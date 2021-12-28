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Ферран Торрес стал игроком «Барселоны»

вчера, 17:11

Нападающий «Манчестер Сити» Ферран Торрес подписал долгосрочный контракт с «Барселоной». Срок действия трудового соглашения с 21-летним футболистом рассчитан до 2027 года. Сумма выкупа контракта игрока составляет 1 млрд евро.

Игрок будет представлен публике на пресс-конференции, которая состоится 3 января.

В текущем сезоне Торрес провел за «Манчестер Сити» 7 поединков во всех турнирах, забив 3 гола.

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Все комментарии
galem72
galem72
сегодня в 11:58
Отличного игрока, жаждущего играть, записал себе Хави в штат.
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 23:20
Ему до легенды, как до луны, плюс травматичен, но перспективен
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответ Van Vanovich (раскрыть)
вчера в 21:47
Чави все 10 лярдов стоит.
заDOOMчивый
заDOOMчивый
вчера в 21:47
шейхи выкупят обратно в следующем сезоне. Ведь кто-то(Швепс) должен спасать каталонию.
Agamaga........
Agamaga........ ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 21:28
Желание Торреса только играть и играть, а не на лавке сидеть. В следующем году ЧМ в Катаре, ему нужно опыта набрать, он нападающий сборной. Барселона претендует на все титулы, главное как игру выстроить.
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 21:11
Отличный игрок. Барсу усилит.
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith
вчера в 20:25
Будем посмотреть...
Van Vanovich
Van Vanovich
вчера в 20:05
Что теперь Барса за всех 1млрд отступных будет ставить?))
Bensurr
Bensurr ответ Beka_byaka (раскрыть)
вчера в 19:33
    Elliada
    Elliada ответ Ilya Seedyakin (раскрыть)
    вчера в 19:07
    Фати есть
    Beka_byaka
    Beka_byaka ответ Bensurr (раскрыть)
    вчера в 18:50, ред.
    Где-то прочитал что общая сумма 55 млн. Правда подробности не были написаны. Думаю эту сумму растянут на несколько лет. Шарлатан не шарлатан но Торрес обязан заиграть. Нет ему в клубе конкурента. Просто обязан.
    Beka_byaka
    Beka_byaka ответ particular (раскрыть)
    вчера в 18:48
    Если бесплатно то думаю и Кавани не помешает на острие.
    Ilya Seedyakin
    Ilya Seedyakin ответ Elliada (раскрыть)
    вчера в 18:41
    Всё просто - нынче в Барсе открыта вакансия "легенда", вот Ферран и попытается баллотироваться, а в Сити место в основе еще надо заслужить, да и родная Испания опять же ж...
    Ilya Seedyakin
    Ilya Seedyakin
    вчера в 18:26
    Продешевила Барса, конечно... - надо было в отступных 10млрд закладывать, не ровен час Ньюкасл выкупит контракт легенды
    SHMEL
    SHMEL
    вчера в 18:14
    Очень круто. Желаю ему раскрыться в Барселоне и стать её лидером.
    Igo0rek
    Igo0rek
    вчера в 18:12
    Удачи Торресу. Мне жаль, что ему не нашлось место в составе Сити. Он очень хороший игрок.
    Elliada
    Elliada
    вчера в 18:03
    МС и без него хорошо справляется. Он не нужен. А вот Барселоне он может проблем принести. Коутиньо и Дембеле не дадут соврать.

    Не совсем понятно желание Торреса перейти в Барселону. Команда не претендент на титулы в ближайшие несколько лет. Вряд ли Барселона будет платить больше, чем МС. Откуда у них деньги? Игроки и так идут на понижение зарплат.
    Bensurr
    Bensurr
    вчера в 17:54
    А сколько они за него заплатили? У Барселоны же нету денег, или это чисто подгон Шарлотана?
    Летучий-Голландец.
    Летучий-Голландец.
    вчера в 17:49
    Добро пожаловать) хочется ему пожелать удачи! Надеюсь, он заиграет в Барселоне и принесёт пользу.
    Честно скажу, не очень много следил за ним. В Сити он то играл, то выходил на замену, но это неудивительно, ведь у горожан бешеная конкуренция в атаке, да и Гвардиола любить ротировать состав.
    Посмотрим, что из этого получится)
    particular
    particular
    вчера в 17:44
    В любом случае, это вариативней, чем тема с Кавани...
    VeniaminS
    VeniaminS
    вчера в 17:32
    Суммы какие то заоблачные.
    Roger Young
    Roger Young
    вчера в 17:30
    Не удивлен. К этому все шло. Желаю удачи в новом клубе
    Cat01
    Cat01
    вчера в 17:18
    Удачных игр на благо футбола
    протон
    протон
    вчера в 17:18
    Верим что принесёт максимум пользы
    Удачи Торрес. Пусть твоя карьера в Барсе будет долгой и триумфальной
    дяденька Онуфрий
    дяденька Онуфрий
    вчера в 17:14
    очередная махинация бомж\клуба в котором даже пике пошел на понижение зарплаты так как у них нет денег
    ДСА
    ДСА
    вчера в 17:12
    Это было уже давно ясно.
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