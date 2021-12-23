Худяков — лучший футболист «Локомотива» второй месяц подряд

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вчера, 11:23

Голкипер «Локомотива» признан фанатами «железнодорожников» лучшим игроком команды в декабре. Такую награду он получает второй месяц подряд.

17-летний вратарь в декабре сыграл в трех поединках: в игре с «Уралом» (0:1) он пропустил только с пенальти, во встрече с Марселем» (0:1) предотвратил несколько выходов один на один, а против «Уфы» (2:0) Худяков сохранил свои ворота в неприкосновенности, выручив несколько раз в первом тайме и предотвратив гол в конце второго.

За Худякова в голосовании отдали свой голос 1248 (43%) болельщиков. Второе место у — 705 голосов (24,3%), замкнул тройку лучших по версии фанатов команды — 438 голосов (15,1%).