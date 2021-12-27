Марсьяль сообщил Рангнику о желании уйти из «Манчестер Юнайтед»

Форвард «Манчестер Юнайтед» сообщил главному тренеру манкунианцев о том, что он хочет покинуть клуб. Об этом рассказал сам Рангник:

Мы долго разговаривали. Он объяснил мне, что последние семь лет играет в «Манчестер Юнайтед» и чувствует, что сейчас самое подходящее время для перемен, чтобы пойти куда-нибудь еще.

До сих пор, насколько я знаю, не поступало предложений ни от одного другого клуба, и пока это так, он останется.