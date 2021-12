«Интер» впервые в истории забил 100+ голов в Серии А за календарный год

«Интер» обыграл «Салернитану» со счётом 5:0 в матче 18-го тура Серии А.

Таким образом, миланский клуб впервые в своей истории забил более ста мячей в рамках Серии А за один календарный год, побив свой предыдущий рекорд (99 голов в 1950 году).

100 — For the first time in their Serie A history, Inter have scored at least 100 goals in a single calendar year, overtaking their previous record (99 in 1950). Magnificent. #SalernitanaInter pic.twitter.com/VaMo1SPBS1