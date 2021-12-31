ГлавнаяНовостиРоссия: трансферные слухиРоссия. Премьер-Лига 2021/2022

«Химки» не заинтересованы в подписании Кокорина

вчера, 12:29

Спортивный директор «Химок» Дмитрий Ульянов прокомментировал слухи о том, что нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин может перейти в подмосковный клуб.

На сегодняшний день «Химки» не интересуются Александром Кокориным.

Все новости
СлухиЖиго может перебраться в Мексику
Сегодня, 11:32 Комментарии7
Терюшков: «„Химкам“ нужен нападающий, но Кокориным мы не интересуемся»
Вчера, 14:46 Комментарии20
СлухиОкружение Азмуна считает, что игрок перейдёт в «Лион»
Вчера, 12:45 Комментарии36
СлухиМедина согласовал контракт с ЦСКА
Вчера, 10:01 Комментарии20
Гендир «Зенита»: «Сергеев успешно прошёл медосмотр»
30 декабря 2021 Комментарии19
Медведев — о Пиняеве в «Зените»: «Это всё измышления»
30 декабря 2021 Комментарии16
Сортировать
Все комментарии
lotsman
lotsman
сегодня в 11:45
Им вообще то кто нибудь интересуется?
протон
протон
вчера в 23:11
Этого Кокорина в Химках видал! Деревянными Мамаевами торгует!
pomor45
pomor45
вчера в 22:13
Реальные достоинства выходят на передний план. Флёр природного таланта, который вот вот-вот проявится, покрывается плесенью бытия.
ermak6848
ermak6848
вчера в 21:29
да кому Он нужен этот блатной Кока ...
поди прошёл стажироыка на Сицилии..
Дрючик 76
Дрючик 76
вчера в 20:25
А кто им интеруется?Разве что ИТК)))
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 19:42
Никому не надо !
ЖNЕЦ
ЖNЕЦ ответ ЖNЕЦ (раскрыть)
вчера в 19:31
Немного переделаю:
Кокошка поскребет немного табуреткой по Пакам и купит Фиорентину...
Сочный сочень
Сочный сочень
вчера в 19:30
Есть же ещё ФНЛ и ФНЛ2
Так что не всё потеряно
ЖNЕЦ
ЖNЕЦ ответ протон (раскрыть)
вчера в 19:12
Зачем?
Кокошка поскребет по сусекам и купит Фиорентину...
Сп62
Сп62
вчера в 19:04
Всё дело в цене. Кто нибудь да купится.
Храневец
Храневец
вчера в 18:52
Химки не интересуются Кокориным ,Кокорину не интересны Химки !
meruzhan1950hakobyan
meruzhan1950hakobyan
вчера в 18:44
А зря!!!
beefs
beefs
вчера в 18:12
естественно, неужели кто то позарится на это...
Caniggia
Caniggia
вчера в 17:03
Сладкая парочка уголовников воссоединилась! Держитесь, Химки, и местные кабаки!
DawnOfDestiny
DawnOfDestiny
вчера в 16:25
На табуретках теперь сидеть страшно) А вдруг Он вернется?) Хотя куда простому рабочему с завода до всяких корейцев?...
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 15:15
Зря отказываются, старый конь борозды не портит а в паре вообще.... козырный!
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 14:53
Химки хотят цену сбить до 10 000
cska59
cska59
вчера в 14:45
Странно ,не хотят игрока, поигравшего в серии А.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 14:03
Не дай Бог дожить до такого времени, когда тебя будут шугаться самые днищенские клубы РПЛ...
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 13:41
Какие Химки ?
У него самая дорогая вилла в Флоренции !
Вы о чем ?
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 13:27
Даже Химки отказываются!!!
Вот оно настоящее дно Кокорина, в 30 лет никому не нужен!
Boricku
Boricku
вчера в 13:22
Зря
Бубнин
Бубнин
вчера в 13:18
Куда Пак отправит, туда и перейдет.
Cat01
Cat01
вчера в 13:10
Такой игрок не нужен!!!!!
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 13:10
Жаль, а то бы могли с такой громкой помпой и вниманием со стороны футбольной российской общественности в ФНЛ вылетать. Точно бы в историю вошли как показательный пример.
shlomo
shlomo
вчера в 13:04
Все правильно решили....
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 12:57
И тут не пригодился.
stanichnik
stanichnik
вчера в 12:43, ред.
Всех участником Конкурса прогнозов с наступающим Новым Годом! Здоровья, Благополучия, Удачи в ставках и положительных эмоций от игры любимых команд! И традиционно:
"Болейте за своих, а не против чужих!"
stanichnik
stanichnik
вчера в 12:42
Участнику группы Григория Федотова под ником "ФорвардЪ" мой респект! Снимаю шляпу, ставка " 3:1" в матче Манчестер Юнайтед-Бернли это смелый , но как оказалось правильный ход! Мои поздравления и удачи в группе Яшина!
adrianes
adrianes
вчера в 12:40
освещения чемпионатов Китая и Японии не хватает на этом сайте
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100