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Черчесов ответил на вопрос, готов ли он в будущем возглавить «Спартак»

вчера, 08:42

58-летний специалист Станислав Черчесов, известный по работе в сборной России, рассказал о том, сможет ли он снова возглавить московский «Спартак», если будет такая возможность:

Готов ли вернуться в «Спартак», если пригласят? На какую роль? Если главным тренером — абсолютно.

Отметим, что интервью со Станиславом Черчесовым записали до его назначения на пост главного тренера в венгерский «Ференцварош», о котором объявили 20 декабря.

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 17:41
надо ему пообещать, чтоб успокоился !
коммунизм же народу обещали ...
протон
протон
вчера в 17:38
Не дай бог!
makkie
makkie
вчера в 11:08
Свят-свят-свят...
Бакланский рубеж
Бакланский рубеж
вчера в 10:36
Не бывать такому. Я мелком от тараканов стадион вокруг обведу.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 09:59
Подобные люди, заявляющие о своей готовности возглавить "Спартак" в первую очередь думают о сумме расписанной в контракте, а не о возможности изменить в команде что-то к лучшему.
mat73
mat73
вчера в 09:51
Так он же вроде уже в Ференцвароше!
Futurista
Futurista
вчера в 09:19
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 09:14, ред.
Черчесов не подходит ни по одному параметру...
Он тренер - а не помощник...
Он знает язык...
Он адаптирован к РПЛ...
Он имеет опыт работы...

...зачем это Федуну...
4ez9x3d2vhb2
4ez9x3d2vhb2
вчера в 08:45
Да не дай Бог!
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