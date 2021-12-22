Дзюба ответил на вопрос о возможном примирении с Карпиным

Форвард «Зенита» Артём Дзюба заявил, что готов уладить конфликт с главным тренером сборной России Валерием Карпиным ради выступления в национальной команде.
Не против сделать шаг [навстречу], но не хочу, чтобы это против меня всё вывернули. Не хочу быть крайним, чтобы всех собак на меня повесили. Я к этому привык. Готов приехать в сборную — без всяких подковерных игр. Потому что когда сборная побеждает, ты душа команды. А как Артёма Дзюбы не стало в команде, оказалось, что он портил атмосферу, клоун. Ну как это? Так не бывает.
Что касается его пребывания в сборной..., конечно здесь во главу угла должен быть поставлен его профессионализм и его спортивное состояние, как минимум на момент выступления команды. Это решать Карпину, науке, соответствующим специалистам.
И последнее, юзеры имеют право высказывать свое мнение, которое формируется у них не за один день и не по одной игре.
Что касается его пребывания в сборной..., конечно здесь во главу угла должен быть поставлен его профессионализм и его спортивное состояние, как минимум на момент выступления команды. Это решать Карпину, науке, соответствующим специалистам.
И последнее, юзеры имеют право высказывать свое мнение, которое формируется у них не за один день и не по одной игре.
Артем Дзюба - российский футболист, нападающий клуба «Зенит» и бывший игрок Сборной России. Разговоры о нем не утихали никогда, заголовки статей пестрят его именем, а общество не перестает спорить о значимости его личности. Дзюба безусловно харизматичный футболист и всегда привлекает к себе внимание всеми доступными средствами, как например переписки и подколы с главным тренером ныне Рубина Слуцким , приколы с Азмуном и т.д , а также хоум видео 📹 " одноручье " ! Когда-нибудь его же перестанут пиарить, а то уже культ личности какой-то . Меньше шутить надо, больше работать , да вот складывается ощущение что вот работать над собой он больше не хочет. Такие вот пиар акции как вроде бы уже о закрытой теме по поводу Карпина и сборной, вдруг почему-то опять начинает всплывать . Для чего именно сейчас опять поднял эту тему Тёма . Да только потому что, вот это становится его "настоящим ", а не сам футбол ⚽️ . Он ведь всё прекрасно понимает и он далеко не глупый парень, что ворота в сборную для него закрыты навсегда , что он уже не тот и не потянет играть в сборной, при любом тренере . Просто уже его время прошло , да и в Зените он уже не особо блещет и не всегда попадает в основу. И этот момент он прекрасно понимает и знает, что жизнь футболиста коротка и нужно хоть как-то оставаться на виду. Вот и всё , как-то так на мой субъективный взгляд. Всем Добра !!!
Артем Дзюба - российский футболист, нападающий клуба «Зенит» и бывший игрок Сборной России. Разговоры о нем не утихали никогда, заголовки статей пестрят его именем, а общество не перестает спорить о значимости его личности. Дзюба безусловно харизматичный футболист и всегда привлекает к себе внимание всеми доступными средствами, как например переписки и подколы с главным тренером ныне Рубина Слуцким , приколы с Азмуном и т.д , а также хоум видео 📹 " одноручье " ! Когда-нибудь его же перестанут пиарить, а то уже культ личности какой-то . Меньше шутить надо, больше работать , да вот складывается ощущение что вот работать над собой он больше не хочет. Такие вот пиар акции как вроде бы уже о закрытой теме по поводу Карпина и сборной, вдруг почему-то опять начинает всплывать . Для чего именно сейчас опять поднял эту тему Тёма . Да только потому что, вот это становится его "настоящим ", а не сам футбол ⚽️ . Он ведь всё прекрасно понимает и он далеко не глупый парень, что ворота в сборную для него закрыты навсегда , что он уже не тот и не потянет играть в сборной, при любом тренере . Просто уже его время прошло , да и в Зените он уже не особо блещет и не всегда попадает в основу. И этот момент он прекрасно понимает и знает, что жизнь футболиста коротка и нужно хоть как-то оставаться на виду. Вот и всё , как-то так на мой субъективный взгляд. Всем Добра !!!
Нисколько не оправдываю действия игроков о которых Вы упоминаете, но и передёргивать не следует, суть того эмоционального послания заключалась в несогласии с назначением Главного тренера Сборной для участия в ЧМ-1994, а премиальные это так, частности. Но хотя бы заговорщики действовали в открытую против наставника, а не сливали игры, как сейчас и выкладывались на поле по полной, и болельщикам не стыдно было за их игру, а ваш любимчик Дзюба отписался, сославшись на плохую форму, но не ему определять, подходит ли его физическое состояние для игр сборной с тем или иным соперником или нет, для этого есть Главный тренер, который за всё отвечает, а Артём просто возомнил из себя..., ну в общем Дэтпул он и в Африке Дэтпул. А Сборная Бог дас и без него справится со всеми проблемами. Болейте за своих, а не против чужих!
Нисколько не оправдываю действия игроков о которых Вы упоминаете, но и передёргивать не следует, суть того эмоционального послания заключалась в несогласии с назначением Главного тренера Сборной для участия в ЧМ-1994, а премиальные это так, частности. Но хотя бы заговорщики действовали в открытую против наставника, а не сливали игры, как сейчас и выкладывались на поле по полной, и болельщикам не стыдно было за их игру, а ваш любимчик Дзюба отписался, сославшись на плохую форму, но не ему определять, подходит ли его физическое состояние для игр сборной с тем или иным соперником или нет, для этого есть Главный тренер, который за всё отвечает, а Артём просто возомнил из себя..., ну в общем Дэтпул он и в Африке Дэтпул. А Сборная Бог дас и без него справится со всеми проблемами. Болейте за своих, а не против чужих!