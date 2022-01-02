«Локомотив» и Зе Луиш могут расторгнуть контракт в ближайшее время

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вчера, 08:09

Нападающий «Локомотива» в ближайшее время может стать свободным агентом.

По информации источника, «Локо» уже ведет переговоры о досрочном расторжении контракта с форвардом. В октябре сообщалось о том, что «железнодорожники» больше не нуждаются в услугах нападающего из Кабо-Верде. Тогда речь шла о том, что клуб попытается продать игрока или отдать его в аренду.