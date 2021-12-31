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Гол Роналду помог «Манчестер Юнайтед» обыграть «Бернли»

сегодня, 01:06
Манчестер ЮнайтедЛоготип футбольный клуб Манчестер Юнайтед3 : 1Логотип футбольный клуб БернлиБернлиМатч завершен

В матче 20-го тура чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» на своем поле обыграл «Бернли» со счетом 3:1.

Голами в составе МЮ отметились Скотт Мактоминэй (8') и Криштиану Роналду (35'). В составе «Бернли» голом отметился Аарон Леннон (38'). На 27-й минуте встречи защитник бордовых Бен Ми забил в свои ворота.

В турнирной таблице АПЛ «Юнайтед» идет на 6-м месте (31 очко), «Бернли» — на 18-й позиции (11).

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Все комментарии
Сочный сочень
Сочный сочень
сегодня в 19:34
Хотелось бы внести ясность
Роналду упоминается лишь для кликбейта
Во первых его гол никак не отразился на результате, т.е. даже если бы он не забил М.Ю. победил бы
Во вторых, те кто смотрели матч, видели, что сам гол абсолютно ничем не примечателен: был удар по воротам от другого игрока, вратарь отбил мяч в штангу, потом он отскочил во вратарскую и оттуда шампунь с пяти метров закатил в пустые ворота
andrefino13
andrefino13
сегодня в 17:00
Где бы не играл, забивает... Эталон профессионализма на многие годы вперёд.
Jake Fallop
Jake Fallop
сегодня в 14:39
Летом сбежит и помогать будет уже Аль-Садду. Он же хотел в Катар.
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 12:14
Роналду забивает мячи в футбольную сетку, Месси в карман...))
протон
протон
сегодня в 11:39
В стенку тоже в принципе попасть сложно. Там максимум 3,4 человека стоит. Тем более расстояние мяча от стенки 9 метров. 9:3=3. Шанс попасть в стенку 33%. Делайте выводы. С наступающим всех братцы))))
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 10:53
Леннон ещё играет??? А Павлюченко уже отдыхает))
Elliada
Elliada
сегодня в 08:09
Победили благодаря автоголу. Заголовок не соответствует действительности
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 08:05
Он просто лучший...
Comentarios
Comentarios
сегодня в 07:58
Гол конечно так се но все же гол
beefs
beefs
сегодня в 07:39
Все так и должно быть...
Agamaga........
Agamaga........
сегодня в 07:10
Шикарный гол забил!
DawnOfDestiny
DawnOfDestiny
сегодня в 06:40
Рагннкник выпендривается?)
Федор Паршунин
Федор Паршунин
сегодня в 06:15
МЮ забрал свои очки, все решив еще в первом тайме.
ОПС
ОПС ответ 1bear (раскрыть)
сегодня в 03:50, ред.
Не пойму, какая может быть обида? Я играю честно, с одним ником. Но посмотрите, у Вас на ставках за месяц поставлено 41250 очков, а у меня 28160.Вы правильно угадали 46 матчей, а я всего 6 из 30 ставок. Но Вы ставите небольшие очки на матчи с низким кэффом, а у меня почти все ставки по 1000.Угадал - хорошо. Нет - ничего страшного. Риск, но тем и интереснее. Ну поставил я позавчера 1000 на Спортинг, что он выиграет 3:2 с кэффом 41.И он выиграл. Так это нужно винить Спортинг, а не меня.
Удачи Вам. С наступающим 2022 годом!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 03:07
И даже без букафки П в скобочках...
Анатолий Калашников
Анатолий Калашников
сегодня в 02:24
Кому интересен этот матч. Вот Порту Бенфика огненно
Товарищ Маузер
Товарищ Маузер ответ амурец (раскрыть)
сегодня в 02:12
Кому не плевать на Месси и его фанатов?
амурец
амурец
сегодня в 02:02
    Мишима
    Мишима ответ S.T.A.L.K.Е.R (комментарий удален) (раскрыть)
    сегодня в 01:57
      Red_team
      Red_team ответ DEIVID_777 (раскрыть)
      сегодня в 01:51, ред.
      В 36 лет забивать хоть такие - уже достижение, большинство футболистов в этом возрасте уже в пабах отращивают пузо, а то и раньше гораздо
      бундер
      бундер
      сегодня в 01:49
      Включил только на втором тайме, игра была никакая. Надеюсь, что это была игра по счету)) с победой!
      FERIS
      FERIS
      сегодня в 01:37
      МЮ с победой!
      Evilhuman
      Evilhuman
      сегодня в 01:35
      Команду и нас с победой и всех с НГ!!!
      DEIVID_777
      DEIVID_777 ответ DEIVID_777 (раскрыть)
      сегодня в 01:27
      Хотя нет, я знаю о чём они будут писать. Этот гол окончательно уничтожил всё для Бёрнли. Потушил огонь в глазах и сердцах бордовых и их болельщиков. Не оставил даже уголька, который бы мог вспыхнуть от малейшей искры. Важнейший гол в карьере португальского гея.
      sash71
      sash71
      сегодня в 01:23
      Ждём теперь следующего тура в котором лидеры АПЛ будут встречаться между собой !
      DEIVID_777
      DEIVID_777
      сегодня в 01:13
      Интересно, будут ли фаны португальского гея писать про мусорность его гола?
      sash71
      sash71
      сегодня в 01:13, ред.
      МЮ с победой ! Игра была сделана в первом тайме, когда к 35’ Красные дьяволы вели уже 3:0. Да….Бёрнли конечно на 38’ отыграл мяч но по игре превосходство МЮ было очевидным. Класс команд все таки разный. Второй тайм МЮ уже играл на удержание преимущества. Бёрнли пытался в паре моментов как то огрызнуться но то больше похоже было из серии повезет не повезет.
      Поздравляю МЮ с победой ! Работы еще конечно много но в целом рисунок игры радует.
      S.T.A.L.K.Е.R
      S.T.A.L.K.Е.R
      сегодня в 01:13
      С победой.Гол и голевая у Роналду, и не раз в 4 месяца))))))))
      Ironigor
      Ironigor
      сегодня в 01:07
      Мои поздравления МЮ с Победой !!!
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