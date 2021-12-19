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«Реал» намерен продлить контракт с Винисиусом до 2027 года

сегодня, 00:18

Нападающий «Реала» Винисиус Жуниор может продлить контракт с клубом.

Журналист и инсайдер Николо Шира сообщает, что мадридский клуб работает над продлением соглашения с бразильским игроком до 2027 года.

Нынешний контракт Винисиуса, которым интересуется ПСЖ, действует до лета 2024 года.

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Все комментарии
Антон Белянкин
Антон Белянкин
сегодня в 07:36
Правильное решение.
ДСА
ДСА
сегодня в 07:35
Чем раньше Реал начнет переговоры, тем более реальные шансы продлить соглашение.
eleven LC
eleven LC ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
сегодня в 07:24
Было бы не плохо!
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 07:16
До 2027 мы уже все вымрем!
Gahi
Gahi
сегодня в 06:20
Такой футболист как Винисиус необходим в команде Реал. Удачи
амурец
амурец
сегодня в 02:16
Это наверное правильное решение
Ironigor
Ironigor
сегодня в 02:13
«Реал» намерен продлить контракт с Винисиусом до 2027 года .
И я думаю что это очень правильное решение руководства Реала . Тандем Винисиуса и Бензема делает шедевры в атакующей игре Реала, которое приносит отличный результат. И было бы глупо думать что такой игрок как Винисиус может покинуть клуб. Реал сейчас очень хорошо смотрится своей игрой в чемпионате и не зря занимает первое место. И если наконец-то в зимнее трансферное окно к клубу примкнёт ещё и Мбаппе, мечтатель играть с детства и фанат Реала, то лучшего атакующего трио точно не сыскать . А насчёт того что якобы Холанд тоже должен будет присоединиться к Реалу , так на мой субъективный взгляд он здесь просто лишний. И очень большой вопрос о том что сможет ли он вообще заиграть и адаптироваться к испанскому чемпионату , ещё очень большой вопрос. Сегодня посмотрел на его игру с Гертой , так он за всю игру не разу по воротам не ударил , ни одного нормального паса никому не отдал , его КПД = 0 . И зачем он нужен такой в Реале . Он точно там не нужен, и вообще большой вопрос, сможет ли он заиграть в любом другом чемпионате, очень спорно . Так что вопрос с Холандом в Реале думаю закрыт. А Винисиус Бензема и Мбаппе, это настоящие художники на футбольном поле и их картины точно будет смотреть весь футбольный мир . Удачи тебе Реал !!! Всем Добра !!!
Ironigor
Ironigor
сегодня в 01:53
Винисиус очень необходим в Реале.
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 01:23
Это нужный человек.
drug01
drug01
сегодня в 00:32
Слишком далеко
протон
протон
сегодня в 00:26
Честно говоря я не очень понимаю, что будет с атакой Реала в следующем сезоне, учитывая, что Перес всерьез намерен подписать и Мбаппе и Холланда. Вини, холланд, Мпаббе, Бензема - как их всех уместить? И не говорите, что Бензема уже старый, он прямо сейчас претендент на золотой мяч и в следующих двух сезонах будет на уровне. Вряд ли холлан будет сидеть на скамье как Йович и ждать шанса после всего совершенного ранее в Германии. Прибавляйте Азара и Йовича на заменах, если вся эта машина заработает, страшно представить, что будет с их соперниками
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