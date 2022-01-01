В матче 21-го тура АПЛ «Манчестер Сити» одержал волевую победу над «Арсеналом».
«Канониры» открыли счет на 31-й минуте усилиями Букайо Сака. Гости сравняли на 57-й минуте — с пенальти отличился Рияд Марез. На 93-й минуте победный гол за «Сити» забил Родри.
С 59-й минуты «Арсенал» играл в меньшинстве после удаления Габриэля.
«Манчестер Сити» продолжает лидировать в таблице с 53 очками. «Арсенал» идет 4-м (35 очков).
Тяжело и с большим скрипом можно назвать эту победу волевой. Скорее всего эта Победа судейского корпуса ! И по-моему только слепой или болельщики МС могут быть справедливы в оценках этого матча. Я как болельщик Челси, свою нейтральную позицию выскажу - Арсенал сегодня был на голову выше и в первом тайме даже не чувствовал что они играют с чемпионом АПЛ, пока не вмешалось судейство. И это очень обидно для всех игроков и болельщиков Арсенала. Судья сломал игру и сделал подарок 🎁 в виде победного счета на табло ! Болельщикам Арсенала не отчаиваться, ну а МС с вот такой победой !
Всем Добра и ещё раз с Новым годом Всех !!!
Тяжело и с большим скрипом можно назвать эту победу волевой. Скорее всего эта Победа судейского корпуса ! И по-моему только слепой или болельщики МС могут быть справедливы в оценках этого матча. Я как болельщик Челси, свою нейтральную позицию выскажу - Арсенал сегодня был на голову выше и в первом тайме даже не чувствовал что они играют с чемпионом АПЛ, пока не вмешалось судейство. И это очень обидно для всех игроков и болельщиков Арсенала. Судья сломал игру и сделал подарок 🎁 в виде победного счета на табло ! Болельщикам Арсенала не отчаиваться, ну а МС с вот такой победой !
Всем Добра и ещё раз с Новым годом Всех !!!
Ситизенов с победой, но игра полный отстой.
Ситизенов с победой, но игра полный отстой.