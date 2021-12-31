Терюшков: «„Химкам“ нужен нападающий, но Кокориным мы не интересуемся»

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков подтвердил, что подмосковный клуб не интересуется нападающим «Фиорентины» Александром Кокориным.
Кокорина мы не рассматриваем, это просто итальянцы пишут. Мы ищем нападающего, это главная трансферная цель на зиму. Думаем укрепить еще некоторые позиции, в том числе в защите. Но основная задача скаутов — десятка. Все взоры пока обращены на эту позицию.
А теперь по новости. Зря отказываются, говорят, Кокорин на пару с Мамаевым способны навести ужас, да что там на команды РПЛ, даже на самого Хабиба!
А теперь по новости. Зря отказываются, говорят, Кокорин на пару с Мамаевым способны навести ужас, да что там на команды РПЛ, даже на самого Хабиба!