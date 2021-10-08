ГлавнаяНовостиЗаграница: стадионыИталия. Серия А 2021/2022

Стадионы Италии могут заполняться на 75 процентов

сегодня, 00:17

Правительство Италии одобрило заполняемость открытых футбольных стадионов на 75%. Закрытых арен – на 60%.

В настоящее время арены можно загружать болельщиками только на 50 процентов из-за ограничений COVID-19. По информации СМИ, до конца месяца ожидается полное снятие ограничений.

Футбольные матчи в Италии могут посещать лица, имеющие сертификат вакцинации, либо документ о недавно перенесённом COVID-19, либо отрицательный тест. Кстати, вакцину в Италии можно получить прямо на футбольном стадионе.

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Все комментарии
антон михайловский
антон михайловский
сегодня в 09:10
это отлично
Gahi
Gahi
сегодня в 08:10
Ну это уже хорошо так как в Италии на стадионе 75 % зрителей это уже аншлаг. Удачи
pele1981
pele1981 ответ протон (раскрыть)
сегодня в 05:00
А что ты хочешь, ведь привить стадо нужно любой ценой!
протон
протон
сегодня в 04:41
У нас после выборов похоже опять затянут удавки с ограничениями из-за нового подъёма заболеваемости
Теперь людишек будут делить не по цвету кожи, не по национальности, не по образованию, а по наличию справки...
Нет бумажек - ты не человек, пошел вон!..
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 01:03
75 это лучьше чем 50 !
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