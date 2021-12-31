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«Венеция» заплатит за трансфер Кюйсанса 4 млн евро

вчера, 08:17

Полузащитник «Баварии» Микаэль Кюйсанс продолжит карьеру в «Венеции».

Стороны согласовали все детали сделки, итальянский клуб заплатит за переход игрока 4 млн евро. Официально о трансфере будет объявлено в ближайшие несколько дней.

У Кюйсанса был вариант с переходом в ЦСКА, однако полузащитника выбрал «Венецию». В текущем сезоне Кюйсанс провел 2 матча в составе «Баварии», забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.

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Все комментарии
kyxy
kyxy ответ SHMEL258 (раскрыть)
вчера в 15:24
Зарплата Хлусевича 700 тысяч, в 2,5 раза больше чем в арсенале, а не 2,5 млн евро где таких балоболов воспитывают?
SHMEL258
SHMEL258 ответ kyxy (раскрыть)
вчера в 13:47
Ничего не понял. Про какие 700 речь?
протон
протон
вчера в 12:02
А где же обещанные 10 миллионов для Баварии, о которых все это время писали?
ZIBO rock
ZIBO rock
вчера в 10:18
ЦСКА надо Дзюбу подписать!
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 09:48
Это будет лучшим вариантом
kyxy
kyxy ответ SHMEL258 (раскрыть)
вчера в 09:44
700 тыс евро но ты пытался
SHMEL258
SHMEL258
вчера в 09:33
ЦСКА мог его взять, но не стал раздувать зарплату молодому игроку, как некоторые платящие ноунеймам Хлусевичам 2,5 млн евро в год...
A.S.A
A.S.A
вчера в 09:14, ред.
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ОПС
ОПС
вчера в 08:57
Венеция ему ближе.
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 08:51
За такие деньги и в Россию можно покупать.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 08:20
Вполне норм цена!
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