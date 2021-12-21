Черчесов объяснил, почему ему не стыдно за сборную России на Евро-2020

Бывший главный тренер сборной России выразил мнение о работе с национальной командой на Евро-2020.

Что касается Евро, стыдно должно быть, когда тренировки пропускал, себе соврал, лицемерил, смалодушничал. Я делал свою работу. Футболист приходит вот таким (показывает на маленький телефон). А после сборов он такой (показывает на большой телефон). Значит, он хорошо поработал.

Если бы не отработали хорошо, то мы и финнов бы не обыграли. Футболисты стали лучше. Результата не было, мы об этом сразу сказали. Но работа была.