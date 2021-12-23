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Дом полузащитника «Интера» ограбили во время матча Серии А

вчера, 19:10
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Дом полузащитника «Интера» Стефано Сенси был ограблен вчера вечером.

Инцидент произошёл, когда футболист участвовал в матче 19-го тура Серии А против «Торино» (1:0). В то же время в его дом проникли воры, которые украли часы стоимостью 70 000 евро и другие ценные вещи, принадлежащие Сенси и его жене, на общую сумму 200 000 евро. Предполагается, что воры проникли в квартиру через кухонное окно. Сенси узнал об ограблении, когда вернулся домой после матча (около 00:30 по местному времени).

За последнее время воры ограбили дома и других футболистов Серии А — Адама Унаса из «Наполи», вратаря «Дженоа» Сальваторе Сиригу и бывшего нападающего «Удинезе» Антонио Ди Натале.

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Все комментарии
ДСА
ДСА
вчера в 20:35
У всех футболистов воруют часы, но их же вряд ли продашь... Уж слишком дорогие.
mihaluch
mihaluch
вчера в 20:04
Грабь награбленное в день игры.
1bear
1bear
вчера в 19:20
футболисты - люди не бедные да и наводка не нужна - можно обворовывать в день игры
Gahi
Gahi
вчера в 19:19
Это очень печально и обидно, особенно когда ты играешь дома.
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