Агент Перишича обсудит с «Интером» новый контракт своего клиента

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вчера, 10:16

Полузащитник «Интера» может остаться в клубе, несмотря на слухи об уходе команды. Контракт хорвата с миланцами истекает будущим летом. «Интер» готов предложить игроку новое трудовое соглашение до 2024 года с окладом в 4 млн евро за сезон.

Хорват хочет контракт на 3 сезона и 5 млн евро в год плюс бонусы. Встреча агента игрока и представителей «Интера» ожидается уже в январе.