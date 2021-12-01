Канчельскис обратился в полицию из-за угроз расправой

Телеграм-канал «Мутко Против» сообщает, что бывший футболист сборной России заявил в полицию, что ему угрожают расправой.

По словам Канчельскиса вечером 22 ноября во время ужина в кафе «Оазис» к нему подошли несколько неизвестных и настойчиво попросили снизить свои требования к узбекскому «Навбахору» (в августе ФИФА постановила выплатить Канчельскису 1,6 миллионов евро долга). Андрею предложили согласиться на 80 000, а в случае если он откажется, пообещали сделать его инвалидом. После чего Канчельскису передали бумажку с телефоном и сказали позвонить, как он надумает.

В итоге Канчельскис решил не соглашаться на столь заманчивое предложение, а отправился в полицию. Там начали проверку.