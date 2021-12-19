«Реал» намерен продлить контракт с Винисиусом до 2027 года .

Нападающий «Реала» Винисиус Жуниор может продлить контракт с клубом.
Журналист и инсайдер Николо Шира сообщает, что мадридский клуб работает над продлением соглашения с бразильским игроком до 2027 года.
Нынешний контракт Винисиуса, которым интересуется ПСЖ, действует до лета 2024 года.
И я думаю что это очень правильное решение руководства Реала . Тандем Винисиуса и Бензема делает шедевры в атакующей игре Реала, которое приносит отличный результат. И было бы глупо думать что такой игрок как Винисиус может покинуть клуб. Реал сейчас очень хорошо смотрится своей игрой в чемпионате и не зря занимает первое место. И если наконец-то в зимнее трансферное окно к клубу примкнёт ещё и Мбаппе, мечтатель играть с детства и фанат Реала, то лучшего атакующего трио точно не сыскать . А насчёт того что якобы Холанд тоже должен будет присоединиться к Реалу , так на мой субъективный взгляд он здесь просто лишний. И очень большой вопрос о том что сможет ли он вообще заиграть и адаптироваться к испанскому чемпионату , ещё очень большой вопрос. Сегодня посмотрел на его игру с Гертой , так он за всю игру не разу по воротам не ударил , ни одного нормального паса никому не отдал , его КПД = 0 . И зачем он нужен такой в Реале . Он точно там не нужен, и вообще большой вопрос, сможет ли он заиграть в любом другом чемпионате, очень спорно . Так что вопрос с Холандом в Реале думаю закрыт. А Винисиус Бензема и Мбаппе, это настоящие художники на футбольном поле и их картины точно будет смотреть весь футбольный мир . Удачи тебе Реал !!! Всем Добра !!!
И я думаю что это очень правильное решение руководства Реала . Тандем Винисиуса и Бензема делает шедевры в атакующей игре Реала, которое приносит отличный результат. И было бы глупо думать что такой игрок как Винисиус может покинуть клуб. Реал сейчас очень хорошо смотрится своей игрой в чемпионате и не зря занимает первое место. И если наконец-то в зимнее трансферное окно к клубу примкнёт ещё и Мбаппе, мечтатель играть с детства и фанат Реала, то лучшего атакующего трио точно не сыскать . А насчёт того что якобы Холанд тоже должен будет присоединиться к Реалу , так на мой субъективный взгляд он здесь просто лишний. И очень большой вопрос о том что сможет ли он вообще заиграть и адаптироваться к испанскому чемпионату , ещё очень большой вопрос. Сегодня посмотрел на его игру с Гертой , так он за всю игру не разу по воротам не ударил , ни одного нормального паса никому не отдал , его КПД = 0 . И зачем он нужен такой в Реале . Он точно там не нужен, и вообще большой вопрос, сможет ли он заиграть в любом другом чемпионате, очень спорно . Так что вопрос с Холандом в Реале думаю закрыт. А Винисиус Бензема и Мбаппе, это настоящие художники на футбольном поле и их картины точно будет смотреть весь футбольный мир . Удачи тебе Реал !!! Всем Добра !!!