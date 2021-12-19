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Агент Перишича обсудит с «Интером» новый контракт своего клиента

вчера, 10:16

Полузащитник «Интера» Иван Перишич может остаться в клубе, несмотря на слухи об уходе команды. Контракт хорвата с миланцами истекает будущим летом. «Интер» готов предложить игроку новое трудовое соглашение до 2024 года с окладом в 4 млн евро за сезон.

Хорват хочет контракт на 3 сезона и 5 млн евро в год плюс бонусы. Встреча агента игрока и представителей «Интера» ожидается уже в январе.

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Все комментарии
Nеrаzzurri
Nеrаzzurri
вчера в 12:41
в этом сезоне играет очень хорошо, и продление контракта напрашивается

но я надеюсь, что не для контракта, он так играет и не бросит играть после продления
ДСА
ДСА
вчера в 10:38
Тут стоит договориться.
Антон Белянкин
Антон Белянкин
вчера в 10:25
Надо договариваться.
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