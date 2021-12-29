ЦСКА предложил контракт Хесусу Медине из «Нью-Йорк Сити»

Московский ЦСКА ведёт переговоры о подписании атакующего полузащитника Хесуса Медины. Парагвайский игрок покинет «Нью-Йорк Сити» на правах свободного агента.
Москвичи предложили 24-летнему Медине зарплату в 650 тысяч евро в год, что не устраивает футболиста. Переговоры между сторонами продолжаются.
В сезоне-2021 Медина сыграл в 36 матчах за «Нью-Йорк Сити» в МЛС, забил 9 голов и отдал 2 результативные передачи.
Полузащитник дебютировал за сборную Парагвая в 2017 году.
Утинные истории в журнале, - " Ералаш " !!!))
Утинные истории в журнале, - " Ералаш " !!!))
ТТД у парня не ахти, сумма нормальная.
Парагвайцев в ЦСКА ещё не было.
Удачных переговоров ЦСКА.
ТТД у парня не ахти, сумма нормальная.
Парагвайцев в ЦСКА ещё не было.
Удачных переговоров ЦСКА.