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Черышев: «Не сказал бы, что между Карпиным и Черчесовым много различий»

вчера, 10:31

Полузащитник «Валенсии» Денис Черышев сравнил нынешнего главного тренера сборной России Валерия Карпина с предыдущим наставником национальной команды Станиславом Черчесовым.

Когда в последний раз общались с Черчесовым? Как раз после Евро. Когда прилетели в Москву и попрощались. С тех пор не переписывались.

Я футболист и должен принимать то, что есть. Сейчас наш тренер — Валерий Георгиевич, будем работать с ним. Общаемся с Карпиным по-русски.

В чем самые большие различия Карпина и Черчесова как тренеров и как людей? Не сказал бы, что их много. Оба требовательные и четко знают, чего хотят. Общий язык с Карпиным мы нашли довольно легко. Посмотрим, как все сложится дальше. Наша сборная по составу за этот год изменилась довольно сильно, и я приложу максимум усилий, чтобы Валерий Георгиевич оставался доволен моей игрой и чтобы у меня был шанс поехать на стыковые матчи, а потом и на сам чемпионат мира.

Также ранее Черышев рассказал, какой совет ему дал Криштиану Роналду в «Реале».

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 13:12
если не приглядываться, легко спутать ! )
andreandroid
andreandroid
вчера в 12:56
Карпин болеет душой за команду,Черчесову кроме собственной важности,ничего не надо
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 12:00
Зря он такое говорит,
Caniggia
Caniggia
вчера в 11:51
Один, раздувшийся от важности, устраивает трёхчасовую тупую демагогию, не ответив конкретно ни на один вопрос, хамя и высокомерно презирая всех, кто ему задаёт эти вопросы. Другой прилично выглядит, подтянутый, интеллигентно чётко и конкретно отвечает на все вопросы, уважая всех присутствующих на пресс конференции, признавая свои недочёты и ошибки. Ну а так, просто две копии!
ДСА
ДСА
вчера в 11:28
Валера поприличней выглядит.
Cat01
Cat01
вчера в 10:55
Разные мнения
beefs
beefs
вчера в 10:53
главное нужен результат...
stanichnik
stanichnik
вчера в 10:46
В надежде приглашения в сборную высказывается очень политкорректно о Карпине.
mihaluch
mihaluch
вчера в 10:41
С точки зрения футболиста может это и так.
shlomo
shlomo
вчера в 10:37
Ну прямо братья близнецы...:))
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 10:33
Вообще нечего общего!
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