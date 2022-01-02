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«Локомотив» и Зе Луиш могут расторгнуть контракт в ближайшее время

вчера, 08:09

Нападающий «Локомотива» Зе Луиш в ближайшее время может стать свободным агентом.

По информации источника, «Локо» уже ведет переговоры о досрочном расторжении контракта с форвардом. В октябре сообщалось о том, что «железнодорожники» больше не нуждаются в услугах нападающего из Кабо-Верде. Тогда речь шла о том, что клуб попытается продать игрока или отдать его в аренду.

В нынешнем сезоне РПЛ Зе Луиш сыграл лишь в 3 матчах.

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Все комментарии
pomor45
pomor45
вчера в 20:07
Засохла любовь ... на корню.
A.S.A
A.S.A
вчера в 15:22
Да в Локо последнее время не пойми что творится....вро только избавились от Кикнадзе, как новое рукаводство продолжило старое дело....деньги тратятся результата ноль....жалко, хороший клуб разваливается
Сп62
Сп62 ответ Leha-ha50 (раскрыть)
вчера в 12:03
Ошибкой, только не для Зе.
Сочный сочень
Сочный сочень
вчера в 11:55
Чупа-чупс за полтора сезона забил всего раз
Странно, если есть люди, которые думают , что он ещё может принести Локомотиву пользу
Брулин
Брулин
вчера в 11:34
а зачем было возвращаться назад после вполне неплохого сезона? то есть, ясно зачем, но всё же, как-то обидно.
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 10:59
Давно забытое имя.
ABir
ABir
вчера в 09:58
Как в Локомотиве у него не задалось
particular
particular
вчера в 09:34
Локо, обычно плотно упакованный возрастными игроками, решил от них избавляться как от дорогостоящего балласта...
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 09:24
Переход Зе в Локо явно был ошибкою.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 09:17
Дорого обходится Зе Локомотиву.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 09:14
Зе Луиш не стар и не глуп.....
Давно понял "методику Цорна"...
В Москве достаточно небедных клубов чтоб обеспечить себе безбедную старость...))))
Gahi
Gahi
вчера в 09:12
Переход Зе Луиша из "Порту" в "Локомотив", обошёлся "железнодорожникам" в 7,5 миллиона евро. Его контракт действует до 30.06 2023 года с зарплатой 1,2 миллиона евро в год, весь вопрос в том за сколько договориться клуб с игроком. Удачи
STVA 1
STVA 1
вчера в 08:47
Зе держись... Не все Рангнику паровозов доить))) А если серьёзно то пора Зе на родину!
ОПС
ОПС
вчера в 08:44
Ну, вот и все. Поиграли.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 08:41
Надо думать - под стратегию развития Рангника не подходит и на поле почти не появляется.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 08:24
Подарите его обратно!
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 08:18
Из России игрок вряд ли захочет уехать
ДСА
ДСА
вчера в 08:16
С этим приобретением они ошиблись.
1 984
1 984
вчера в 08:10
Надо договариваться.
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