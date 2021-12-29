«Зенит» предложил Сергееву контракт на три года

Нападающий «Крыльев Советов» Иван Сергеев покинул Санкт-Петербург, где проходил медицинское обследование для «Зенита».
Итоги медосмотра устроили петербуржцев, но контракт с командой пока не подписан.
«Зенит» предлагает Сергееву трудовое соглашение на три года. Стороны пока не согласовали детали контракта. Переговоры продолжатся в январе.
Сергеев начинал карьеру в «Строгино», а затем выступал за «Ригу», «Тамбов» и московское «Торпедо». Цвета «Крыльев Советов» защищает с прошлого года.
В минувшем сезоне 26-летний форвард стал лучшим бомбардиром ФНЛ и установил рекорд первенства по голам. В 42 поединках Иван забил 40 мячей и помог самарской команде вернуться в РПЛ. В текущем сезоне у футболиста 20 матчей, 8 голов и 6 результативных передач.