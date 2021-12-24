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«Я сделал правильный выбор». Эдегор — об уходе из «Реала»

вчера, 09:42

Полузащитник Мартин Эдегор оценил свой переход из «Реала» в «Арсенал» этим летом.

Чувствую, это был правильный выбор, если принимать во внимание, как все сложилось в «Реале». Я подписал контракт с этим клубом, когда мне было 16 лет, но сейчас было самое время для того, чтобы посмотреть вперед.

Я подумал, что «Арсенал» – идеальный клуб для меня.

В текущем сезоне норвежский хавбек сыграл в 16 матчах АПЛ и забил 4 гола.

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Все комментарии
shur
shur
вчера в 13:39, ред.
...немца знаю, француза знаю, хорвата знаю, бельгийца знаю, бразильца знаю,
норвежца не знал и знать не хочу...!!! Вот и Василий Иванович не знал!!!
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 10:44
Правильно,чего торчать в одном клубе всю жизнь!
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
вчера в 10:04
Нечего было в 16 лет устраивать такую эпопею с переходом. Был никем по сути, а такой шум поднялся.
Али Самаркандский
Али Самаркандский
вчера в 09:49
Будущее покажет кто был прав
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 09:44
Пусть Арсеналу пользу приносит
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