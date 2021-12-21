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Черчесов рассказал о работе с Федуном в «Спартаке»

вчера, 09:45

Экс- тренер сборной России Станислав Черчесов, возглавивший венгерский «Ференцварош», рассказал о работе в московском «Спартаке» и своих взаимоотношениях с его президентом — Леонидом Федуном:

«Спартак» был моей первой большой командой, спасибо Леониду Федуну за доверие. Мы старались решать все задачи по максимуму, но тогда вторая позиция в таблице считалась провальной (усмехается). Поэтому пришлось покинуть клуб. У нас с Федуном ни разу не было ситуации, когда кто-то из недоговаривал. Беседы всегда были деловыми и предметными.

Влезал ли Федун в тренерский процесс? Нет. Любой руководитель может задать вопрос, главное, чтобы был аргументированный ответ. Другой вопрос, что спросить и вмешиваться — это разные вещи. Интересоваться и требовать — да. А вмешиваться, изменять что-то, что может повлиять на результат, — нет. В раздевалке хозяин я. В клубе — его владелец.

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 19:09
тогда трава была зеленее, а небо выше ...
протон
протон
вчера в 17:33
Не ври. Ушел ты не после 2 места,а когда на следующий сезон провалился. 2 разгрома от динамо киева и тд. И тп.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 11:59
Врёт и не краснеет, чабан чабаном но оставляет просвет небольшой, вдруг мадьяры прогонят а федун пригласит.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 11:00
Врет как Геббельс. Черчесов вылетел из "Спартака" не из-за второго места в чемпионате, а от разгрома в еврокубках от принципиального соперника - киевского "Динамо".
drug01
drug01
вчера в 10:25
Зачем всё вспоминать былое
4RT
4RT
вчера в 10:25
Провальными были игры в еврокубках, да и много ещё чего. Так что можешь не заливать,что сняли тебя за вторую позицию в лиге
доктоР7
доктоР7
вчера в 09:55
Феерический @блан!
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