Черчесов ответил на вопрос, готов ли он в будущем возглавить «Спартак»

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вчера, 08:42

58-летний специалист , известный по работе в сборной России, рассказал о том, сможет ли он снова возглавить московский «Спартак», если будет такая возможность:

Готов ли вернуться в «Спартак», если пригласят? На какую роль? Если главным тренером — абсолютно.

Отметим, что интервью со Станиславом Черчесовым записали до его назначения на пост главного тренера в венгерский «Ференцварош», о котором объявили 20 декабря.