Директор «Барселоны»: «Хотим разрешить ситуацию с Дембеле до конца года»

Директор «Барселоны» Матеу Алемани рассказал о переговорах о продлении контракта с нападающим Усманом Дембеле.
Дембеле всегда говорил, что хотел бы остаться. Сейчас ключевой момент, рассчитываем разрешить эту ситуацию до конца года.
Контракт «Барсы» с 24-летним французским игроком действует до конца этого сезона.
В текущем сезоне Примеры Дембеле сыграл в 3 матчах, в которых не совершил результативных действий.
Перес его давно вытурил бы,каталонцы вижы туповатый народ,даже почти к банкроту привели Барселону.
Перес его давно вытурил бы,каталонцы вижы туповатый народ,даже почти к банкроту привели Барселону.