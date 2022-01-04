Ла Лига разрешила Гризманну возобновить тренировки после COVID-19

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сегодня, 00:28

Нападающий «Атлетико» получил разрешение от Ла Лиги на возобновление тренировок в составе «матрасников».

Ранее у француза выявили коронавирус. Игрок не испытывал симптомов заболевания, но отправился на самоизоляцию. Затем Антуан сообщил, что сдал новый тест на COVID-19, который дал отрицательный результат.

«Атлетико» обратился в Ла Лигу, которая разрешила футболисту возобновить тренировки.

Следующий поединок «Атлетико» должен провести 6 января против «Райо Махадаонды» в рамках 1/16 финала Кубка Испании.