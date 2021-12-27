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Марсьяль сообщил Рангнику о желании уйти из «Манчестер Юнайтед»

сегодня, 08:58

Форвард «Манчестер Юнайтед» Антони Марсьяль сообщил главному тренеру манкунианцев Ральфу Рангнику о том, что он хочет покинуть клуб. Об этом рассказал сам Рангник:

Мы долго разговаривали. Он объяснил мне, что последние семь лет играет в «Манчестер Юнайтед» и чувствует, что сейчас самое подходящее время для перемен, чтобы пойти куда-нибудь еще.

До сих пор, насколько я знаю, не поступало предложений ни от одного другого клуба, и пока это так, он останется.

Ранее появлялась информация о клубе, в который хочет перейти Марсьяль.

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Все комментарии
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 10:22
7 лет это многовато,надо сходить ещё куданибуть!
Comentarios
Comentarios
сегодня в 10:15, ред.
В Ньюкасле пригодится
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 09:39
Может, в депо?
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 09:33
Предложений у него нет, шантаж не удался.
Василий 50
Василий 50
сегодня в 09:31
В Реал его не возьмут.
sv_1969
sv_1969
сегодня в 09:13
Давно надо было уйти
УЕСКА
УЕСКА
сегодня в 09:12
Надо уходить за игровой практикой. Пока Роналду в команде играть ему не дадут.
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 09:04
Вот первая крыса что бежит
Carl Lewis
Carl Lewis
сегодня в 08:59
Очень скоро.
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