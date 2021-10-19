«Барселона» презентовала проект реконструкции «Камп Ноу»

«Барселона» провела презентацию масштабного инфраструктурного проекта под названием «Espai Barça».
Стоимость проекта оценивается в 1,5 миллиарда евро. 60 процентов от этой суммы собираются потратить на работы по улучшению стадиона.
«Барселона» провела презентацию масштабного инфраструктурного проекта под названием «Espai Barça».
Стоимость проекта оценивается в 1,5 миллиарда евро. 60 процентов от этой суммы собираются потратить на работы по улучшению стадиона.
Члены приглашенные на очередную «Генеральную Ассамблею» в воскресенье 17 октября, которая была приостановлена и отложена до субботы 23 октября, должны решить, давать ли зеленый свет финансовому плану, проекту, описанному вице-президентом. Модернизация спортивных сооружений клуба - важный проект, но он был осуществлен с опозданием более чем на 15 лет и теперь имеет неизбежную неотложную необходимость для будущего развития Барсы. У большинства крупнейших конкурентов клуба в Европе уже есть современные стадионы или они находятся в стадии строительства. Это жизненно важный проект, необходимый для улучшения финансовых показателей клуба и поддержания «Барсы» в авангарде мирового спорта, потому что только с оборудованием, достойным такого клуба, как «Барселона», организация может соревноваться финансово и на поле со своими европейскими конкурентами.
«Барса» продолжает оставаться мечтой после того, как участники одобрили проект реконструкции "Камп Ноу", строительства нового "Палау Блауграна", нового "МиниЭстади" (нынешний Эстади Йохан Кройф) и "Кампус Барса" для интеграции объектов «Блауграна» в районе «Лес Кортс», на референдуме в 2014 году. Семь лет спустя клуб инвестировал 145 миллионов евро и реализовал только 5% проекта, который в финансовом отношении устарел (бюджет в 600 миллионов евро полностью недооценен), в социальный аспект (более 12500 участников с абонементами пострадали в результате перехода с первого уровня на третий) и графика (проект должен был быть завершен в 2021 году).
Со временем проект "Эспаи Барса" в своем нынешнем виде устарел, поскольку не принимает во внимание новейшие технологии и устойчивость, необходимые для того, чтобы проект оставался актуальным и стал наследием для будущих поколений. Именно по этой причине «Совет директоров» пересматривает проект и улучшает его, чтобы он соответствовал текущей ситуации, чтобы сделать его жизнеспособным и устойчивым в финансовом отношении, а также сделать его самым большим и наиболее инновационным спортивным и развлекательным пространством в европейском городе. Я верю, что все будет хорошо. Архитектура Барселоны(города) в целом мне по душе. Антонио Гауди(и не только) очень старался для того, чтобы город был таким, каким он есть.
Например, строительства "Саграды Фамилии" будут закончены 2026 году, и уже строят десятилетиями. Удачи!
Члены приглашенные на очередную «Генеральную Ассамблею» в воскресенье 17 октября, которая была приостановлена и отложена до субботы 23 октября, должны решить, давать ли зеленый свет финансовому плану, проекту, описанному вице-президентом. Модернизация спортивных сооружений клуба - важный проект, но он был осуществлен с опозданием более чем на 15 лет и теперь имеет неизбежную неотложную необходимость для будущего развития Барсы. У большинства крупнейших конкурентов клуба в Европе уже есть современные стадионы или они находятся в стадии строительства. Это жизненно важный проект, необходимый для улучшения финансовых показателей клуба и поддержания «Барсы» в авангарде мирового спорта, потому что только с оборудованием, достойным такого клуба, как «Барселона», организация может соревноваться финансово и на поле со своими европейскими конкурентами.
«Барса» продолжает оставаться мечтой после того, как участники одобрили проект реконструкции "Камп Ноу", строительства нового "Палау Блауграна", нового "МиниЭстади" (нынешний Эстади Йохан Кройф) и "Кампус Барса" для интеграции объектов «Блауграна» в районе «Лес Кортс», на референдуме в 2014 году. Семь лет спустя клуб инвестировал 145 миллионов евро и реализовал только 5% проекта, который в финансовом отношении устарел (бюджет в 600 миллионов евро полностью недооценен), в социальный аспект (более 12500 участников с абонементами пострадали в результате перехода с первого уровня на третий) и графика (проект должен был быть завершен в 2021 году).
Со временем проект "Эспаи Барса" в своем нынешнем виде устарел, поскольку не принимает во внимание новейшие технологии и устойчивость, необходимые для того, чтобы проект оставался актуальным и стал наследием для будущих поколений. Именно по этой причине «Совет директоров» пересматривает проект и улучшает его, чтобы он соответствовал текущей ситуации, чтобы сделать его жизнеспособным и устойчивым в финансовом отношении, а также сделать его самым большим и наиболее инновационным спортивным и развлекательным пространством в европейском городе. Я верю, что все будет хорошо. Архитектура Барселоны(города) в целом мне по душе. Антонио Гауди(и не только) очень старался для того, чтобы город был таким, каким он есть.
Например, строительства "Саграды Фамилии" будут закончены 2026 году, и уже строят десятилетиями. Удачи!