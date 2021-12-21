Черчесов объяснил, почему ему не стыдно за сборную России на Евро-2020

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов выразил мнение о работе с национальной командой на Евро-2020.
Что касается Евро, стыдно должно быть, когда тренировки пропускал, себе соврал, лицемерил, смалодушничал. Я делал свою работу. Футболист приходит вот таким (показывает на маленький телефон). А после сборов он такой (показывает на большой телефон). Значит, он хорошо поработал.
Если бы не отработали хорошо, то мы и финнов бы не обыграли. Футболисты стали лучше. Результата не было, мы об этом сразу сказали. Но работа была.
Накануне Черчесов возглавил «Ференцварош».
всегда будут спокойны : работа проделана !
всегда будут спокойны : работа проделана !
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Многим стыдно... Безвольно отбегали...
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Многим стыдно... Безвольно отбегали...
Горбатого могила исправит.. работу поработал, а то, что в любой работе главное - это результат, как будто бы и не важно стало. "Умер ну и что, мы же его лечили..."
Горбатого могила исправит.. работу поработал, а то, что в любой работе главное - это результат, как будто бы и не важно стало. "Умер ну и что, мы же его лечили..."
Спросите Кокорина, ему стыдно получать зарплату в Фиорентине, и он ответит нет.
Спросите Кокорина, ему стыдно получать зарплату в Фиорентине, и он ответит нет.
Приехал врач на вызов к простывшему Черчесову, перчатки надел, шприц достал, а лекарств нет. Вколол ему витамины и уехал. Результата нет, а работа была.
Вопрос: когда уже наконец до Саламыча дойдёт, что перед тем, как говорить, нужно немного думать?
Приехал врач на вызов к простывшему Черчесову, перчатки надел, шприц достал, а лекарств нет. Вколол ему витамины и уехал. Результата нет, а работа была.
Вопрос: когда уже наконец до Саламыча дойдёт, что перед тем, как говорить, нужно немного думать?
Н. Гоголь
Н. Гоголь
он это плёл, когда с венграми договорился? им бы было интересно послушать очередной бред чабана - может быть, передумали...
он это плёл, когда с венграми договорился? им бы было интересно послушать очередной бред чабана - может быть, передумали...
Результата не было. Работа была. Это вообще интересно. Как одно может совмещаться с другим понятно только Черчесову. Наверное только он может работать работу без результата.
Результата не было. Работа была. Это вообще интересно. Как одно может совмещаться с другим понятно только Черчесову. Наверное только он может работать работу без результата.
Вот если бы сегодняшних, но по вчерашние 3 рубля, ато ведь сунут вчерашних, но уже по 5!...
Вот если бы сегодняшних, но по вчерашние 3 рубля, ато ведь сунут вчерашних, но уже по 5!...