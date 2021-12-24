«Я сделал правильный выбор». Эдегор — об уходе из «Реала»

Полузащитник оценил свой переход из «Реала» в «Арсенал» этим летом.

Чувствую, это был правильный выбор, если принимать во внимание, как все сложилось в «Реале». Я подписал контракт с этим клубом, когда мне было 16 лет, но сейчас было самое время для того, чтобы посмотреть вперед.

Я подумал, что «Арсенал» – идеальный клуб для меня.