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Арустамян: «Николич не возглавит ЦСКА. В клубе доверяют Березуцкому»

вчера, 16:11

Известный журналист Нобель Арустамян отреагировал на слухи о том, что бывший тренер «Локомотива» Марко Николич может возглавить ЦСКА.

Коллеги пишут, что в ЦСКА в январе может прийти Марко Николич. По моей информации, этого не произойдет. Алексей Березуцкий продолжает оставаться главным тренером команды и будет готовить команду в весенней части сезона.

Учитывая опыт и популярность Николича в России, допускаю: его активно предлагали в ЦСКА этой осенью-зимой. Да, возможно, некоторые разговоры были. Марко и сам говорил, что в России у него есть варианты.

Но ЦСКА доверяет Березуцкому. Насколько мне известно, позиция неизменна: Алексей никуда не уйдет.

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Все комментарии
isamsn
isamsn
вчера в 20:56
Лёша конечно выглядит немного флегматичным на тренерской скамейке, но как он руководит командой в процессе подготовки к играм не известно. 4 место, результат конечно не аховый, но увы пока приемлемый. Главное это подготовится к продолжению чемпионата, возможно качественно усилится, избавится от балласта и успешно завершить сезон. Всем удачи и с Новым Годом!!!
SHMEL258
SHMEL258
вчера в 19:52
Похоже у нас два усиления в зимнее окно. С Кюйзансом из Баварии почти решили и ещё парагвайца Хесуса Медину из Нью Йорк Сити.
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 19:28
И откуда Арустамян все то знает.
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
вчера в 18:47
Дайте Лёше спокойно работать. Опыт придёт с годами, он и так уже прыгнул выше головы с таким-то составом на перерыв ушли четвертыми в зоне кубков.
протон
протон
вчера в 18:10
Арустамяну сказал наверное Бабаян или Григорян
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 17:58
Пожелаем Березуцкому удачи.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 17:37
Николич помощнее Березуцкого выглядит (как тренер конечно). Возможно ЦСКА еще вернется к этому вопросу.
Futurista
Futurista
вчера в 17:32
Учитывая результаты ЦСКА по состоянию на зимнюю паузу менять Березуцкого нелогично. После перерыва станет понятно что это...просто фарт или что то еще...
sv_1969
sv_1969
вчера в 17:11
Главное что Шнобель сказал : по моей информации! Все остальное вторично)))
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 17:05
Правильно Нобель ! ЦСКА верит АВБ, болельщики тоже.
Всех с наступающим НГ .
НЕ ВЕРЬТЕ УТКАМ.
beefs
beefs
вчера в 16:56
ну вообще-то решать руководству клуба...
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 16:53
Ну и хорошо, я доверяю Нобелю.
Cat01
Cat01
вчера в 16:48
Зачем эти сплетни
протон
протон
вчера в 16:35
Ну раз Нобель так сказал, значит Марко Николич возглавии ЦСКА
Антон Белянкин
Антон Белянкин
вчера в 16:28
Тоже сложилось такое впечатление.
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