«Челси» и «Ливерпуль» победителя не выявили

В матче 21-го тура чемпионата Англии «Челси» дома сыграл вничью с «Ливерпулем» — 2:2.
За хозяев забивали Матео Ковачич (42’) и Кристиан Пулишич (45+1), в составе гостей отличились Садио Мане (9’) и Мохамед Салах (26’).
«Челси» расположился на втором месте, «Ливерпуль» — третий.
В следующем туре «Челси» сыграет с «Манчестер Сити», «Ливерпуль» встретится с «Брентфордом».
В другом матче тура «Ман Сити» обыграл «Арсенал».
Спасибо командам за отличную игру !
Спасибо командам за отличную игру !
По матчу Челси поубедительнее был. Глядя на игру, можно сказать, черный языкастый невежа был бы полезен для своей команды, но увы и только увы для блюз
По матчу Челси поубедительнее был. Глядя на игру, можно сказать, черный языкастый невежа был бы полезен для своей команды, но увы и только увы для блюз
Но все же, уже ПОРА прекращать делать глупые голевые ошибки...слишком уж часто дарим преимущество соперникам на ровном месте.
Но все же, уже ПОРА прекращать делать глупые голевые ошибки...слишком уж часто дарим преимущество соперникам на ровном месте.