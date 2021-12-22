Бойко: «В РПЛ в футбол играют две команды — „Крылья“ и „Динамо“»

Российский тренер , в настоящее время возглавляющий «Динамо-Владивосток», назвал самые привлекательно играющие команды в российской Премьер-лиге.

Сейчас «Крылья» — одна из команд Премьер-лиги, на которую приятно смотреть. Они играют в футбол. По мне, две такие команды сейчас у нас — это «Крылья Советов» и «Динамо».

«Зенит» — это другая ситуация. «Зенит» разрывается на два фронта: Лига чемпионов и чемпионат России. Это разные турниры, разная психология. Хороший состав, игроки сборных, но они не играют в зрелищный футбол, они играют в прагматичный футбол для достижения результата. В России у них это проходит более гладко, а в Европе с этим сложнее. А вот «Крылья» и «Динамо» играют в атакующий футбол, на который приятно смотреть.