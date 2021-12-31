«Венеция» заплатит за трансфер Кюйсанса 4 млн евро

1640927831

вчера, 08:17

Полузащитник «Баварии» продолжит карьеру в «Венеции».

Стороны согласовали все детали сделки, итальянский клуб заплатит за переход игрока 4 млн евро. Официально о трансфере будет объявлено в ближайшие несколько дней.