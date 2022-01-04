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Ла Лига разрешила Гризманну возобновить тренировки после COVID-19

сегодня, 00:28

Нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн получил разрешение от Ла Лиги на возобновление тренировок в составе «матрасников».

Ранее у француза выявили коронавирус. Игрок не испытывал симптомов заболевания, но отправился на самоизоляцию. Затем Антуан сообщил, что сдал новый тест на COVID-19, который дал отрицательный результат.

«Атлетико» обратился в Ла Лигу, которая разрешила футболисту возобновить тренировки.

Следующий поединок «Атлетико» должен провести 6 января против «Райо Махадаонды» в рамках 1/16 финала Кубка Испании.

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Все комментарии
Али Самаркандский
Али Самаркандский
сегодня в 03:05
Отрадно за игрока.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 02:02
Как у них всё строго...
Loko57
Loko57
сегодня в 00:34
Здоровья Антуану! Хорошо что легко отделался.
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