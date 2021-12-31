«Венеция» заплатит за трансфер Кюйсанса 4 млн евро

Полузащитник «Баварии» Микаэль Кюйсанс продолжит карьеру в «Венеции».
Стороны согласовали все детали сделки, итальянский клуб заплатит за переход игрока 4 млн евро. Официально о трансфере будет объявлено в ближайшие несколько дней.
У Кюйсанса был вариант с переходом в ЦСКА, однако полузащитника выбрал «Венецию». В текущем сезоне Кюйсанс провел 2 матча в составе «Баварии», забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.
Так же хочу поздравить всех пользователей данного сайта!
За время общения на сайте нашел для себя и новых друзей (все участники Лиги "КОРОТКО О ГЛАВНОМ"), и просто интересных юзеров, которые в независимости от клубных пристрастей остаются людьми и уважительно относятся к другим юзерам! Нас тут много и все мы разные, но объеденяет всех нас две вещи -это футбол, и SOCCER.RU! Всех с наступающим, и всех благ всем Нам! И как говорится болейте не против чужих, а только за своих! Всем добра!!!!в
Так же хочу поздравить всех пользователей данного сайта!
За время общения на сайте нашел для себя и новых друзей (все участники Лиги "КОРОТКО О ГЛАВНОМ"), и просто интересных юзеров, которые в независимости от клубных пристрастей остаются людьми и уважительно относятся к другим юзерам! Нас тут много и все мы разные, но объеденяет всех нас две вещи -это футбол, и SOCCER.RU! Всех с наступающим, и всех благ всем Нам! И как говорится болейте не против чужих, а только за своих! Всем добра!!!!в