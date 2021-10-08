Стадионы Италии могут заполняться на 75 процентов

Правительство Италии одобрило заполняемость открытых футбольных стадионов на 75%. Закрытых арен – на 60%.
В настоящее время арены можно загружать болельщиками только на 50 процентов из-за ограничений COVID-19. По информации СМИ, до конца месяца ожидается полное снятие ограничений.
Футбольные матчи в Италии могут посещать лица, имеющие сертификат вакцинации, либо документ о недавно перенесённом COVID-19, либо отрицательный тест. Кстати, вакцину в Италии можно получить прямо на футбольном стадионе.
Теперь людишек будут делить не по цвету кожи, не по национальности, не по образованию, а по наличию справки...
Нет бумажек - ты не человек, пошел вон!..
Теперь людишек будут делить не по цвету кожи, не по национальности, не по образованию, а по наличию справки...
Нет бумажек - ты не человек, пошел вон!..