Стадионы Италии могут заполняться на 75 процентов

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сегодня, 00:17

Правительство Италии одобрило заполняемость открытых футбольных стадионов на 75%. Закрытых арен – на 60%.

В настоящее время арены можно загружать болельщиками только на 50 процентов из-за ограничений COVID-19. По информации СМИ , до конца месяца ожидается полное снятие ограничений.

Футбольные матчи в Италии могут посещать лица, имеющие сертификат вакцинации, либо документ о недавно перенесённом COVID-19, либо отрицательный тест. Кстати, вакцину в Италии можно получить прямо на футбольном стадионе.