Дом полузащитника «Интера» ограбили во время матча Серии А

1640275821

вчера, 19:10

Дом полузащитника «Интера» был ограблен вчера вечером.

Инцидент произошёл, когда футболист участвовал в матче 19-го тура Серии А против «Торино» (1:0). В то же время в его дом проникли воры, которые украли часы стоимостью 70 000 евро и другие ценные вещи, принадлежащие Сенси и его жене, на общую сумму 200 000 евро. Предполагается, что воры проникли в квартиру через кухонное окно. Сенси узнал об ограблении, когда вернулся домой после матча (около 00:30 по местному времени).

За последнее время воры ограбили дома и других футболистов Серии А — Адама Унаса из «Наполи», вратаря «Дженоа» Сальваторе Сиригу и бывшего нападающего «Удинезе» Антонио Ди Натале.