«Я сделал правильный выбор». Эдегор — об уходе из «Реала»

Полузащитник Мартин Эдегор оценил свой переход из «Реала» в «Арсенал» этим летом.
Чувствую, это был правильный выбор, если принимать во внимание, как все сложилось в «Реале». Я подписал контракт с этим клубом, когда мне было 16 лет, но сейчас было самое время для того, чтобы посмотреть вперед.
Я подумал, что «Арсенал» – идеальный клуб для меня.
В текущем сезоне норвежский хавбек сыграл в 16 матчах АПЛ и забил 4 гола.
норвежца не знал и знать не хочу...!!! Вот и Василий Иванович не знал!!!
https://youtu.be/kgbVGwUTKhw
норвежца не знал и знать не хочу...!!! Вот и Василий Иванович не знал!!!