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Канчельскис: «Возвращение в Россию будет большой ошибкой для Миранчука»

вчера, 23:27

Бывший полузащитник сборной России Андрей Канчельскис порассуждал о перспективах полузащитника Алексея Миранчука в «Аталанте».

Здесь непонятная ситуация. Мне кажется, что он не готов к такому футболу. В «Локомотиве» это всё проходило, а в «Аталанте» не проходит.

В России слишком тепличные условия, хотя мое мнение, что он — футболист талантливый, есть у него талант, но к Италии не готов.

Возвращение в Россию будет для него большой ошибкой. Надо цепляться в Европе, пытаться переехать в другую страну, в Россию он всегда успеет вернуться, тем более, в «Локомотив».

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Все комментарии
ОПС
ОПС
сегодня в 07:26, ред.
Это точно. Хотя нужно просчитать все варианты.
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 07:02
Если кишка слаба вернётся, нет будет играть в Европе
Антон Белянкин
Антон Белянкин
сегодня в 06:55
Согласен. В РПЛ Алексею ехать не стоит.
протон
протон
сегодня в 06:52
Как бы его тут не критиковали - в том сезоне Леша пользовался любым шансом. У него г+п с банки больше, чем у некоторых с игрой в старте. Думаю, не потеряется в других клубах, менее тренерских
Caniggia
Caniggia
сегодня в 06:50
Если он в Италии будет никому не нужен, то всё к тому и идёт - Миранчук вернётся в Россию в Зенит, в свои любимые тепличные условия с большой зарплатой, не сверх энергозатратными тренировками и медленными играми в чемпионате РПЛ и будет счастлив, потому что итальянская "каторга" для него, наконец-то, закончится.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
сегодня в 06:31
Не тянут наши футболисты в Италии, совсем не тянут. И главное прогресса нет, а когда то минуты хватало для результативного действия:
ABir
ABir
сегодня в 05:55
Может в в Казахстане или в Китае попробовать, чтобы не возвращаться
mihaluch
mihaluch
сегодня в 04:49
Попробовал себя в Европе и хватит пора возвращаться к холявным миллионам.
ermak6848
ermak6848
сегодня в 03:29
предсказание правильное -от Андрея Канчельскис
этот человек сам всё пропустил через себя...
drug01
drug01
сегодня в 00:27
Если не пойдёт игра?
qnhvfvb8a6ms
qnhvfvb8a6ms
сегодня в 00:21
А ты не лезь
Василий 50
Василий 50
сегодня в 00:19
Лучше сидеть на лавке
stanichnik
stanichnik
сегодня в 00:18
Сегодня Миранчук вновь не воспользовался предоставившейся возможностью проявить себя в матче с аутсайдером.
Gahi
Gahi
сегодня в 00:13
Алексею Миранчику нужно побольше уверенности в игре, которой так ему необходимо когда он выходит в составе "Аталанты" на поле. Для каждого тренера и тем более для болельщиков, нужны убедительные аргументы в матче от футболистов, а тем более от легионеров в виде голов и результативных действий в игре. Поэтому Миранчуку нужно быть убедительным на поле, чтобы в него верили и доверяли играть в стартовом составе в команде "Аталанта". Удачи
beefs
beefs
вчера в 23:42
а что ему делать в Европе, протирать скамейки...
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