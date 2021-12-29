Арустамян: «Николич не возглавит ЦСКА. В клубе доверяют Березуцкому»

Известный журналист Нобель Арустамян отреагировал на слухи о том, что бывший тренер «Локомотива» Марко Николич может возглавить ЦСКА.
Коллеги пишут, что в ЦСКА в январе может прийти Марко Николич. По моей информации, этого не произойдет. Алексей Березуцкий продолжает оставаться главным тренером команды и будет готовить команду в весенней части сезона.
Учитывая опыт и популярность Николича в России, допускаю: его активно предлагали в ЦСКА этой осенью-зимой. Да, возможно, некоторые разговоры были. Марко и сам говорил, что в России у него есть варианты.
Но ЦСКА доверяет Березуцкому. Насколько мне известно, позиция неизменна: Алексей никуда не уйдет.
Всех с наступающим НГ .
НЕ ВЕРЬТЕ УТКАМ.
Всех с наступающим НГ .
НЕ ВЕРЬТЕ УТКАМ.