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Бойко: «В РПЛ в футбол играют две команды — „Крылья“ и „Динамо“»

вчера, 14:16

Российский тренер Сергей Бойко, в настоящее время возглавляющий «Динамо-Владивосток», назвал самые привлекательно играющие команды в российской Премьер-лиге.

Сейчас «Крылья» — одна из команд Премьер-лиги, на которую приятно смотреть. Они играют в футбол. По мне, две такие команды сейчас у нас — это «Крылья Советов» и «Динамо».

«Зенит» — это другая ситуация. «Зенит» разрывается на два фронта: Лига чемпионов и чемпионат России. Это разные турниры, разная психология. Хороший состав, игроки сборных, но они не играют в зрелищный футбол, они играют в прагматичный футбол для достижения результата. В России у них это проходит более гладко, а в Европе с этим сложнее. А вот «Крылья» и «Динамо» играют в атакующий футбол, на который приятно смотреть.

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Все комментарии
Capral
Capral
вчера в 17:22
Главный лозунг Динамо- ПРЕССИНГ!!! А теперь, вопрос: как, можно созидать, то-есть, играть, если в приоритете стоит прессинг, то-есть, разрушение игры соперника??? С чего, Динамо начинает свою игру в каждом матче? Правильно, с прессинга, то-есть, стараются накрывать соперника на его половине поля, или, даже у его ворот. Это и есть работа, причем тяжелая- это не креатив. Естественно, когда команда прессингует и бегает за соперником по всему полю, складывается представление, что команда в движении, и это тоже правда, но, это не комбинационный футбол. Креативить на поле и разрушать- две большие разницы....
Capral
Capral
вчера в 16:57
Крылья играют, Динамо работает. А кто это, Бойко? Не слыхал. Зенит играет прагматично? Зенит играет академично. А вот, в какой футбол будет играть Динамо, когда придется играть на два фронта- большой вопрос....
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 15:29
Даже слабого желания оспорить нет.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 15:05
Полностью поддерживаю , что в футбол игроют динамо и Самара, именно играют а не вымучивают матч , а остальный так как получится. Одни с позиции силы , другие а вдруг....
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 15:01
У Динамо финансирование раз в 10 больше чем у Крыльев , поэтому сравнивать эти команды неэтично.
Поэтому в РПЛ одна играющая команда - Крылья Советов.
Надеюсь весной скакнут в призы !
mihaluch
mihaluch
вчера в 14:47
В футбол пока ни кто.
Garrincha58
Garrincha58
вчера в 14:27
что взять с тренеришки глупышки сиди на опе и тренируй этот колхоз
ДСА
ДСА
вчера в 14:27
А Спартак играет в "лыжи" и почему-то не получается. Надо тоже в футбол попробовать поиграть, как с Наполи играли.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 14:21
Ну это он загнул конечно!
Ironigor
Ironigor
вчера в 14:21, ред.
Это скорее всего, те которые хотят играть в настоящий в футбол ⚽️. Удачи этим клубам и больших Успехов!!!
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