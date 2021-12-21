Канчельскис: «Возвращение в Россию будет большой ошибкой для Миранчука»

Бывший полузащитник сборной России порассуждал о перспективах полузащитника в «Аталанте».

Здесь непонятная ситуация. Мне кажется, что он не готов к такому футболу. В «Локомотиве» это всё проходило, а в «Аталанте» не проходит.

В России слишком тепличные условия, хотя мое мнение, что он — футболист талантливый, есть у него талант, но к Италии не готов.

Возвращение в Россию будет для него большой ошибкой. Надо цепляться в Европе, пытаться переехать в другую страну, в Россию он всегда успеет вернуться, тем более, в «Локомотив».