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вчера, 17:30

В матче 21-го тура АПЛ «Манчестер Сити» одержал волевую победу над «Арсеналом».

«Канониры» открыли счет на 31-й минуте усилиями Букайо Сака. Гости сравняли на 57-й минуте — с пенальти отличился Рияд Марез. На 93-й минуте победный гол за «Сити» забил Родри.

С 59-й минуты «Арсенал» играл в меньшинстве после удаления Габриэля.

«Манчестер Сити» продолжает лидировать в таблице с 53 очками. «Арсенал» идет 4-м (35 очков).