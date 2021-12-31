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Терюшков: «„Химкам“ нужен нападающий, но Кокориным мы не интересуемся»

вчера, 14:46

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков подтвердил, что подмосковный клуб не интересуется нападающим «Фиорентины» Александром Кокориным.

Кокорина мы не рассматриваем, это просто итальянцы пишут. Мы ищем нападающего, это главная трансферная цель на зиму. Думаем укрепить еще некоторые позиции, в том числе в защите. Но основная задача скаутов — десятка. Все взоры пока обращены на эту позицию.

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Все комментарии
ermak6848
ermak6848
сегодня в 11:13
похоже, что Кокорин уже никому в России не нужен
виктор бочарников
виктор бочарников
сегодня в 08:20
Зря вы так на Сашку,он довольно опытный краснодеревщик, любую лавку до блеска отполирует.
Брулин
Брулин
сегодня в 06:18
Я очень хочу что бы Химки собрали весь этот сброд, это реально интересно!
Boricku
Boricku
вчера в 20:34
Лучше СК всё равно не найдут(ь)
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 17:58
Кокорин уже не нападающий!
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 16:34
Он уже вряд-ли заиграет
DawnOfDestiny
DawnOfDestiny
вчера в 16:26
Ну все, держите стулья!)
beefs
beefs
вчера в 16:02
ха, ха, ха, нашли нападающего...
ОПС
ОПС
вчера в 15:58
Вот и весь ответ.
sv_1969
sv_1969 ответ Boricku (раскрыть)
вчера в 15:48
Вот поржал!Спасибо)))
sv_1969
sv_1969 ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
вчера в 15:47
Ну конечно во всем КБ виноваты!А как же без этого)))А все просто в Химках с табуретками напряг))
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 15:36
Кокорин уже давно не нападающий. Сразу после Спартака.
Съездил чувак в Италию, поправил здоровье, заработал бабла, чего ему ещё не хватает? Явно не с Химками в ФНЛ отправляться...
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 15:31
Кокошу уже списали.
mihaluch
mihaluch
вчера в 15:28
Кокорин нужен разве что Томи и то по дешёвке.
David Young
David Young ответ Федор Паршунин (раскрыть)
вчера в 15:18
.
Ironigor
Ironigor
вчера в 15:18
Кокорина вообще не интересуют Химки , и никогда не будут интересовать ! Ему итак всё хорошо 👍 !!!)
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 15:17
Всех администраторов, модераторов и пользователей Soccera с Новым Годом! Всем прожить следующий год без проблем и потерь! (А то вдруг сегодня больше не вернусь)
А теперь по новости. Зря отказываются, говорят, Кокорин на пару с Мамаевым способны навести ужас, да что там на команды РПЛ, даже на самого Хабиба!
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 15:06, ред.
Доброго дня!

Поздравляю админов, модераторов и всех кто трудится на ниве "Soccer" с наступающим Новым 2022 годом!
Желаю всем здоровья, счастья, удачи, исполнения желаний!
Успехов вам в нелегком вашем труде!
Boricku
Boricku
вчера в 14:59
Если бы не интриги, Саша бы Золотой мяч взял
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 14:50
Терюшков: «„Химкам“ нужен нападающий, а не Кокорин»
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