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Директор «Барселоны»: «Хотим разрешить ситуацию с Дембеле до конца года»

вчера, 20:35

Директор «Барселоны» Матеу Алемани рассказал о переговорах о продлении контракта с нападающим Усманом Дембеле.

Дембеле всегда говорил, что хотел бы остаться. Сейчас ключевой момент, рассчитываем разрешить эту ситуацию до конца года.

Контракт «Барсы» с 24-летним французским игроком действует до конца этого сезона.

В текущем сезоне Примеры Дембеле сыграл в 3 матчах, в которых не совершил результативных действий.

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Все комментарии
ОПС
ОПС
сегодня в 03:39
А зачем это все.
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
вчера в 22:14
Продлят в конце года,затем в начале года получит травму и уйдет на отдых до конца сезона играть компъютерные игры,как он делает уже 4 года в Барса.
Перес его давно вытурил бы,каталонцы вижы туповатый народ,даже почти к банкроту привели Барселону.
ДСА
ДСА
вчера в 21:14
Пинка ему под зад, пусть бананы кушает.
mihaluch
mihaluch
вчера в 20:50
Он может заиграть.
протон
протон
вчера в 20:45
Барса напоминает такую бабу, которую бьют, издеваются, а она все так же любит, верна и боится, что он уйдет.
Ironigor
Ironigor
вчера в 20:36
А нужен ли он вам.
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