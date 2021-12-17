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Хави: «Дембеле сказал мне, что хочет продолжить играть за „Барселону“»

вчера, 20:52

Главный тренер «Барселоны» Хави рассказал о ситуации с контрактом нападающего Усмана Дембеле, соглашение которого с «сине-гранатовыми» истекает летом 2022 года.

Усман говорит, что хочет продолжить играть за «Барселону», что ему здесь хорошо. Это вопрос согласования условий контракта с его агентом. Дембеле знает, какую роль он будет играть в «Барселоне», если останется.

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Все комментарии
fpustgymknc2
fpustgymknc2
сегодня в 04:38
Ремнём его надо хорошенько взгреть
Incredulous
Incredulous
вчера в 23:23
Куман выгонял хороших игроков из команды, Хави решил продолжить дело Кумана, но так как хороших игроков в команде уже не осталось, Хави решил оставлять баласт. Я не пойму, в Барселоне что тренера соревнуются между собой, кто больше навредит клубу.
Игорь Гибизов
Игорь Гибизов
вчера в 22:07
Мне дембеле сказал..
Это тренер вообще?
Обычно когда говорят мне так сказали - то на ум не тренер Барселоны приходит.
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21 ответ протон (раскрыть)
вчера в 21:53
Лично для меня плохая новость,так как за время его пребывания в Барсе посчитай сколько млн евро уходит на него и на его постоянные леяения- лазареты а он почти столько лет не играет,отдыхая и играя комп игры получает миллионы
xajaks
xajaks
вчера в 21:50
за 17 лямов в год и мне было бы неплохо
Adrian von Ziegler
Adrian von Ziegler ответ УЕСКА (раскрыть)
вчера в 21:29
О да...
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 21:23
Он больше в лазарете лежит чем играет.
протон
протон
вчера в 21:12
Хорошая новость . для болельщиков Барселоны.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 20:53
Добавьте деньжат и пусть играет
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