«Зенит» предложил Сергееву контракт на три года

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вчера, 13:14

Нападающий «Крыльев Советов» покинул Санкт-Петербург, где проходил медицинское обследование для «Зенита».

Итоги медосмотра устроили петербуржцев, но контракт с командой пока не подписан.

«Зенит» предлагает Сергееву трудовое соглашение на три года. Стороны пока не согласовали детали контракта. Переговоры продолжатся в январе.

Сергеев начинал карьеру в «Строгино», а затем выступал за «Ригу», «Тамбов» и московское «Торпедо». Цвета «Крыльев Советов» защищает с прошлого года.