Черчесов рассказал о работе с Федуном в «Спартаке»

Экс- тренер сборной России , возглавивший венгерский «Ференцварош», рассказал о работе в московском «Спартаке» и своих взаимоотношениях с его президентом — Леонидом Федуном:

«Спартак» был моей первой большой командой, спасибо Леониду Федуну за доверие. Мы старались решать все задачи по максимуму, но тогда вторая позиция в таблице считалась провальной (усмехается). Поэтому пришлось покинуть клуб. У нас с Федуном ни разу не было ситуации, когда кто-то из недоговаривал. Беседы всегда были деловыми и предметными.

Влезал ли Федун в тренерский процесс? Нет. Любой руководитель может задать вопрос, главное, чтобы был аргументированный ответ. Другой вопрос, что спросить и вмешиваться — это разные вещи. Интересоваться и требовать — да. А вмешиваться, изменять что-то, что может повлиять на результат, — нет. В раздевалке хозяин я. В клубе — его владелец.