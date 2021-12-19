«Манчестер Сити» предложит новый контракт Бернарду Силве

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вчера, 08:35

«Манчестер Сити» готов продлить контракт с полузащитником .

Текущее соглашение португальца действует до лета 2025 года, однако «горожане» намерены вознаградить футболиста за отличные выступления в нынешнем сезоне. Манчестерский клуб предложит игроку новую сделку с зарплатой в размере 300 000 фунтов стерлингов в неделю, что сделает Силву одним из самых высокооплачиваемых футболистов команды.

В нынешнем сезоне Силва провёл 22 матча за «Манчестер Сити», записав на свой счёт 7 голов и 2 результативные передачи.