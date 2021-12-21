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Черчесов объяснил, почему ему не стыдно за сборную России на Евро-2020

вчера, 08:26

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов выразил мнение о работе с национальной командой на Евро-2020.

Что касается Евро, стыдно должно быть, когда тренировки пропускал, себе соврал, лицемерил, смалодушничал. Я делал свою работу. Футболист приходит вот таким (показывает на маленький телефон). А после сборов он такой (показывает на большой телефон). Значит, он хорошо поработал.

Если бы не отработали хорошо, то мы и финнов бы не обыграли. Футболисты стали лучше. Результата не было, мы об этом сразу сказали. Но работа была.

Накануне Черчесов возглавил «Ференцварош».

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Все комментарии
berda2003
berda2003 ответ lobsterdam (раскрыть)
вчера в 19:08
пардон, Лобановский говорит строго о футболе, не о жизни вообще... не могу согласиться...
112910415
112910415
вчера в 19:01
вот венграм-то повезло !
всегда будут спокойны : работа проделана !
berda2003
berda2003 ответ lobsterdam (раскрыть)
вчера в 19:00
кстати троцкий - фамилия охранника в одесской тюрьме - а наш герой Бронштейн...
Rattlehead
Rattlehead ответ lobsterdam (раскрыть)
вчера в 18:03, ред.
Демагогия здесь ни при чем. Итогом любой деятельности всегда является результат. Касательно футбола, то чем выше результаты команды, тем больше к ней интерес со стороны болельщиков.
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 17:22
Есть ощущение, что Стасику вообще никогда не бывает стыдно.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 17:15
Черчесов объяснил, почему ему не стыдно за сборную России на Евро-2020
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Многим стыдно... Безвольно отбегали...
Евгений Быстров
Евгений Быстров ответ УЕСКА (раскрыть)
вчера в 17:07
Проиграть можно по-разному. Россия же проиграла безвольно и позорно.
протон
протон
вчера в 17:07
Этот напыщенный павлин никогда не признаёт своих ошибок
Горбатого могила исправит.. работу поработал, а то, что в любой работе главное - это результат, как будто бы и не важно стало. "Умер ну и что, мы же его лечили..."
lobsterdam
lobsterdam ответ Rattlehead (раскрыть)
вчера в 16:55, ред.
извините, но это демагогический лозунг, не более того, и зрителей, в основном интересует именно процесс, зрелище и для этого они и ходят на стадионы. А результат.... его можно просто посмотреть в СМИ. С точки зрения заслуг того или иного тренера, то - да, конечно, результат! Но тренеров в миллионы раз меньше, чем зрителей...
Rattlehead
Rattlehead ответ lobsterdam (раскрыть)
вчера в 16:45
Любая деятельность ведётся ради достижения того или иного результата.
Nick Ch
Nick Ch
вчера в 16:40
Что это чудо усатое несёт....
Agamaga........
Agamaga........
вчера в 16:07, ред.
Человеку, который зарабатывает в год пару лямов евро, никогда не будет стыдно за результат. Пусть хоть нулевой!
Спросите Кокорина, ему стыдно получать зарплату в Фиорентине, и он ответит нет.
13 RUS
13 RUS
вчера в 15:33
Клюяевое слово "стыдно должно быть"
Дима Логинов
Дима Логинов
вчера в 14:27
Приехал пожарный на вызов тушить горящий дом Черчесова, развернул брандспойт, а воды в машине нет. Подул пустым воздухом на горящий дом, но дом всё равно сгорел. Результата нет, а работа была.
Приехал врач на вызов к простывшему Черчесову, перчатки надел, шприц достал, а лекарств нет. Вколол ему витамины и уехал. Результата нет, а работа была.

Вопрос: когда уже наконец до Саламыча дойдёт, что перед тем, как говорить, нужно немного думать?
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 13:44
lobsterdam
lobsterdam ответ berda2003 (раскрыть)
вчера в 13:43
Солидарен, о чем и написал в комменте, но впервые этот лозунг высказал Эдуард Бернштейн, с которыми вели полемику российские социал-демократы во главе с Кузьмичем.
lobsterdam
lobsterdam ответ Rattlehead (раскрыть)
вчера в 13:37
это для тренера - да, но для зрителя - зрелище, т.е. смысл в самом процессе. Если встать на позицию Лобановского, то смысл жизни в смерти как результате, а на самом деле...
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 13:13
Стыдиться нечего. Проиграли сильным командам. Дания и Бельгия это топ сборные и Россия объективно не может с ними тягаться. Финнов, которые нам по зубам, обыграли, но к сожалению этого оказалось недостаточно для выхода из группы.
ОПС
ОПС
вчера в 13:12
Сам то хоть понял, что сказал.
Ballon dOr1984
Ballon dOr1984
вчера в 13:03
у него с построением предложений сложно
shur
shur
вчера в 13:01
...если бы в 18-ом играли не дома, точно бы обгадились и сразу бы сняли и никто бы сейчас и не вспоминал!!!
Rattlehead
Rattlehead
вчера в 12:10
«Результата не было, мы об этом сразу сказали. Но работа была.»
sv_1969
sv_1969
вчера в 12:06
Как ни глупы слова дурака, а иногда бывают они достаточны, чтобы смутить умного человека.

Н. Гоголь
Dima salev
Dima salev
вчера в 12:06
Нашлос работа начинается разговор
berda2003
berda2003
вчера в 11:13
ещё один ученик и последователь троцкого: результат не главное - главное процесс...
он это плёл, когда с венграми договорился? им бы было интересно послушать очередной бред чабана - может быть, передумали...
OLLS
OLLS
вчера в 11:11
Похвастался, что финнов обыграли. Насмешил.
Результата не было. Работа была. Это вообще интересно. Как одно может совмещаться с другим понятно только Черчесову. Наверное только он может работать работу без результата.
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 11:01
Я старый солдат и не знаю слов любви! Но когда я впервые встретил Вас, донна Роза, я почувствовал себя утомленным путником, который на склоне жизненного пути… узрел на озаренном солнцем поле… нежную, донна Ррроза!!!
4RT
4RT
вчера в 10:32
Так и на тактическом занятии объяснял? "Вот Дания"(показывает маленький телефон), "а вот мы!" ( показывает огромный дисковый телефон)....
lotsman
lotsman
вчера в 10:29
Результаты не главное, главное, что работа была, деньги начисляли.
mat73
mat73
вчера в 09:54
Вчера были маленькие, но по три рубля. А сегодня большие, но уже по пять!
Вот если бы сегодняшних, но по вчерашние 3 рубля, ато ведь сунут вчерашних, но уже по 5!...
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