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Дест может перейти в «Арсенал»

вчера, 12:37

Защитник «Барселоны» Сержиньо Дест может продолжить карьеру в Англии.

К 21-летнему футболисту проявляет интерес «Арсенал». Каталонцы оценивают своего игрока в 30-35 млн евро.

Контракт Деста рассчитан до лета 2025 года.

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Все комментарии
ДСА
ДСА
вчера в 14:46
Похоже Барселона настроена его продать.
drug01
drug01
вчера в 13:36
Сам должен решить
DEIVID_777
DEIVID_777
вчера в 13:12, ред.
Понятно было, что из него ничего выдающегося не выйдет. Нет у американцев топовых игроков. Разве что Пулишич может таким стать, но он хорват по происхождению.
3ftybgkkft67
3ftybgkkft67
вчера в 13:05
Арсеналу надо усиливаться
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
вчера в 13:03
Арсенал нынче попрестижнее будет
Carl Lewis
Carl Lewis
вчера в 12:54
Это возможно.
David Young
David Young ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 12:52
Здравствуйте. Очки для ставок за комментарии начисляются. Но если это ветка матча, то там можно заработать очки лишь через комментарий к ставке и за попадание в лучшие комментарии, за обычные комментарии в ветках матчей очки для ставок не начисляются. Рекомендую прочитать/прочитать вновь информацию в разделе Способы заработать очки для ставок - https://www.soccer.ru/game
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 12:42
Сторгуются за четвертак...
dеigandre
dеigandre
вчера в 12:39
Неплохой вариант
Смущает только, что он вечно больной
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