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Манолас перешёл в «Олимпиакос»

вчера, 22:41

Защитник «Наполи» Константинос Манолас стал футболистом «Олимпиакоса».

Ранее сообщалось, что 30-летний игрок подпишет с командой трехлетний контракт. Манолас, который играл за «Олимпиакос» с 2012 по 2014 год, по информации СМИ, обошёлся клубу в 3 млн евро.

В текущем сезоне он принял участие в четырех поединках итальянской Серии А и трех в рамках Лиги Европы. Защитник перешел в «Наполи» в 2019 году из «Ромы» за 36 млн евро. Контракт Маноласа с итальянским коллективом истекает в 2024 году.

На счету Маноласа 42 матча за сборную Греции, за которую он забил 1 гол и заработал 8 жёлтых карточек.

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Все комментарии
galem72
galem72
сегодня в 11:27
Да уж! Как же круто развели продюсера с покупкой этого грека. Он уже в 19-м году подавал надежды увядшего и забытого топаря, но Аурелио это не смутило и он выкинул солидную сумму уже за посредственного дэфа.
ДСА
ДСА
сегодня в 06:08
Титул чемпиона Греции ему гарантирован.
Антон Белянкин
Антон Белянкин
сегодня в 05:10
Удачи в новом клубе.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 02:46
Удачи ему там!
протон
протон
вчера в 23:03
Манолас и Папастотопулос теперь в Олимпиакосе. Как мне кажится сильнейшие защитники Греции. Странно, что в сборной не играют.
mihaluch
mihaluch
вчера в 22:54
Подписывает как ему выгодно.
Василий 50
Василий 50
вчера в 22:49
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