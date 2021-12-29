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ЦСКА предложил контракт Хесусу Медине из «Нью-Йорк Сити»

вчера, 13:51

Московский ЦСКА ведёт переговоры о подписании атакующего полузащитника Хесуса Медины. Парагвайский игрок покинет «Нью-Йорк Сити» на правах свободного агента.

Москвичи предложили 24-летнему Медине зарплату в 650 тысяч евро в год, что не устраивает футболиста. Переговоры между сторонами продолжаются.

В сезоне-2021 Медина сыграл в 36 матчах за «Нью-Йорк Сити» в МЛС, забил 9 голов и отдал 2 результативные передачи.

Полузащитник дебютировал за сборную Парагвая в 2017 году.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 15:34
Ну, как свободному агенту, нужно насыпать чуть больше. На то они и "бесплатные", эти свободные агенты.
санек002
санек002
вчера в 15:19
на цска подано заявление о банкротстве а они игрока покупают!
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 14:59
Заверните не глядя!).
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 14:53
Желаний у ЦСКА много , а вот сколько выгорит - это вопрос.
Анатолий Калашников
Анатолий Калашников
вчера в 14:42, ред.
Парагвайцы бойцы
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 14:41
Вроде не дорого и статистика и возраст подходят,надо брать!
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 14:40
Пока трансферное окно не закроется так и будем читать утятину.
Ironigor
Ironigor
вчера в 14:35
Всё только начинается ! А ещё сколько их ещё будет !)
Утинные истории в журнале, - " Ералаш " !!!))
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Дед за ЦСКА (раскрыть)
вчера в 14:10
А какая сумма нормальная? Он вроде бесплатный, а 650 тыс евро в год ему маловато. Мне не нравится и то, и другое. Бесплатный сыр бывает в мышеловке.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 14:08
Подешевле ищут, бесплатных свободных агентов? Не к добру это!
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 13:59
Вот уже горячее, а то слухи всякие надоели.
ТТД у парня не ахти, сумма нормальная.
Парагвайцев в ЦСКА ещё не было.
Удачных переговоров ЦСКА.
Антон Белянкин
Антон Белянкин
вчера в 13:59
Надо договариваться.
Carl Lewis
Carl Lewis
вчера в 13:54
Он молодец!
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