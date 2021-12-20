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Газзаев – о Дзагоеве: «„Реал“ в 2008-м сказал, что через год-два его купит»

вчера, 23:11

Экс-тренер ЦСКА Валерий Газзаев рассказал, что «Реал» рассматривал покупку полузащитника московской команды Алана Дзагоева:

Это был уникальный игрок. Я думал, что он будет одним из величайших игроков европейского и мирового футбола. Что произошло после 2008-го? Не могу сказать. Я не работал с ним. То, что сегодня он до сих пор в ЦСКА — это не его уровень. Это огромный опыт, да, но уже не те качества. Хотя качества, может быть, и остались — физические и функциональные. Почему травмы? Это нужно спросить у врачей команды.

«Реал» в 2008-м сказал, что через год-два его купит. Приезжали представители клуба. Мы тогда выступали в Кубке УЕФА и выиграли все шесть поединков.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 18:32
жаль, что не срослось
4RT
4RT
сегодня в 10:18
А потом наступила эра "российских паспартистов"
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 09:22
То были последние отблески старой доброй (советской) школы подготовки игроков...
Два взятых еврокубка...кладезь замечательных...пусть и не конца сумевших проявить себя...игроков...

Потом наступило "время менеджеров"...нувориши вытеснили футбольных людей из футбола...и наступила эра "20 игр - 0 побед"....
Твой Арсен
Твой Арсен
сегодня в 09:22
Надо было его в Тотенхем тогда продавать. Стали тянуть время и цену набивать, а он взял и травмировался... Чалова с Вест Хемом тоже зря обломали как выяснилось.
avici_liverpool
avici_liverpool
сегодня в 08:32
жаль, но Алан забухал
SHMEL
SHMEL
сегодня в 07:45
Травмы Алана подвели, а возможно немного и психология.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 01:11
Наверное порчу навели!
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 00:19
Так бывает к сожалению.
vinyardrip
vinyardrip ответ Suriand (раскрыть)
сегодня в 00:04
не переживай, кони вас тоже не любят, но сопереживают и сочувствуют
vinyardrip
vinyardrip ответ Roman73 (раскрыть)
сегодня в 00:03
так и обезьяноголовый там, и куча странных пассажиров, певунов, прыгунов, танцунов.. че уж. всех и не упомнишь . думаю что отличная дума. отличается от всех
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 23:42
Прошли те времена...
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 23:38
Многие футболисты, их тренеры, близкие по истечении времени начинают рассказывать , где игрок мог оказаться там , за бугром, но не срослось. А ведь кто то смог, вот об этом и надо рассказывать. А уж если никуда не съездил, нечего и фантазировать.
Suriand
Suriand
вчера в 23:34
Не люблю коней,но обьективно Дзагоев обладал огромным потенциалом в те годы,к сожалению травмы не позволили ему раскрыть свой талант в полной мере.
Roman73
Roman73
вчера в 23:30
И прошло 12 лет , Газзаев в парламенте , а Дзагоев так и остался пахать в колхозе " Большое дышло " ...
протон
протон
вчера в 23:17
2008 год был для Дзагоева, конечно, феерическим, потом такую игру мы видели у него только эпизодами...
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