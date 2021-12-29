ЦСКА предложил контракт Хесусу Медине из «Нью-Йорк Сити»

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вчера, 13:51

Московский ЦСКА ведёт переговоры о подписании атакующего полузащитника Хесуса Медины. Парагвайский игрок покинет «Нью-Йорк Сити» на правах свободного агента.

Москвичи предложили 24-летнему Медине зарплату в 650 тысяч евро в год, что не устраивает футболиста. Переговоры между сторонами продолжаются.

В сезоне-2021 Медина сыграл в 36 матчах за «Нью-Йорк Сити» в МЛС , забил 9 голов и отдал 2 результативные передачи.

Полузащитник дебютировал за сборную Парагвая в 2017 году.