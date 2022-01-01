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«Манчестер Сити» одержал волевую победу над «Арсеналом»

вчера, 17:30
АрсеналЛоготип футбольный клуб Арсенал (Лондон)1 : 2Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер СитиМатч завершен

В матче 21-го тура АПЛ «Манчестер Сити» одержал волевую победу над «Арсеналом».

«Канониры» открыли счет на 31-й минуте усилиями Букайо Сака. Гости сравняли на 57-й минуте — с пенальти отличился Рияд Марез. На 93-й минуте победный гол за «Сити» забил Родри.

С 59-й минуты «Арсенал» играл в меньшинстве после удаления Габриэля.

«Манчестер Сити» продолжает лидировать в таблице с 53 очками. «Арсенал» идет 4-м (35 очков).

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Все комментарии
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 11:20
На ничью хозяева точно наиграли.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 04:49
В победе даже не сомневался!
1 984
1 984
сегодня в 01:24, ред.
Горожан с победой.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 00:07, ред.
10 проигранных Арсеналом Сити матчей подряд....в АПЛ...
Тут не только судью будешь винить...))))
УЕСКА
УЕСКА
сегодня в 00:01
Несправедливый результат. Арсенал заслуживал большего. Артета молодец, подготовил свою команду как следует. В этом сезоне очевиден его прогресс как тренера.
ermak6848
ermak6848
вчера в 22:50
бились за 3 очка - как Тигры
Ron09
Ron09
вчера в 22:21
Народ вы почему как стадо заныли про судейство... Там был пенальти 100% подстава ноги и задержка футболки
SVGrib
SVGrib
вчера в 22:11
Арс красавцы. Унизили шейхов. Судья 3.14здец. Отмечу Сака и Мартинелли. Топы. Наше будущее.
RoArt
RoArt
вчера в 21:37
    sv_1969
    sv_1969
    вчера в 21:22
    Ещё один шаг к титулу
    Bensurr
    Bensurr
    вчера в 20:40, ред.
    Спасибо судьям за победу
    STVA 1
    STVA 1
    вчера в 20:16
    Со скрипом но 3 очка они и есть три очка. Габриель начудил и лишил Арсенал минимум ничьи. А вопли про судью это десятое.
    nikoladolgov
    nikoladolgov ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
    вчера в 20:10
    Ты намекаешь на Арсенал ?
    nikoladolgov
    nikoladolgov
    вчера в 20:09
    Пора уже МС опускать по полной !
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    вчера в 19:42
    Новый чемпион почти известен....
    санек002
    санек002
    вчера в 19:36
    опять ставка ...............
    Сочный сочень
    Сочный сочень ответ allemz (раскрыть)
    вчера в 19:29
    Самое смешное что псевдо-болельщики ливерпуля ноют и плачут после этой игры гораздо сильнее болельщиков Арсенала
    Они уже не верят в свою команду, а лишь надеятся что М.С. рано или поздно оступиться
    А Манчестер Сити все побеждает и побеждает
    DEIVID_777
    DEIVID_777 ответ Ironigor (раскрыть)
    вчера в 19:29
    Акцент на болельщик Челси в предложении, не делает мнение нейтральным.
    ABir
    ABir
    вчера в 19:21
    В этой игре мог получится и другой результат, но видимо МСК победа была нужнее
    nikoladolgov
    nikoladolgov
    вчера в 19:00
    Вонючий случай !
    Ironigor
    Ironigor ответ Elliada (раскрыть)
    вчера в 18:55
    Ну ты то лучше знаешь , что Моуриньо давно никакого отношения не имеет к Челси !)
    ДСА
    ДСА
    вчера в 18:54
    Победная серия Сити продолжается.
    Ironigor
    Ironigor ответ DEIVID_777 (раскрыть)
    вчера в 18:53
    Это уже твоё личное мнение. И отценивал саму игру ,а не как турнирное положение Челси.
    ДАША Д
    ДАША Д
    вчера в 18:53
    Победа далась очень нелегко.
    allemz
    allemz
    вчера в 18:46, ред.
    Да, МС играл мягко говоря не очень, но мне непонятные возмущения толпы. Атвелл всегда был чокнутым, но счёт всего-то сравняли и ведь дальше 30 минут можно было играть в футбол. Но кто просил Габриэля так тупо нарваться на красную? Объясните в чем здесь проблема? Он подставил команду, потому что глупый. Можно было полным составом идти и дальше "давить" на МС. Зачем он усложнил? МС воспользовался этим и закинул второй. К чему вопли? В пользу Ливерпуля в 2020 году миллиард раз ошибались. И чего? Но МС победил во многом за счёт тупости Габриэля. Смотрите на вещи трезво, будьте добры. Хотя все равно Атвелла считаю слабым специалистом.

    Ситизенов с победой, но игра полный отстой.
    A.S.A
    A.S.A
    вчера в 18:43
    Игрок матча....
    LMI
    LMI
    вчера в 18:42
    «Арсенал» первым в АПЛ достиг 100 удалений
    ______________________
    Есть новый рекорд!!!!!!!
    25процентный клоун
    25процентный клоун
    вчера в 18:42
    Судья сделал канониров
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    вчера в 18:31
    Странно, что победа волевая получилась.
    Carl Lewis
    Carl Lewis
    вчера в 18:28
    Скажите честно: волевую или голевую победу?
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