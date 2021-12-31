«Барселона» обиделась на Дембеле. Клуб чувствует себя обманутым

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вчера, 21:37

В «Барселоне» разочарованы поведением французского форварда , который до сих пор не подписал новый контракт с клубом и может покинуть его будущим летом как свободный агент.

«Блаугранас» считают себя обманутыми, так как ранее Дембеле заверял главного тренера Хави, что хочет остаться в команде, однако на самом деле не сделал ничего для того, чтобы заключить новый договор.

Сейчас в «Барселоне» всерьез рассматривают вариант, при котором Дембеле будет отстранен от тренировок и игр до лета, если он так и не подпишет контракт в ближайшие недели.

При этом у Дембеле, согласно слухам, уже есть договоренность с другой командой.