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Игрок «Урала» Гаджимурадов: «Мне не дали кредит, потому что я дагестанец»

вчера, 09:39

Полузащитник «Урала» Рамазан Гаджимурадов рассказал, возникали ли у него когда-нибудь проблемы из-за национальности.

Меня же вообще редко за дагестанца принимают. Глаза вон голубые. Только за счет носа если. И акцент раньше был выраженный.

Проблемы возникали в Москве. Хотел себе телефон, а на месячную зарплату в «Велесе» его не потянешь — ну или это надо месяц потом «Роллтон» есть. Хотел взять в кредит в «М.Видео», но не дали — потому что я дагестанец.

Или из «Тинькофф Банка» звонили: «Не хотите оформить кредитную карту?» Думал на крайний случай сделать, тем более сами предложили. Назвал паспортные данные, дошли до места рождения. И опять: «Извините, дагестанцам не даем». Зачем тогда звонить?

Рамазан выступает за «Урал» с января этого года. До этого он защищал цвета «СКА-Хабаровск».

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Ислам0926
Ислам0926
вчера в 19:44
Правильно он говорит мне тоже не давали кредит из за прописки поменял дали сразу в некоторых банках регионом Кавказа не дают кредиты
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 11:39, ред.
Комплексы могут сосуществовать в одном организме рядом и вполне мирно. тС одной стороны,уверенность в своей исключительности(или нации),а с другой-ущербное убеждение,что тебя все хотят обидеть и унизить.Видимо,если твоя зарплата в "Велесе" была столь мала,что не мог приобрести себе смартфон,то её тоже не хватило,чтобы в банке получить кредит на эту игрушку такой стоимости,чтобы все ахнули...Или покупать смартфон за 10 тысяч максимум.Надо было идти в микрофинансовую организацию,где через одну сидят земляки.Они бы дали.
YVG
YVG
вчера в 10:14
Мало верится в такие сказки, банки обдирают всех вне зависимости от национальности.
4RT
4RT
вчера в 10:11
Странно, что интервью не завернули, узнав что ты дагестанец. Сказачник. Узбеки и таджики берут кредит без проблем,а ему видители не дали,потому что дагестанец. Может все таки причина в другом была?
beefs
beefs
вчера в 10:04
что то мало верится...
Garrincha58
Garrincha58
вчера в 10:03
сами виноваты как говорится давайте жить мирно
доктоР7
доктоР7
вчера в 09:59
Капиталистический уклад экономики России указывает зв@рьк@м их место в создании прибавочной стоимости, или как-то так.
Baggio R.
Baggio R. ответ КЭТиК (раскрыть)
вчера в 09:49
Не расизм, а ксенофобия.
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 09:43
И тут расизм налицо.
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