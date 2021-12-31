«Барселона» обиделась на Дембеле. Клуб чувствует себя обманутым

В «Барселоне» разочарованы поведением французского форварда Усмана Дембеле, который до сих пор не подписал новый контракт с клубом и может покинуть его будущим летом как свободный агент.
«Блаугранас» считают себя обманутыми, так как ранее Дембеле заверял главного тренера Хави, что хочет остаться в команде, однако на самом деле не сделал ничего для того, чтобы заключить новый договор.
Сейчас в «Барселоне» всерьез рассматривают вариант, при котором Дембеле будет отстранен от тренировок и игр до лета, если он так и не подпишет контракт в ближайшие недели.
При этом у Дембеле, согласно слухам, уже есть договоренность с другой командой.
Бестолковый, наглый, жадный и глупый тип!
Бестолковый, наглый, жадный и глупый тип!
Всем Добра!
Всем Добра!
Всех работников сайта от всей души хочу поздравить с наступившим Новым годом и пожелать вам всего самого Наилучшего, Здоровья прежде всего и конечно же процветание в вашем деле !!! Удачи и Добра в вашем доме !!! 💫🎆🥂🎆💫👍✌🙋♂️✊
https://youtu.be/Qt2mbGP6vFI
Всех работников сайта от всей души хочу поздравить с наступившим Новым годом и пожелать вам всего самого Наилучшего, Здоровья прежде всего и конечно же процветание в вашем деле !!! Удачи и Добра в вашем доме !!! 💫🎆🥂🎆💫👍✌🙋♂️✊