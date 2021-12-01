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Канчельскис обратился в полицию из-за угроз расправой

вчера, 11:41

Телеграм-канал «Мутко Против» сообщает, что бывший футболист сборной России Андрей Канчельскис заявил в полицию, что ему угрожают расправой.

По словам Канчельскиса вечером 22 ноября во время ужина в кафе «Оазис» к нему подошли несколько неизвестных и настойчиво попросили снизить свои требования к узбекскому «Навбахору» (в августе ФИФА постановила выплатить Канчельскису 1,6 миллионов евро долга). Андрею предложили согласиться на 80 000, а в случае если он откажется, пообещали сделать его инвалидом. После чего Канчельскису передали бумажку с телефоном и сказали позвонить, как он надумает.

В итоге Канчельскис решил не соглашаться на столь заманчивое предложение, а отправился в полицию. Там начали проверку.

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Все комментарии
Конь 666
Конь 666
вчера в 15:21
Не согласился на заманчивое предложение?:)
4RT
4RT
вчера в 14:20
Так это ему официант счёт на 80 000 руб. принёс.
sir_Alex
sir_Alex ответ протон (раскрыть)
вчера в 13:36
Заманчивое же! 🤣😉😉
Ruslan Volkov
Ruslan Volkov
вчера в 13:24
Видать Канчельскису делать нечего ,раз такие вбросы бросает,это он насмотрелся фильмов про 90-х
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 13:16
Теперь пусть оглядывается
Василий 50
Василий 50
вчера в 13:14
Нечего было там шляться.
kasyak7
kasyak7 ответ sv_1969 (раскрыть)
вчера в 12:57
Ага)) гасторбайтеры.. узбекские челноки из 90-х
протон
протон
вчера в 12:55
1,6 млн долга, предложили 80 тыс....ни чё так предложение)
112910415
112910415
вчера в 12:28
активная фаза переговоров
Ballon dOr1984
Ballon dOr1984
вчера в 12:20, ред.
ой, новбахор это что за зверь как его туда занесло
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 12:19
Вот ведь печаль, такие деньги потерять...
Futurista
Futurista
вчера в 12:14
mihaluch
mihaluch
вчера в 12:09
В Узбекистане найдут и расстреляют.
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 11:52
Теперь станет инвалидом.
sv_1969
sv_1969
вчера в 11:43
прям 90--е каккие то))
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