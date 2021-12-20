Газзаев – о Дзагоеве: «„Реал“ в 2008-м сказал, что через год-два его купит»

Экс-тренер ЦСКА Валерий Газзаев рассказал, что «Реал» рассматривал покупку полузащитника московской команды Алана Дзагоева:
Это был уникальный игрок. Я думал, что он будет одним из величайших игроков европейского и мирового футбола. Что произошло после 2008-го? Не могу сказать. Я не работал с ним. То, что сегодня он до сих пор в ЦСКА — это не его уровень. Это огромный опыт, да, но уже не те качества. Хотя качества, может быть, и остались — физические и функциональные. Почему травмы? Это нужно спросить у врачей команды.
«Реал» в 2008-м сказал, что через год-два его купит. Приезжали представители клуба. Мы тогда выступали в Кубке УЕФА и выиграли все шесть поединков.
Два взятых еврокубка...кладезь замечательных...пусть и не конца сумевших проявить себя...игроков...
Потом наступило "время менеджеров"...нувориши вытеснили футбольных людей из футбола...и наступила эра "20 игр - 0 побед"....
Два взятых еврокубка...кладезь замечательных...пусть и не конца сумевших проявить себя...игроков...
Потом наступило "время менеджеров"...нувориши вытеснили футбольных людей из футбола...и наступила эра "20 игр - 0 побед"....