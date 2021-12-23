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Худяков — лучший футболист «Локомотива» второй месяц подряд

вчера, 11:23

Голкипер «Локомотива» Даниил Худяков признан фанатами «железнодорожников» лучшим игроком команды в декабре. Такую награду он получает второй месяц подряд.

17-летний вратарь в декабре сыграл в трех поединках: в игре с «Уралом» (0:1) он пропустил только с пенальти, во встрече с Марселем» (0:1) предотвратил несколько выходов один на один, а против «Уфы» (2:0) Худяков сохранил свои ворота в неприкосновенности, выручив несколько раз в первом тайме и предотвратив гол в конце второго.

За Худякова в голосовании отдали свой голос 1248 (43%) болельщиков. Второе место у Константина Марадишвили — 705 голосов (24,3%), замкнул тройку лучших по версии фанатов команды Дмитрий Баринов — 438 голосов (15,1%).

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Все комментарии
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 13:27
Молодец парень!
beefs
beefs
вчера в 12:46
Молодец, так держать...
stanichnik
stanichnik
вчера в 12:24
Сейчас, когда заканчивается очередной календарный год, а в регулярном чемпионате по футболу наступила пауза, для спортивных журналистов и футбольных аналитиков наступила пора проведения анализа и подведения промежуточных итогов уходящего года. Но уже можно с уверенностью сказать, что в командах РПЛ стали больше доверять молодым футболистам, а те в свою очередь, как никогда ранее, стали оправдывать оказанное им доверие, выигрывая конкуренцию у более опытных игроков. Игра голкипера Локомотива Даниила Худякова яркое тому подтверждение. Ещё не факт, что после выздоровления Гилерме, тренерский штаб вновь доверит место в воротах ветерану, а Даню снова отправит в запас. Но это станет ясно только весной после старта второй половины чемпионата. "Сухарей" побольше парню и без травм. Болейте за своих, а не против чужих!
Gahi
Gahi
вчера в 12:23
Молодец, заслужил своей игрой быть лучшим. Удачи
протон
протон
вчера в 12:17
Он в 17 не суетится не теряется не нервничает как Максименко. Гиля импульсивен и порой начинает чудить. Есть шанс что как Акинфеев станет. Ну реально я не видел что бы парень нервничал.
aqa695d8m25h
aqa695d8m25h
вчера в 12:02
Это о многом говорит
Антон Белянкин
Антон Белянкин
вчера в 11:35
Мои поздравления.
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 11:33
Пожалуй теперь он №1.
sv_1969
sv_1969
вчера в 11:28
Вратарь лучший... Это о многом говорит
shlomo
shlomo
вчера в 11:26
Наверное соглашусь...удачи в дальнейшем
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