Директор «Барселоны»: «Хотим разрешить ситуацию с Дембеле до конца года»

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вчера, 20:35

Директор «Барселоны» Матеу Алемани рассказал о переговорах о продлении контракта с нападающим .

Дембеле всегда говорил, что хотел бы остаться. Сейчас ключевой момент, рассчитываем разрешить эту ситуацию до конца года.

Контракт «Барсы» с 24-летним французским игроком действует до конца этого сезона.

В текущем сезоне Примеры Дембеле сыграл в 3 матчах, в которых не совершил результативных действий.