Калайчев: «Мампасси — это очень важное приобретение для „Локомотива“»

Бывший защитник «Локомотива» Андрей Калайчев поделился мнением о переходе в московский клуб защитника «Шахтёра» .

Что могу сказать? Игрок на эту позицию очень нужен. Вспомните, как из-за дефицита исполнителей выходил в центре обороны Дмитрий Баринов. А ведь это не его место, полезнее он как опорный хавбек. Потому и в центре полузащиты появлялись проблемы, и в защите не всё было идеально. Так что это очень важное приобретение. Ну и, кстати, хочу подчеркнуть, что нужны и другие футболисты, короткая скамейка мешала «Локо» в последних матчах.