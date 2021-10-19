«Барселона» презентовала проект реконструкции «Камп Ноу»

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вчера, 10:35

«Барселона» провела презентацию масштабного инфраструктурного проекта под названием «Espai Barça».

Стоимость проекта оценивается в 1,5 миллиарда евро. 60 процентов от этой суммы собираются потратить на работы по улучшению стадиона.