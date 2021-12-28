Ферран Торрес стал игроком «Барселоны»

Нападающий «Манчестер Сити» Ферран Торрес подписал долгосрочный контракт с «Барселоной». Срок действия трудового соглашения с 21-летним футболистом рассчитан до 2027 года. Сумма выкупа контракта игрока составляет 1 млрд евро.
Игрок будет представлен публике на пресс-конференции, которая состоится 3 января.
В текущем сезоне Торрес провел за «Манчестер Сити» 7 поединков во всех турнирах, забив 3 гола.
Не совсем понятно желание Торреса перейти в Барселону. Команда не претендент на титулы в ближайшие несколько лет. Вряд ли Барселона будет платить больше, чем МС. Откуда у них деньги? Игроки и так идут на понижение зарплат.
Не совсем понятно желание Торреса перейти в Барселону. Команда не претендент на титулы в ближайшие несколько лет. Вряд ли Барселона будет платить больше, чем МС. Откуда у них деньги? Игроки и так идут на понижение зарплат.
Честно скажу, не очень много следил за ним. В Сити он то играл, то выходил на замену, но это неудивительно, ведь у горожан бешеная конкуренция в атаке, да и Гвардиола любить ротировать состав.
Посмотрим, что из этого получится)
Честно скажу, не очень много следил за ним. В Сити он то играл, то выходил на замену, но это неудивительно, ведь у горожан бешеная конкуренция в атаке, да и Гвардиола любить ротировать состав.
Посмотрим, что из этого получится)
Удачи Торрес. Пусть твоя карьера в Барсе будет долгой и триумфальной
Удачи Торрес. Пусть твоя карьера в Барсе будет долгой и триумфальной