«Химки» не заинтересованы в подписании Кокорина

Спортивный директор «Химок» Дмитрий Ульянов прокомментировал слухи о том, что нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин может перейти в подмосковный клуб.
На сегодняшний день «Химки» не интересуются Александром Кокориным.
Спортивный директор «Химок» Дмитрий Ульянов прокомментировал слухи о том, что нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин может перейти в подмосковный клуб.
На сегодняшний день «Химки» не интересуются Александром Кокориным.
поди прошёл стажироыка на Сицилии..
поди прошёл стажироыка на Сицилии..
Кокошка поскребет немного табуреткой по Пакам и купит Фиорентину...
Кокошка поскребет немного табуреткой по Пакам и купит Фиорентину...
Так что не всё потеряно
Так что не всё потеряно
Кокошка поскребет по сусекам и купит Фиорентину...
Кокошка поскребет по сусекам и купит Фиорентину...
У него самая дорогая вилла в Флоренции !
Вы о чем ?
У него самая дорогая вилла в Флоренции !
Вы о чем ?
Вот оно настоящее дно Кокорина, в 30 лет никому не нужен!
Вот оно настоящее дно Кокорина, в 30 лет никому не нужен!
"Болейте за своих, а не против чужих!"
"Болейте за своих, а не против чужих!"