Ферран Торрес стал игроком «Барселоны»

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вчера, 17:11

Нападающий «Манчестер Сити» подписал долгосрочный контракт с «Барселоной». Срок действия трудового соглашения с 21-летним футболистом рассчитан до 2027 года. Сумма выкупа контракта игрока составляет 1 млрд евро.

Игрок будет представлен публике на пресс-конференции, которая состоится 3 января.

В текущем сезоне Торрес провел за «Манчестер Сити» 7 поединков во всех турнирах, забив 3 гола.