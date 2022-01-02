«Локомотив» и Зе Луиш могут расторгнуть контракт в ближайшее время

Нападающий «Локомотива» Зе Луиш в ближайшее время может стать свободным агентом.
По информации источника, «Локо» уже ведет переговоры о досрочном расторжении контракта с форвардом. В октябре сообщалось о том, что «железнодорожники» больше не нуждаются в услугах нападающего из Кабо-Верде. Тогда речь шла о том, что клуб попытается продать игрока или отдать его в аренду.
В нынешнем сезоне РПЛ Зе Луиш сыграл лишь в 3 матчах.
Странно, если есть люди, которые думают , что он ещё может принести Локомотиву пользу
Странно, если есть люди, которые думают , что он ещё может принести Локомотиву пользу
Давно понял "методику Цорна"...
В Москве достаточно небедных клубов чтоб обеспечить себе безбедную старость...))))
Давно понял "методику Цорна"...
В Москве достаточно небедных клубов чтоб обеспечить себе безбедную старость...))))