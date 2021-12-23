Дест может перейти в «Арсенал»

Защитник «Барселоны» Сержиньо Дест может продолжить карьеру в Англии.
К 21-летнему футболисту проявляет интерес «Арсенал». Каталонцы оценивают своего игрока в 30-35 млн евро.
Контракт Деста рассчитан до лета 2025 года.
Защитник «Барселоны» Сержиньо Дест может продолжить карьеру в Англии.
К 21-летнему футболисту проявляет интерес «Арсенал». Каталонцы оценивают своего игрока в 30-35 млн евро.
Контракт Деста рассчитан до лета 2025 года.
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