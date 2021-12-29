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«Зенит» предложил Сергееву контракт на три года

вчера, 13:14

Нападающий «Крыльев Советов» Иван Сергеев покинул Санкт-Петербург, где проходил медицинское обследование для «Зенита».

Итоги медосмотра устроили петербуржцев, но контракт с командой пока не подписан.

«Зенит» предлагает Сергееву трудовое соглашение на три года. Стороны пока не согласовали детали контракта. Переговоры продолжатся в январе.

Сергеев начинал карьеру в «Строгино», а затем выступал за «Ригу», «Тамбов» и московское «Торпедо». Цвета «Крыльев Советов» защищает с прошлого года.

В минувшем сезоне 26-летний форвард стал лучшим бомбардиром ФНЛ и установил рекорд первенства по голам. В 42 поединках Иван забил 40 мячей и помог самарской команде вернуться в РПЛ. В текущем сезоне у футболиста 20 матчей, 8 голов и 6 результативных передач.

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Все комментарии
Бубнин
Бубнин
вчера в 16:23
Не иначе как Сергей Богданович запросил неприемлемый для Ивана откат за подписание. В январе все уладят..
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 15:04
Очень выгодный трансфер для КС. Игрок средний, несмотря на статистику в ФНЛ, больше трансфермарктовских 2.3 миллионов не стоит, а пихнут за десятку наверняка.
ДСА
ДСА
вчера в 14:35
Игрок конечно же согласен.
stanichnik
stanichnik
вчера в 14:15
Что-то видать не устроило Ивана Владимировича в предложенном питерским клубом контракте, либо срок действия соглашения, либо размер оплаты, а может и то и другое. А может агент ведёт какие-то параллельные переговоры с конкурентами и те предлагают более привлекательные условия ведь, на этого футболиста в РПЛ есть ещё желающие. Но и чемпиона понять можно, есть риск, что не ко двору придётся Сергеев и тогда баласт придётся скидывать или тянуть его весь контракт, хотя для Газпрома это не такая уж серьёзная проблема, есть Сочи и есть Оренбург, не продажа, так аренда. А вот футболисту надо хорошенько подумать прежде, чем ставить подпись под новым соглашением, возможно все новогодние каникулы для Ивана уйдут на раздумие. В любом случае следим за развитием событий и ждём новых трансферных новостей. Болейте за своих, а не против чужих!
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 13:58
Эх, разбегаются "Крылья". Поздравим Сергеева - он теперь игрок "Зенита"!
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 13:48
Можно смело списать парня.
drug01
drug01
вчера в 13:39
Давай дерзай!!!!
CHEНOV
CHEНOV
вчера в 13:32
Очень интересный трансфер.
Исключительно по настойчивой личной инициативе Семака.
После недавней гениальной 3-4-3, очень хочу увидеть новую волшебную тактическую находку Тренера.
sv_1969
sv_1969
вчера в 13:28
Так тому и быть... Похоже Артёмка спор с Геничем проиграет а тот против которого был спор вытеснит его из команды и состава. Символично однако.
протон
протон
вчера в 13:15, ред.
Хотелось бы конечно, чтобы доиграл сезон в КС, но видимо сейчас он на пике цены.
Да и в конце сезона периодически на лавке матчи начинал.
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