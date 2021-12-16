Манолас перешёл в «Олимпиакос»

Защитник «Наполи» Константинос Манолас стал футболистом «Олимпиакоса».
Welcome back home, Kostas! 🔴⚪️🦁 #Olympiacos #Manolas #ManolasIsBack #ManolasReturns pic.twitter.com/V16zP0J2C5— Olympiacos FC (46🏆) (@olympiacosfc) December 16, 2021
Ранее сообщалось, что 30-летний игрок подпишет с командой трехлетний контракт. Манолас, который играл за «Олимпиакос» с 2012 по 2014 год, по информации СМИ, обошёлся клубу в 3 млн евро.
В текущем сезоне он принял участие в четырех поединках итальянской Серии А и трех в рамках Лиги Европы. Защитник перешел в «Наполи» в 2019 году из «Ромы» за 36 млн евро. Контракт Маноласа с итальянским коллективом истекает в 2024 году.
На счету Маноласа 42 матча за сборную Греции, за которую он забил 1 гол и заработал 8 жёлтых карточек.