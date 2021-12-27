«Химки» готовы продать Лантратова. Он интересен ЦСКА и «Локомотиву»

Вратарь «Химок» Илья Лантратов может покинуть клуб в январское трансферное окно.
«Химки» готовы отпустить 26-летнего голкипера за три миллиона евро.
«Серьезный интерес к Лантратову сохраняют московские ЦСКА и „Локомотив“. В случае красно-синих все будет зависеть от решения совета директоров.
В „Локо“ активно размышляют над трансфером вратаря в связи с травмой основного голкипера Гильерме, которому в декабре исполнилось 36 лет», – сообщил источник.
Ранее появлялась информация об интересе к Лантратову со стороны другого топ-клуба РПЛ.
Конкуренцию у молодого паренька выиграть проще, чем у Акинфеева.
Лантратов мне нравится своей игрой, мог бы и в Зените появиться, но там настроены на игрока норвежского Будё-Глимта.
В любом случае удачи Илье!
Конкуренцию у молодого паренька выиграть проще, чем у Акинфеева.
Лантратов мне нравится своей игрой, мог бы и в Зените появиться, но там настроены на игрока норвежского Будё-Глимта.
В любом случае удачи Илье!