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Черчесов: «Начинать поход на ЧМ с обсуждения сахара — путь в никуда»

вчера, 10:26

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов отреагировал на обсуждения о запрете на употребление сахара в национальной команде с приходом Валерия Карпина:

Надеюсь, что Виктор Ганчаренко на меня не обидится. Когда он прибыл в ЦСКА, на сборах стоял на поле с флипчартом. Все увидели фотографию и начали говорить, что это новшество. Я после этого товарищу скинул фото 2007 года, где я с этим флипчартом уже стоял на поле в Тарасовке. Я к чему веду: если мы про сахар не говорили, это означает, что у нас Безуглов и Мульченко его ложками в борщ сыпали? Начинать поход на ЧМ с обсуждения сахара — путь в никуда. Скорее, уводим от второстепенного к главному.

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Все комментарии
David Young
David Young ответ pomor45 (раскрыть)
вчера в 19:44
.
pomor45
pomor45
вчера в 19:41
ФЧ в 2007 г. - флипчерчес.
112910415
112910415
вчера в 19:10
это он на кого батон крошит ?!
протон
протон
вчера в 17:32
Как можно быть настолько высокомерным?
mat73
mat73 ответ trimetil (раскрыть)
вчера в 14:38
Это понятно. Не об этом.
То он в Рубине, то в Польше, причем толи Легия толи сборная, то Спартак его рассматривает, то еще гдето чтото, вот сейчас Венгрия ...
lotsman
lotsman
вчера в 14:17
Оказывается, по словам Черчесова, ещё бы чуть чуть и он бы сделал Россию чемпионом Мира.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 12:57, ред.
Опять умничает. Сказал бы коротко, без фамилий. Сахар, соль-яд. Кто не спрятался-в душевую. С мылом!
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 12:04
"Сначала сахар отменили, а потом неровен час и до шашлыка доберутся" - подумал Стас.
Caniggia
Caniggia
вчера в 11:31
Опять чабан пиарится и выставляет себя величайшим тренером.
trimetil
trimetil ответ mat73 (раскрыть)
вчера в 11:11
Он дал большое интервью, его порезали на 100500 кусков и выкладывают помаленьку.
Over 9000
Over 9000
вчера в 10:56
стас 5:1 бы не позорился и не прыгал на заслуженных тренеров
mat73
mat73
вчера в 10:39
Народ, а что так много вдруг Черчесова стало? Он сам походу везде лезет со своими "мыслями" напоминает о себе, в любую тему вливается спец!
Penokkio
Penokkio
вчера в 10:38
Молчал усач и лучше бы продолжал так делать. Как говорил Марк Твен: "Лучше промолчать и показаться дураком, чем сказать что-то и развеять любые сомнения на этот счёт".
Futurista
Futurista
вчера в 10:34
Стас решил флипчартами померяться...
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