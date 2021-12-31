Лукаку заявил, что хочет вернуться в «Интер»

Нападающий «Челси» выразил желание вернуться в «Интер», который он покинул этим летом.

Физически я в порядке. Но меня не устраивает ситуация в «Челси». Тухель выбрал другую тактику. Я не доволен, и это нормально. Единственное, что я могу сделать, это не сдаваться и продолжать работать как профессионал.

Я не должен был уходить из «Интера», мне очень жаль фанатов. Было не время покидать эту команду. «Интер» навсегда в моем сердце, и я надеюсь сыграть там снова. Я от всей души хочу вернуться в «Интер». Я не хочу делать это в конце моей карьеры, я хочу вернуться в «Интер» на пике своей формы.

Моё прощание с «Интером» прошло не так, как должно было быть. Я хочу извиниться перед болельщиками.