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«Манчестер Сити» предложит новый контракт Бернарду Силве

вчера, 08:35

«Манчестер Сити» готов продлить контракт с полузащитником Бернарду Силвой.

Текущее соглашение португальца действует до лета 2025 года, однако «горожане» намерены вознаградить футболиста за отличные выступления в нынешнем сезоне. Манчестерский клуб предложит игроку новую сделку с зарплатой в размере 300 000 фунтов стерлингов в неделю, что сделает Силву одним из самых высокооплачиваемых футболистов команды.

В нынешнем сезоне Силва провёл 22 матча за «Манчестер Сити», записав на свой счёт 7 голов и 2 результативные передачи.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 09:13
Для всех плюс! ТОП игрок - ТОП клуб! ситисила!
ДСА
ДСА
вчера в 08:36
Он очень нужный игрок.
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