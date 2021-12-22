Черышев: «Не сказал бы, что между Карпиным и Черчесовым много различий»

Полузащитник «Валенсии» сравнил нынешнего главного тренера сборной России с предыдущим наставником национальной команды .

Когда в последний раз общались с Черчесовым? Как раз после Евро. Когда прилетели в Москву и попрощались. С тех пор не переписывались.

Я футболист и должен принимать то, что есть. Сейчас наш тренер — Валерий Георгиевич, будем работать с ним. Общаемся с Карпиным по-русски.

В чем самые большие различия Карпина и Черчесова как тренеров и как людей? Не сказал бы, что их много. Оба требовательные и четко знают, чего хотят. Общий язык с Карпиным мы нашли довольно легко. Посмотрим, как все сложится дальше. Наша сборная по составу за этот год изменилась довольно сильно, и я приложу максимум усилий, чтобы Валерий Георгиевич оставался доволен моей игрой и чтобы у меня был шанс поехать на стыковые матчи, а потом и на сам чемпионат мира.