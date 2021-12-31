Лукаку заявил, что хочет вернуться в «Интер»

Нападающий «Челси» Ромелу Лукаку выразил желание вернуться в «Интер», который он покинул этим летом.
Физически я в порядке. Но меня не устраивает ситуация в «Челси». Тухель выбрал другую тактику. Я не доволен, и это нормально. Единственное, что я могу сделать, это не сдаваться и продолжать работать как профессионал.
Я не должен был уходить из «Интера», мне очень жаль фанатов. Было не время покидать эту команду. «Интер» навсегда в моем сердце, и я надеюсь сыграть там снова. Я от всей души хочу вернуться в «Интер». Я не хочу делать это в конце моей карьеры, я хочу вернуться в «Интер» на пике своей формы.
Моё прощание с «Интером» прошло не так, как должно было быть. Я хочу извиниться перед болельщиками.
На самом деле ему тяжело даётся играть. Да и в МЮ так же было по сути. Как не крути, но он никогда и не стоил эти 115 млн. Благо хоть трансфер почти полностью отбили на продажах своих воспитанников летом.
А то, что хочет или есть желание уйти, не удивительно, чего ещё ждать от игрока, который все футболки клубов перецеловал, за которые играл (Андерлехт, дважды Челси, Интер, Эвертон, ВБА) кроме герба МЮ вроде, ну по крайней мере не видел фото.
На самом деле ему тяжело даётся играть. Да и в МЮ так же было по сути. Как не крути, но он никогда и не стоил эти 115 млн. Благо хоть трансфер почти полностью отбили на продажах своих воспитанников летом.
А то, что хочет или есть желание уйти, не удивительно, чего ещё ждать от игрока, который все футболки клубов перецеловал, за которые играл (Андерлехт, дважды Челси, Интер, Эвертон, ВБА) кроме герба МЮ вроде, ну по крайней мере не видел фото.