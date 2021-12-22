Бабаев: «ЦСКА можно поставить четвёрку с минусом за первую половину сезона»

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев оценил выступление армейцев в первой половине сезона-2021/22.
Конечно, получилась противоречивая первая часть сезона, но как сказал главный тренер, наверное, можно поставить четверку с минусом. Но мы должны быть выше.
После 18 туров команда Алексея Березуцкого идет на 4-й строчке в таблице, имея в активе 30 очков. Отставание от лидирующего «Зенита» — 8 баллов.
Ты согласен?)
Ты согласен?)
Столько пенальти не поставить-это похвально
Столько пенальти не поставить-это похвально