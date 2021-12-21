Черчесов: «Начинать поход на ЧМ с обсуждения сахара — путь в никуда»

Бывший главный тренер сборной России отреагировал на обсуждения о запрете на употребление сахара в национальной команде с приходом Валерия Карпина:

Надеюсь, что Виктор Ганчаренко на меня не обидится. Когда он прибыл в ЦСКА , на сборах стоял на поле с флипчартом. Все увидели фотографию и начали говорить, что это новшество. Я после этого товарищу скинул фото 2007 года, где я с этим флипчартом уже стоял на поле в Тарасовке. Я к чему веду: если мы про сахар не говорили, это означает, что у нас Безуглов и Мульченко его ложками в борщ сыпали? Начинать поход на ЧМ с обсуждения сахара — путь в никуда. Скорее, уводим от второстепенного к главному.