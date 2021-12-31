Гол Роналду помог «Манчестер Юнайтед» обыграть «Бернли»

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сегодня, 01:06

В матче 20-го тура чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» на своем поле обыграл «Бернли» со счетом 3:1.

Голами в составе МЮ отметились Скотт Мактоминэй (8') и Криштиану Роналду (35'). В составе «Бернли» голом отметился Аарон Леннон (38'). На 27-й минуте встречи защитник бордовых Бен Ми забил в свои ворота.