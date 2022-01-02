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«Челси» и «Ливерпуль» победителя не выявили

вчера, 21:25
ЧелсиЛоготип футбольный клуб Челси (Лондон)2 : 2Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпульМатч завершен

В матче 21-го тура чемпионата Англии «Челси» дома сыграл вничью с «Ливерпулем» — 2:2.

За хозяев забивали Матео Ковачич (42’) и Кристиан Пулишич (45+1), в составе гостей отличились Садио Мане (9’) и Мохамед Салах (26’).

«Челси» расположился на втором месте, «Ливерпуль» — третий.

В следующем туре «Челси» сыграет с «Манчестер Сити», «Ливерпуль» встретится с «Брентфордом».

В другом матче тура «Ман Сити» обыграл «Арсенал».

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Все комментарии
протон
протон
сегодня в 11:28
Еще одна ничья в пользу Сити. И в этом сезоне все складывается в их пользу.
Ну что я могу сказать? Я поздравляю Манчестер Сити с чемпионством!!!
Elliada
Elliada
сегодня в 09:18
В поединке Лондона и Ливерпуля победил Манчестер. Традиционно в январе и феврале МС показывает великолепный футбол и редко теряет очки, так что можно с уверенностью сказать, что МС чемпион АПЛ 2021-2022.
Romeo 777
Romeo 777 ответ УЕСКА (раскрыть)
сегодня в 00:53
Всё это сомнительно, с учётом того, что против ТОП клубов его обычно съедают.
А так, ТТ всё правильно сделал указав место языкастому.
Этот Лукаку, ещё и в фейсбуке у себя поменял команду на Интер. Завтра скажет, что взломали.
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 00:31
Забойный матч. За какие и любим АПЛ.
Сочный сочень
Сочный сочень ответ L. F. С. (раскрыть)
вчера в 23:33, ред.
А что, Хендерсон когда то был техничным?
Сколько его помню, он всегда был неуклюжим бревном
А ещё постоянно ходит с открытым ртом и слюну пускает как дурачек
Всегда удивлялся , зачем его держат в Ливерпуле
goalaktika
goalaktika
вчера в 23:18
Матч вообще огонь. Только, эта ничья на руку МС
stanichnik
stanichnik
вчера в 23:04
Ничья в пользу Манчестер Сити
Rizo1
Rizo1 ответ DXTK (раскрыть)
вчера в 22:51, ред.
Тут винить не кого не будут! Но то что выложил , это факт!!
barcamilan
barcamilan
вчера в 22:46
как можно было упустить преимущество в 2 мяча?
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 22:35
Лукаку в этой игре Челси не хватило чтобы дожать Ливерпуль и забрать все 3 очка. Тухель насолил сам себе изгнав его из состава.
Carl Lewis
Carl Lewis
вчера в 22:33
Боевая ничья. Сити - голевая победа...
Ironigor
Ironigor
вчера в 22:24
Видимо это и было ожидаемо .
Василий 50
Василий 50
вчера в 22:22
МС они уже отпустили.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 22:06
Вообщем ожидаемо.
нечитайло
нечитайло
вчера в 21:59
Весело,нарядно
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 21:57
Странно , а укто победило ?
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 21:54
Получилась боевая ничья.
Муслим90
Муслим90
вчера в 21:50
Ничья в пользу Сити, а им как назло и везет. В любом случае будем надеяться что борьба за чемпионство не окончена.
Roger Young
Roger Young
вчера в 21:49
Отличная игра!
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 21:46
Шейхи будут чемпионом!)
заDOOMчивый
заDOOMчивый
вчера в 21:42
отсутствие Бекера,намекало на то,что будет разгром,но к счастью северянин буквально спас команду после осечки Арнольда,а Мане за аналогичную от Чалобы,на классе забил. Второй мяч - вообще был просто каким то чудом, даже не сам гол,а то,что он состоялся,ведь играть без тренера и основного кипера - очень сложно. Гол Ковачича конечно прекрасен,пожалуй лучший в матче. В принципе ничья всё таки справедливый результат и МС это подтвердят.Пока что "голубым" манкам под силу только турниры АПЛ, даже Челси со свежеиспечённым добился евротрофея быстрее,чем Голубые с врошимся всеми участками тела.
Bensurr
Bensurr
вчера в 21:41
Теперь можно сосредоточиться на Кубок Лиги и Лч.
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец.
вчера в 21:39
Ничья в пользу Сити)
Теперь догнать их, а тем более перегнать будет очень трудно остальным командам. Но это Англия, тут все может быть)
LOpp
LOpp
вчера в 21:39
Конкурентов у МанСити на чемпионство не осталось, надежда только на Манчестер Юнайтед)
A.S.A
A.S.A ответ STVA 1 (раскрыть)
вчера в 21:38
Приветствую! С Новым Годом! Всех благ и крепкого здоровья!
Да, первый тайм действительно был бомбическим! Все же нехватало Клоппа на бровке)
Elliada
Elliada
вчера в 21:37
МС чемпион.
L. F. С.
L. F. С.
вчера в 21:36
Бездарный центр поля зарешал. Ковчич на носовом плакте принимает сложнейший мяч, а от Хендо мяч как от бревна отскакивает. При всем уважении Хендо, но блин...
А так ...не знаю. Будет у ситявых спад будет интрига. Поглядим.
Bensurr
Bensurr
вчера в 21:35
Хорошая игра ошибки у обеих команд,ничья закономерный результат,ни те не другие не заслуживает титула в этом сезоне,Мане и Салах забили наконец но если и такие не забивать то что?обе игрока жадничают и не отдают пас друг другу,помощник Клоппа спокойный такой ведь амбициозный будуюший тренер,хотел бы его видеть у руля Ливерпуля после ухода Клоппа а не Джеррарда,не верю в Стиви что у него что то получится в топ клубах,его уровень средние команды такие как АВ.ну что сказать Ливерпуль есть Ливерпуль за шоу не дают три очка,можно было и засушить игру но это не по Ливерпулськи,это Апл где 0-2 ничего не значат,и после 0-2 я смотрел матч как будто 0-0 ,не понятно зачем выпустили Окса и Кейту
Игра совсем пропала,убрали Жоту который из нечего может сделать гол,ну что можно уже вручит титул Мс? не верю я в спада Мс в Январе,Феврале,Апрель,не бывает у них спадов в эти месяца,наоборот на дистанции команда хорош,так могут в начале сезона терять очки и все.
Дух Самайна
Дух Самайна
вчера в 21:34
Ну всё, Сити чемпион
DXTK
DXTK
вчера в 21:33, ред.
Ливерпуль и Челси разыграли спектакль матч для зрителей. как Я и говорил возможно боевая ничья, которая устроит обе стороны, но особенно она устроит МС......... ))))

PS я предвижу коментарии оправданий почему ливерпуль сыграл в ничью.......как всегда обвинят вратаря.....если бы алисон выиграли бы, но не факт с Лестром и Ттх не особо бразил помог.... Челси не сдался тем более на своем стадионе, как говорится камбек, жаль что все голы команд уложились в первом тайме......во втором заскучали......
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