцию на сегодняшний день «Локомотив» имеет — брать молодых игроков и продавать их через какое-то время. А где спортивная составляющая здесь? Нужны победы, результаты. Как они будут продавать их, если они не будут играть в еврокубках, непонятно. Все-таки еврокубки — наилучшая реклама для потенциальных покупателей. Если клуб там не принимает участие, то кто будет покупать эту молодежь.