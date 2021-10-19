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«Барселона» презентовала проект реконструкции «Камп Ноу»

вчера, 10:35

«Барселона» провела презентацию масштабного инфраструктурного проекта под названием «Espai Barça».

Стоимость проекта оценивается в 1,5 миллиарда евро. 60 процентов от этой суммы собираются потратить на работы по улучшению стадиона.

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Все комментарии
mr.bra
mr.bra
вчера в 17:51
пора уже зенитовский стадион реконструировать
3ton
3ton
вчера в 17:09
Лет 10 уже говорят о реконструкции , а до дела не доходит
NOVA
NOVA
вчера в 13:24
идут вслед за Реалом!!!
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 13:13
Проект реконструкции "Камп Ноу", строительства стадиона были рассмотрены, чтобы сделать его жизнеспособным и устойчивым в финансовом отношении и превратить его в крупнейшее и наиболее инновационное спортивно-развлекательное пространство в европейском городе.

Члены приглашенные на очередную «Генеральную Ассамблею» в воскресенье 17 октября, которая была приостановлена ​​и отложена до субботы 23 октября, должны решить, давать ли зеленый свет финансовому плану, проекту, описанному вице-президентом. Модернизация спортивных сооружений клуба - важный проект, но он был осуществлен с опозданием более чем на 15 лет и теперь имеет неизбежную неотложную необходимость для будущего развития Барсы. У большинства крупнейших конкурентов клуба в Европе уже есть современные стадионы или они находятся в стадии строительства. Это жизненно важный проект, необходимый для улучшения финансовых показателей клуба и поддержания «Барсы» в авангарде мирового спорта, потому что только с оборудованием, достойным такого клуба, как «Барселона», организация может соревноваться финансово и на поле со своими европейскими конкурентами.

«Барса» продолжает оставаться мечтой после того, как участники одобрили проект реконструкции "Камп Ноу", строительства нового "Палау Блауграна", нового "МиниЭстади" (нынешний Эстади Йохан Кройф) и "Кампус Барса" для интеграции объектов «Блауграна» в районе «Лес Кортс», на референдуме в 2014 году. Семь лет спустя клуб инвестировал 145 миллионов евро и реализовал только 5% проекта, который в финансовом отношении устарел (бюджет в 600 миллионов евро полностью недооценен), в социальный аспект (более 12500 участников с абонементами пострадали в результате перехода с первого уровня на третий) и графика (проект должен был быть завершен в 2021 году).

Со временем проект "Эспаи Барса" в своем нынешнем виде устарел, поскольку не принимает во внимание новейшие технологии и устойчивость, необходимые для того, чтобы проект оставался актуальным и стал наследием для будущих поколений. Именно по этой причине «Совет директоров» пересматривает проект и улучшает его, чтобы он соответствовал текущей ситуации, чтобы сделать его жизнеспособным и устойчивым в финансовом отношении, а также сделать его самым большим и наиболее инновационным спортивным и развлекательным пространством в европейском городе. Я верю, что все будет хорошо. Архитектура Барселоны(города) в целом мне по душе. Антонио Гауди(и не только) очень старался для того, чтобы город был таким, каким он есть.

Например, строительства "Саграды Фамилии" будут закончены 2026 году, и уже строят десятилетиями. Удачи!
Антон Белянкин
Антон Белянкин
вчера в 12:58
Где деньги возьмут?
RaulitoS
RaulitoS
вчера в 12:11
Во всем за Реалом гонятся)
dzvinka
dzvinka
вчера в 12:07
слабо верится, что месси таки откажется от финальных выплат бонуса за лояльность, и барсе как раз хватит этих полтора лярда на реконструкцию стадиона)))
ахахаха
shlomo2
shlomo2
вчера в 11:47
А все плачутся, что совсем обнищали...
galem72
galem72
вчера в 11:40, ред.
Без новых грандиозных проектов невозможно привлечь к себе инвестиции и спонсоров. Никто не будет вкладывать бабки в твою старую клячу, когда у соседа есть новый жеребец. Так что абсолютно верное решение для развития клуба и исправления дефицитной ситуации.
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 11:34
Долгов куча, но губы надувают важно.
STVA 1
STVA 1 ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
вчера в 11:06
А есть ли они вообще))
Gelious
Gelious
вчера в 10:55
Как-то не особо современно, конечно. Сэкономить что ли пытаются на этом. Или, может, какие-то ограничения правовые?
112910415
112910415
вчера в 10:52
отлично ... но как с финансами
drug01
drug01
вчера в 10:48
Очень сильно
Сантус
Сантус
вчера в 10:48
Основные деньги как я понимаю уйдут на сопутствующие объекты,стадиону только крышу присобачат...Я понимаю-денег нет ,но мы держимся,но с Сантьго Бернабеу и рядом не стояло...хотя деньги сопоставимые...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 10:38
Хватит ли денег?
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