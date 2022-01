Онана прошёл медосмотр в «Интере»

Голкипер «Аякса» успешно прошёл медосмотр в Милане сегодня утром.

Утверждается, что футболист подпишет контракт с «Интером» летом текущего года. Контракт Онаны с амстердамцами рассчитан до июня.

Here we go. Here’s André Onana in Milano today morning immediatly after his medical tests successfully completed as new Inter player. 🔵🤝 #Onana



He’s gonna sign his contract starting from season 2022/23 joining as free agent. Deal confirmed.



📸⤵️ @SkySport @MarcoBovicelli pic.twitter.com/2Tx34v3lns