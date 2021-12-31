Терюшков: «„Химкам“ нужен нападающий, но Кокориным мы не интересуемся»

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков подтвердил, что подмосковный клуб не интересуется нападающим «Фиорентины» .

Кокорина мы не рассматриваем, это просто итальянцы пишут. Мы ищем нападающего, это главная трансферная цель на зиму. Думаем укрепить еще некоторые позиции, в том числе в защите. Но основная задача скаутов — десятка. Все взоры пока обращены на эту позицию.