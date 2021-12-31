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Лукаку заявил, что хочет вернуться в «Интер»

вчера, 09:02

Нападающий «Челси» Ромелу Лукаку выразил желание вернуться в «Интер», который он покинул этим летом.

Физически я в порядке. Но меня не устраивает ситуация в «Челси». Тухель выбрал другую тактику. Я не доволен, и это нормально. Единственное, что я могу сделать, это не сдаваться и продолжать работать как профессионал.

Я не должен был уходить из «Интера», мне очень жаль фанатов. Было не время покидать эту команду. «Интер» навсегда в моем сердце, и я надеюсь сыграть там снова. Я от всей души хочу вернуться в «Интер». Я не хочу делать это в конце моей карьеры, я хочу вернуться в «Интер» на пике своей формы.

Моё прощание с «Интером» прошло не так, как должно было быть. Я хочу извиниться перед болельщиками.

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Все комментарии
beefs
beefs
сегодня в 11:23
и чего ты там будешь делать...
lobsterdam
lobsterdam
сегодня в 01:13
Все сбылось так, как и предполагалось! Интер сбыл его за бешбабки, но теперь не будет готов заплатить столько же за капризного игрока, который сам не знает, где ему лучше...
протон
протон
вчера в 22:12
В таких случаях говорят, скатертью дорожка,
ermak6848
ermak6848
вчера в 21:32
лучше попросися в фк " СПАТАК " Москва...
Верг
Верг
вчера в 19:52
Интер уже выкупил рукаку у зенита
Сантус
Сантус
вчера в 16:54
Лукаку по-сути,тот же Дзюба.Большой,плохо поворотливый таран.Ну и снова повторюсь-Челси не его команда.Если он разнылся через четыре месяца,два с половиной из которых был травмирован,то упаковать его обратно в Италию и бабульки не забыть напомнить вернуть..)
санек002
санек002
вчера в 16:43
всех с наступающим!главное здоровья остальное будет!услышал эту фамилию!теперь весь вечер будет на языке:лукаку!лукаку каку каку!
Брулин
Брулин
вчера в 15:55
Радостное для болельщиков Челси заявление - болельщики Интера лучшие в мире!)
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Сочный сочень (раскрыть)
вчера в 14:43
Плюсую. Я ещё перед переходом говорил, что это посредственный игрок а болелы синих дико негодовали
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 14:35
В апл не должны вставать на колени после этого
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 14:31
    Таганский
    Таганский
    вчера в 14:29
    Хочет ли Лукаку уйти в «Интер»?

    «Как я уже сказал - очень легко вырвать строки из контекста и сделать заголовки, чтобы привлечь внимание. Я полностью понимаю этот процесс, и именно поэтому здесь поднялся шум. Но все же мы здесь не для того, чтобы читать заголовки. Мы можем потратить время, чтобы действительно попытаться понять, что произошло. Эти слова не отражают ежедневную работу, отношение и поведение, которые Ромелу демонстрирует здесь, в Кобхэме».
    Это слова Тухеля..
    Не думаю, что есть необходимость сейчас мусолить эту тему..
    Сейчас надо успеть сделать последние заготовки к новогоднему столу..
    Всех соккерчан с Наступающим!!
    4RT
    4RT
    вчера в 14:22
    Надоели эти нытики. Ищут куда бы зад свой получше пристроить,а потом скулят
    azkan
    azkan ответ Онотолий Вассерман (раскрыть)
    вчера в 14:18
    Может быть... если учесть свежую реакцию Тухеля на слова Лукаку, то первый удивлен и говорит что все нормально. Кто их знает..
    Онотолий Вассерман
    Онотолий Вассерман ответ azkan (раскрыть)
    вчера в 13:45
    Надо отдать должное тому что видимо атмосфера в команде не лучшая
    Онотолий Вассерман
    Онотолий Вассерман ответ Ironigor (раскрыть)
    вчера в 13:44
    Большой вопрос зачем его возвращали после первого неудачного опыта?
    azkan
    azkan
    вчера в 13:34
    Его брали чтобы ломать оборону середняков и аутсайдеров с которыми раньше Челси часто терял очки. С лидерами Лукаку как то исчезает на поле.
    Но в последних двух играх не плохо себя показал.
    И интересный вопрос, этот интервью он давал до того как начал выходить в основе и переговорил с Тухелем или потом.
    По любому плохой интервью. Он должен был говорить об Интере и фанатах во время перехода. И для болельщиков и клуба Челси также не нужный, когда идет спад в игре объективными и субъективными причинами.
    Короче озарился очень не кстати.
    Онотолий Вассерман
    Онотолий Вассерман
    вчера в 13:34
    Там все Челси к лету на лыжи встанет?)
    Bensurr
    Bensurr ответ juvenale (раскрыть)
    вчера в 12:23
    Италия самая оборонительная лига.
    Ironigor
    Ironigor
    вчера в 12:10
    После того что он заявил, ему не место в Челси .
    И чем раньше с ним расторгнут контракт тем лучше !
    Bensurr
    Bensurr
    вчера в 12:08, ред.
    А когда переходил в Челси говорил что возвращается домой и Челси его родной клуб третье десятое, а теперь хочет обратно , ну ему больше подходил Интер это точно, где в Серии А он в каждом матче забивал по дублю, вопрос - возьмет ли его Интер обратно заплатив большие деньги? а руководство Интера не тратят большие деньги, сейчасас кризис у многих, и да, там нету Конте, подойдет ли ему тактику Симоне Индзаги? Тоже вопрос раз за тебя заплатили большие деньги и платят хорошую зарплату, если ты профессионал ты должен работать усердно в любом клубе. А не так ныть, да Апл сложная лига.
    sash71
    sash71
    вчера в 11:59
    После Италии кто решил себя попробовать на Туманном Альбионе практически никто не смог о себе заявить и раскрыться. Взять того же Шеву, который в Серии А был богом, а в АПЛ сдулся и ничего не смог показать.
    Шуnя771
    Шуnя771
    вчера в 11:55
    Лукаку: «Интер» навсегда в моем сердце..."

    В таком случае парня надо отпустить!)
    juvenale
    juvenale ответ Elliada (раскрыть)
    вчера в 11:34
    Италия самая забивная лига,логично,что там легче забивать
    Elliada
    Elliada
    вчера в 11:12
    В Италии легче
    ОПС
    ОПС
    вчера в 10:57
    Мало ли, что хочется.
    sv_1969
    sv_1969 ответ dеigandre (раскрыть)
    вчера в 10:55
    Он вроде не плохо получает и взяли Ушастого! Разве нет?
    Дмитрий Климович 3
    Дмитрий Климович 3
    вчера в 10:54
    Вот и правильно,там твоё место!
    протон
    протон
    вчера в 10:48
    Ты уже был на пике и именно в Интере, вот в чём проблема)
    Evgeni Deriabin
    Evgeni Deriabin
    вчера в 10:47
    Лучше в ЦСКА
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