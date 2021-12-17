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Калайчев: «Мампасси — это очень важное приобретение для „Локомотива“»

вчера, 19:07

Бывший защитник «Локомотива» Андрей Калайчев поделился мнением о переходе в московский клуб защитника «Шахтёра» Марка Мампасси.

Что могу сказать? Игрок на эту позицию очень нужен. Вспомните, как из-за дефицита исполнителей выходил в центре обороны Дмитрий Баринов. А ведь это не его место, полезнее он как опорный хавбек. Потому и в центре полузащиты появлялись проблемы, и в защите не всё было идеально. Так что это очень важное приобретение. Ну и, кстати, хочу подчеркнуть, что нужны и другие футболисты, короткая скамейка мешала «Локо» в последних матчах.

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Все комментарии
Антон Белянкин
Антон Белянкин
сегодня в 02:18
Удачи ему в Локо.
ДСА
ДСА
вчера в 19:33
Чем больше игроков, тем лучше.
mihaluch
mihaluch
вчера в 19:19
А кто виноват что скамейка короткая?
нечитайло
нечитайло
вчера в 19:17
Локо опустили, нужен конбек
протон
протон
вчера в 19:15
Легендарный Бенни Бенасси и его внук, талантливый Марк Мампасси
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