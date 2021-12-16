Манолас перешёл в «Олимпиакос»

1639683683

вчера, 22:41

Защитник «Наполи» стал футболистом «Олимпиакоса».

Ранее сообщалось, что 30-летний игрок подпишет с командой трехлетний контракт. Манолас, который играл за «Олимпиакос» с 2012 по 2014 год, по информации СМИ , обошёлся клубу в 3 млн евро.

В текущем сезоне он принял участие в четырех поединках итальянской Серии А и трех в рамках Лиги Европы. Защитник перешел в «Наполи» в 2019 году из «Ромы» за 36 млн евро. Контракт Маноласа с итальянским коллективом истекает в 2024 году.

На счету Маноласа 42 матча за сборную Греции, за которую он забил 1 гол и заработал 8 жёлтых карточек.