Аджоев: «Игра „Арсенала“ с приходом Божовича заметно изменилась»

Руководитель «Арсенала» Гурам Аджоев высоко оценил работу главного тренера команды .

Игра изменилась и достаточно заметно. До определенной степени Миодрагу и его помощникам удалось стабилизировать игру «Арсенала», хотя здесь еще предстоит много работы. Если мы научимся выдавать свой максимум не только в матчах с российскими грандами, но и не терять так называемые свои очки, то это будет великолепно. За победу над любым соперником дают три очка, поэтому выиграть у «Зенита» (2:1) или «Локомотива» (3:1) это здорово, от таких побед много эмоций и позитива, но нельзя отдавать свое, то есть нужно набирать очки в играх с равными себе.

Вот в этой стабильности мы и должны прибавить. В этом смысле очень порадовала победа над «Химками» (2:1). Тяжелейшая встреча за шесть очков, где мы смогли проявить характер. И, разумеется, необходимо полностью исключить вещи, которые были в первом тайме матча с «Динамо» (1:5) в Москве. Это совершенно недопустимо, даже несмотря на то, что «Динамо» сейчас, как говорится, на ходу. После той игры состоялся серьезный разговор.

Высоко ценю Божовича как специалиста и как человека. Он сильный психолог, команде легко и интересно с ним. Повторю, и сами футболисты, и болельщики знают, что в России тульский «Арсенал» умеет и может обыграть любого, даже самого сильного соперника. Но нужно добавить в стабильности и системности. Думаю, под руководством Божовича и его помощников игроки смогут это сделать.