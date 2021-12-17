Хави: «Дембеле сказал мне, что хочет продолжить играть за „Барселону“»

Главный тренер «Барселоны» Хави рассказал о ситуации с контрактом нападающего Усмана Дембеле, соглашение которого с «сине-гранатовыми» истекает летом 2022 года.
Усман говорит, что хочет продолжить играть за «Барселону», что ему здесь хорошо. Это вопрос согласования условий контракта с его агентом. Дембеле знает, какую роль он будет играть в «Барселоне», если останется.
Это тренер вообще?
Обычно когда говорят мне так сказали - то на ум не тренер Барселоны приходит.
Это тренер вообще?
Обычно когда говорят мне так сказали - то на ум не тренер Барселоны приходит.