Черчесов ответил на вопрос, готов ли он в будущем возглавить «Спартак»

58-летний специалист Станислав Черчесов, известный по работе в сборной России, рассказал о том, сможет ли он снова возглавить московский «Спартак», если будет такая возможность:
Готов ли вернуться в «Спартак», если пригласят? На какую роль? Если главным тренером — абсолютно.
Отметим, что интервью со Станиславом Черчесовым записали до его назначения на пост главного тренера в венгерский «Ференцварош», о котором объявили 20 декабря.
коммунизм же народу обещали ...
коммунизм же народу обещали ...
Он тренер - а не помощник...
Он знает язык...
Он адаптирован к РПЛ...
Он имеет опыт работы...
...зачем это Федуну...
Он тренер - а не помощник...
Он знает язык...
Он адаптирован к РПЛ...
Он имеет опыт работы...
...зачем это Федуну...