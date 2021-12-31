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«Барселона» обиделась на Дембеле. Клуб чувствует себя обманутым

вчера, 21:37

В «Барселоне» разочарованы поведением французского форварда Усмана Дембеле, который до сих пор не подписал новый контракт с клубом и может покинуть его будущим летом как свободный агент.

«Блаугранас» считают себя обманутыми, так как ранее Дембеле заверял главного тренера Хави, что хочет остаться в команде, однако на самом деле не сделал ничего для того, чтобы заключить новый договор.

Сейчас в «Барселоне» всерьез рассматривают вариант, при котором Дембеле будет отстранен от тренировок и игр до лета, если он так и не подпишет контракт в ближайшие недели.

При этом у Дембеле, согласно слухам, уже есть договоренность с другой командой.

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Все комментарии
shlomo
shlomo ответ 1bear (раскрыть)
сегодня в 11:12
Скованные одной цепью.....Связанные одной целью.....:)))...Добра, Вам и такИ с Новым Годом!!!...в этом месяце играем "без посредников"....:)))))
drug01
drug01
сегодня в 11:08
Оставить все обиды надо в том году и жить по новому
протон
протон
сегодня в 10:51
Хави со ставками на всяких Морат и Дембеле угробит Барселону раньше времени,она и так на ладан дышит.
Землянин
Землянин
сегодня в 09:55
Мода пошла на такие кидки 😂
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 09:44
Че то новых новостей в новом году нет 😊
Boricku
Boricku
сегодня в 09:13
Сашу Кокорева надо в оманду !
Брулин
Брулин
сегодня в 08:50
Дембеле один из немногих игроков Барсы по которому я не буду скучать или припоминать хорошим словом.
Бестолковый, наглый, жадный и глупый тип!
Comentarios
Comentarios
сегодня в 08:34
Значит чет не то в Барселоне
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 08:29
Надо устроить ему ТЁМНУЮ! 😜
sv_1969
sv_1969
сегодня в 06:27
Если глянуть стату и болячки негра то Барсе надо радоваться что он сваливает от них!
STVA 1
STVA 1
сегодня в 05:23
Деньги на ветер! Это про Дембеле
ОПС
ОПС
сегодня в 05:18
Так бывает иногда.
Сантус
Сантус
сегодня в 05:10
Ну есть же в конце концов Европейский суд по правам клубов,трибунал в Гааге.Барсе туда.
Мой второй аккаунт
Мой второй аккаунт ответ STVA 1 (раскрыть)
сегодня в 05:10
Спасибо!
Gahi
Gahi
сегодня в 04:47
У каждой звезды свои капризы. Удачи
Али Самаркандский
Али Самаркандский
сегодня в 04:33
Бедный клуб, бедные "родители". Обидели мальчика
амурец
амурец
сегодня в 03:36
Дембеле сделал правильный выбор
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 02:37
Ну пусть катится во Францию,толку от него,как от козла молока.
sv_1969
sv_1969
сегодня в 02:08
Плевать на это недоразумение
DawnOfDestiny
DawnOfDestiny
сегодня в 01:56, ред.
Он еще не прочувствовал запах паленых волос в носу) Курить надо бросать... или не надо) Все зависит от зажигалки)
beefs
beefs
сегодня в 01:50
вот это современно...
STVA 1
STVA 1
сегодня в 01:27
Всех с Новый годом! Здоровья счастья и всех благ!
Всем Добра!
STVA 1
STVA 1 ответ Антон Белянкин (раскрыть)
сегодня в 01:26
С Победой в группе "без призов" вторым акком))
9zrk7kyepuv5
9zrk7kyepuv5
сегодня в 01:23
Гном первый вытер о них ноги.
Василий 50
Василий 50
сегодня в 01:22
Месси криво ухмыльнулся.
Октябрь 1917
Октябрь 1917
сегодня в 01:18
На обиженных воду возят.
ДСА
ДСА
сегодня в 01:13
На то он и негр, чтобы за вязанку бананов менять свое мнение.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 00:54
Примите пожалуйста мои поздравления !!!
Всех работников сайта от всей души хочу поздравить с наступившим Новым годом и пожелать вам всего самого Наилучшего, Здоровья прежде всего и конечно же процветание в вашем деле !!! Удачи и Добра в вашем доме !!! 💫🎆🥂🎆💫👍✌🙋‍♂️✊
A.S.A
A.S.A
сегодня в 00:45
Каталонцы должны быть счастливы если Французский дорогущий хрусталь покинет команду, т.к этот трансфер точно нельзя считать удачным....ничего не показал в Барселоне, а строит из себя непонятно кого....
Ironigor
Ironigor
сегодня в 00:42
Таковы реалии .
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