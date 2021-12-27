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«Химки» готовы продать Лантратова. Он интересен ЦСКА и «Локомотиву»

сегодня, 16:24

Вратарь «Химок» Илья Лантратов может покинуть клуб в январское трансферное окно.

«Химки» готовы отпустить 26-летнего голкипера за три миллиона евро.

«Серьезный интерес к Лантратову сохраняют московские ЦСКА и „Локомотив“. В случае красно-синих все будет зависеть от решения совета директоров.

В „Локо“ активно размышляют над трансфером вратаря в связи с травмой основного голкипера Гильерме, которому в декабре исполнилось 36 лет», – сообщил источник.

Ранее появлялась информация об интересе к Лантратову со стороны другого топ-клуба РПЛ.

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Все комментарии
Товарищ Маузер
Товарищ Маузер
сегодня в 17:07
В ЦСКА, пора Игорю уступать место в раме
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 16:59
На сколько я знаю официальный ЦСКА опроверг эти слухи за Локо не готов сказать.
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 16:42
С такими трансферами боюсь и Лантратов Химкам не поможет...)
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 16:42
Акинфеев на пенсию собрался!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 16:41
Легенда 43 ещё лет 5 будет штамповать рекорды, зачем просиживать лучшие годы на лавочке. А вот Локо неплохой вариант, раз Гиля травмирован.
Конкуренцию у молодого паренька выиграть проще, чем у Акинфеева.
Лантратов мне нравится своей игрой, мог бы и в Зените появиться, но там настроены на игрока норвежского Будё-Глимта.
В любом случае удачи Илье!
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 16:39
Три миллиона евро - очень дорого!
Ironigor
Ironigor
сегодня в 16:26, ред.
Зачем он в ЦСКА у них у самих классный вратарь Помазун в аренде в Урале , да и в Локо хороший молодой паренёк.
beefs
beefs
сегодня в 16:25
хорошо заработать, это хорошо, а с кем будете играть...
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