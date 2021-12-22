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Бабаев: «ЦСКА можно поставить четвёрку с минусом за первую половину сезона»

вчера, 16:39

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев оценил выступление армейцев в первой половине сезона-2021/22.

Конечно, получилась противоречивая первая часть сезона, но как сказал главный тренер, наверное, можно поставить четверку с минусом. Но мы должны быть выше.

После 18 туров команда Алексея Березуцкого идет на 4-й строчке в таблице, имея в активе 30 очков. Отставание от лидирующего «Зенита» — 8 баллов.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 19:58
куда выше? по игре - выше некуда
makkie
makkie ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
вчера в 17:28
Судейство было в вашу пользу, тут на 5+ можно оценить.
Ты согласен?)
makkie
makkie
вчера в 17:27
Сколько очков недонабрал Спартак в первой части сезона, столько же очков перебрал цска. Очень часто везло и вытаскивали проигрышные матчи. Ну и не забываем про помощь судей, как в матче с Краснодаром, например.
Futurista
Futurista
вчера в 17:25, ред.
Пятерку фортуне...коням незачет)...во второй части чемпа вылезут все "тренерские способности" Березуцкого наружу...скриньте...
Cat01
Cat01
вчера в 17:16
Верная оценка!
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 17:15
Больше тройки не заслужили.
dеigandre
dеigandre
вчера в 17:12
А судьям, обслуживающим ЦСКА- 5+.
Столько пенальти не поставить-это похвально
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 16:50
Учитывая состав и опыт тренера вообщем может быть да, но по статусу команды можно оценить на тройку, очень много очков потеряны там где этого должно было быть, команде нужны серъёзные усиления некоторых позиций особенно нападающих.
mihaluch
mihaluch
вчера в 16:48
По игре тройка с минусом.
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 16:44
Лучше тройку с плюсом
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