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Дзюба ответил на вопрос о возможном примирении с Карпиным

вчера, 11:52

Форвард «Зенита» Артём Дзюба заявил, что готов уладить конфликт с главным тренером сборной России Валерием Карпиным ради выступления в национальной команде.

Не против сделать шаг [навстречу], но не хочу, чтобы это против меня всё вывернули. Не хочу быть крайним, чтобы всех собак на меня повесили. Я к этому привык. Готов приехать в сборную — без всяких подковерных игр. Потому что когда сборная побеждает, ты душа команды. А как Артёма Дзюбы не стало в команде, оказалось, что он портил атмосферу, клоун. Ну как это? Так не бывает.

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Все комментарии
Шуnя771
Шуnя771 ответ Риелтор с берегов Невы (раскрыть)
сегодня в 18:41
Есть такое, но это относительно однообразно и читаемо соперниками. Да и при этой схеме он второй тайм ходит "пешком". Надо ли нам так играть... (10)
Припоминается финал Лиги Чемпионов Бавария - Челси .... Роббен справа два тайма делал навесы в штрафную... В итоге по пенальти немцы продули.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 00:01
Абсолютно не вижу смысла обсуждать нужен или не нужен игрок Сборной которому на момент Мундиаля будет 35-й год......
Риелтор с берегов Невы
Риелтор с берегов Невы ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 23:24
Думаю Дзюба нужен при определённых схемах игры. Он выигрывает большинство верховых единоборств. И когда идёт передача воздухом на подступы к штрафной, а Дзюбу поддерживает 3-4 футболиста, набегающих из глубины, получаются быстрые атаки. Он хорош при борьбе в штрафной, оттягивая на себя 2-3 игрока обороны, при затяжных атаках. Но в качестве бегунка, убежать, когда вся команда обороняется, это не его. Такой матч был с хорватами, и Дзюба был бы там также бесполезен как Смолов. Ему нужен кто то. Когда находится свой Халк, или Азмун, создается определённый алгоритм, и Дзюба забивает, как в случаи с Халком, с его передач. Или ассистирует, как с Азмуном. В одиночку он часто не находит себя на поле.
Это только моё мнение.
ЮГ РОССИИ
ЮГ РОССИИ
вчера в 21:03
Интересно ,Дзюба в следующем году завершит карьеру или перейдет в условные Химки.
Dima salev
Dima salev
вчера в 21:00
Дзюба понимает что если сборная выйдет на чемпионат мира без него, тогда у Дзюба конец карьеры
Шуnя771
Шуnя771 ответ Риелтор с берегов Невы (раскрыть)
вчера в 20:08
Вам показалось, что я Вас утащил) Выразил свое мнение, не более.

Отвечаю на вопрос "Нужен Дзюба сборной или нет?"

На мой взгляд - нет.
Zak11
Zak11
вчера в 20:00
Карпин его не станет вызывать. Да и зачем он нужен? Лучше на молодого Агаларова посмотреть, Тюкавина. Дзюба в сборной уже отыграл своё
за
за ответ Риелтор с берегов Невы (раскрыть)
вчера в 19:01
Кукушка хвалит петуха, за то что хвалит он кукушку. (С)
David Young
David Young ответ gentlewolf (раскрыть)
вчера в 18:14
Он скорее как Джокер из вселенной DC.
Хиромант
Хиромант
вчера в 18:01
Форвард «Зенита» Артём Дзюба заявил, что готов уладить конфликт с главным тренером сборной России Валерием Карпиным ради выступления в национальной команде.
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1296383/dzyuba-artyom-zenit

- А почему у Карпина никто не спрашивает: был ли личный конфликт с игроком Артёмом Дзюбой?

- Если был, то влияет ли он на попадание Дзюбы в состав сборной России?

- И хочет ли Карпин разрешить конфликт, (если таковой имел место быть) таким способом?

- Да и вообще, нужен ли ему Дзюба в сборной???
gentlewolf
gentlewolf
вчера в 17:37
Хороший клоун наоборот - душа коллектива.
Бубнин
Бубнин
вчера в 16:38
Валерию Георгиевичу не мешало бы у всего состава проверить смартфоны на всякую там порнографию и гнать рукоблудов из сборной!
Риелтор с берегов Невы
Риелтор с берегов Невы ответ Asper (раскрыть)
вчера в 16:34
Снимаю шляпу! Логично мыслите, красиво излагаете.
Спасибо! Получил эстетическое удовольствие от прочтение Вашего поста.
Станишшника красиво сработали.
Сантус
Сантус
вчера в 16:32
Джентльмены,не много ли букв мы тратим на данного персонажа?Как на мой взгляд, это сильно повышает его ЧВС,который и без того огромен..)
Kolenok
Kolenok
вчера в 16:32
Как только зюба уйдет из зенита,о нем сразу забудут!А чем еще зениту привлечь к себе внимание!?
cska1948
cska1948 ответ Риелтор с берегов Невы (раскрыть)
вчера в 16:10
Мы считаем:

Работу с национальной сборной России по футболу по праву должен вести Бышовец Анатолий Федорович и готовить её к выступлениям в финале чемпионата мира 1994 года в США.
Должны быть изменены условия материального вознаграждения за выход в финальную часть чемпионата мира.
Незамедлительно должно быть улучшено материально-техническое обеспечение сборной команды страны.
Игроки национальной сборной команды России по футболу: Никифоров, Карпин, Иванов, Юран, Шалимов, Добровольский, Колыванов, Онопко, Хлестов, Кирьяков, Канчельскис, Мостовой, Саленко, Кульков.
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Это заключительная часть письма 14-и. И где здесь слова о том, что эти игроки отказываются играть за сборную? А ваш Дзюба отказался! Сборная страны это тот коллектив в который ДВАЖДЫ НЕ ПРИГЛАШАЮТ! Дзюба взрослый мальчик и должен понимать, что отказом играть в сборной, он ставит на себе крест, как игрок национальной команды.
протон
протон
вчера в 15:59
Не достоин ни вызова, ни примирения с Валерой. Пусть правую руку лучше к возобновлению сезона готовит
протон
протон
вчера в 15:58
Это называется, я не против, чтобы мне сделали шаг навстречу, предыдущий шаги мне не нравились, но ещё один я может быть рассмотрю..
А кто такой Дзюба, чтобы ставить условия тренеру сборной России? Данная опция доступна после хет-трика Нижнему Новгороду?
протон
протон
вчера в 15:58
Артём, ты извини, но в данной ситуации ты не можешь ставить условия.
игрочишка не достоин играть за сборную,отказался уже играть осенью,все ждал наверное провала,и смены тренера.....
Asper
Asper ответ stanichnik (раскрыть)
вчера в 15:43, ред.
Штош, потытожим:
Может ли игрок сам решить, что по каким-то причинам не в состоянии нормально играть за сборную? - нет, не может, не его ума дело.
Может ли игрок, или группа игроков, выражать свое мнение по поводу назначения тренера и выразить свое мнение путем отказа играть? - да, конечно, почему нет.
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 15:42
В общем подлил маслица в огонь.
Lu4nik
Lu4nik
вчера в 15:34
Тём, не нужна тебе Сборная, расслабься.
shur
shur
вчера в 15:26
...тема с Дзюбой достала, истина в том что впереди играть не кому, вот откуда
вся пурга, с другой стороны итак в глубокой ж-пе, дать шанс с Польшей и потом
уж сгнобить по самое некуда, чтоб застрелился своим рукоблудным отростком,
где нибудь в сартире!!!
Caniggia
Caniggia
вчера в 15:21
Его уровень едва ли уже тянет на сборную. А в марте он будет ещё более разобранным после каникул. В его возрасте, после длительной паузы, быстро форму уже не наберёшь. Так что вопрос вызова в сборную отпадёт сам собой.
Kolenok
Kolenok
вчера в 15:13
С собаками(щенками) вся команда выходила,опять зюба бочку катит на всю команду! Оказывается собак на них повесили,вот так акция!!!
Bivaliy67
Bivaliy67 ответ Риелтор с берегов Невы (раскрыть)
вчера в 14:00
Целиком на Вашей стороне!
sv_1969
sv_1969
вчера в 13:45
Для Риелтор с берегов Невы! Как Вам уже написали что Карпин отказался в открытую и иже с ним в письме а замутил эту тему Бышовец!А вот быдляцкий идиотизм как Вы пишете это все что связано с Артемкой , начиная от его самомнения и заканчивая видео(((
Риелтор с берегов Невы
Риелтор с берегов Невы ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 13:45
Я и прошу обсуждать котлеты. Но Вы снова на мух. Про неокрепшие души, кумиров для подражания, примеры для подрастающего поколения я не спорю с Вами. Я не хочу говорить об этом. Эта большая тема, но в этом формате (перекличке на форуме) о ней говорить сложно. И на футбольном портале не нужно.
Мы ругаем правительство за то что нас отовсюду и во все места пичкуют пропагандой. Но сами моментом на простой вопрос : Нужен Дзюба сборной или нет? Скатываемся от простого "Так он же рукоблуд" до проблем подрастающего поколения.
У меня вопрос. Он на поле ручками шалит? Футбольный матч с участием Дзюбы показывать детям нельзя?
Думал что детям нельзя показывать что говорят и пишут здесь многие взрослые о Дзюбе. Но вот парадокс: Плохие вещи для юношеских ушей пишут те, кто просит за плохие вещи наказать Дзюбу.
Р.С. Всё таки Вы меня утащили на тёмную сторону обсуждений о чём угодно только не о футболе.
Больше никому не отвечу про вокруг и около. Только о футболе.
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 13:44
Из приведённого не видно утверждения,вынесенного в заголовок.Он готов только к тому,чтобы его просили,а лучше кланялись и молили.
Олег Борткевич
Олег Борткевич
вчера в 13:39
Полвека болею за Зенит. По разному относился к игрокам. Но мыслей не смотреть матч из-за какого то игрока не возникало. Но вот когда Дзюба выходит в старте, смотрю только обзор матча. Знаю двоих людей, которые из-за Дзюбы перестали ходить на стадион.
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