«Химки» готовы продать Лантратова. Он интересен ЦСКА и «Локомотиву»

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сегодня, 16:24

Вратарь «Химок» может покинуть клуб в январское трансферное окно.

«Химки» готовы отпустить 26-летнего голкипера за три миллиона евро.

«Серьезный интерес к Лантратову сохраняют московские ЦСКА и „Локомотив“. В случае красно-синих все будет зависеть от решения совета директоров.

В „Локо“ активно размышляют над трансфером вратаря в связи с травмой основного голкипера Гильерме, которому в декабре исполнилось 36 лет», – сообщил источник.